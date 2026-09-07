Defensa sostiene que la muerte del niño en Olta fue un accidente desafortunado

La defensa del conductor involucrado en la muerte de un niño de 3 años en La Huerta sostiene que el hecho fue un accidente y no un atropellamiento. La investigación continúa.

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La localidad rural de La Huerta, cerca de Olta, se ve conmocionada por la muerte de un niño de 3 años en un accidente que involucra a un conductor que actualmente está detenido en la Comisaría Primera de Chamical. Nicolás Díaz, abogado del implicado, ha proporcionado detalles sobre la situación del conductor, quien tenía un fuerte vínculo con la familia del menor.

Según Díaz, el conductor se encontraba en Chamical al momento del trágico suceso y quedó devastado al enterarse del incidente. La defensa ha cuestionado la versión inicial que habla de un atropellamiento, señalando que el conductor no notó la presencia del niño ni sintió ningún impacto. Se sugiere que el menor podría haber intentado subir a la parte trasera de la camioneta, lo que resultó en su caída.

El abogado argumenta que la camioneta, una Toyota Hilux, no presenta marcas que indiquen un atropellamiento y que las circunstancias de la caída podrían explicar la muerte del niño como un accidente, sin dolo ni negligencia criminal, considerando el contexto rural del hecho.