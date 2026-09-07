Propuesta de seguimiento educativo para estudiantes secundarios en La Rioja

El Ministerio de Educación de La Rioja implementa el Sistema de Alerta Temprana para mejorar el seguimiento de aprendizajes en secundaria. Se espera un análisis detallado de estudiantes en Lengua y Matemática durante 2026, buscando intervenciones pedagógicas efectivas.

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El Ministerio de Educación de La Rioja está implementando el Sistema de Alerta Temprana (SAT), una herramienta enfocada en analizar los aprendizajes de los estudiantes y detectar situaciones que requieren atención. Durante 2026, el sistema se centrará en el seguimiento nominal de estudiantes en colaboración con supervisores de escuelas secundarias, con el objetivo de orientar intervenciones pedagógicas adecuadas.

El SAT busca fortalecer el **seguimiento del aprendizaje** en el nivel secundario y generar información que facilite la identificación de dificultades. Este año, el equipo ha trabajado en la devolución y análisis de datos, incorporando la nómina nominal de estudiantes para un seguimiento más preciso de sus desempeños, especialmente en las áreas de Lengua y Matemática.

Los datos procesados serán compartidos con los equipos de gestión de las escuelas, quienes los utilizarán para mejorar sus proyectos educativos. En una fase posterior, se espera trabajar junto a docentes de las materias mencionadas para desarrollar estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades detectadas. El enfoque del SAT es que la información educativa se convierta en una herramienta útil para la toma de decisiones en el ámbito educativo.