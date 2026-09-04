Incendios forestales en La Rioja: bomberos logran sofocar cinco focos sin daños materiales

Durante el día, el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CIUDAD DE LA RIOJA atendió cinco incendios de pastizales en diferentes áreas de la ciudad, todos cercanos a viviendas. El primer incidente ocurrió a las 08.15 horas en el barrio Loteo San Andrés, específicamente en la intersección de calles Artigas y Felipe Salvatierra, donde se quemaban pastizales y residuos en una superficie de aproximadamente 50 x 50 metros. Gracias a las labores de enfriamiento, se logró extinguir el fuego sin que se registraran daños ni heridos.
El siguiente incendio se reportó a las 10.38 horas en el barrio Sociedad Rural, en la calle Roberto Catalán, donde el fuego afectó una superficie similar. Nuevamente, los Bomberos realizaron tareas de control que evitaron daños a las viviendas cercanas. A las 13:35 horas, otro foco se presentó en el barrio Loteo Rodeo del Sur, abarcando 100 x 50 metros, donde se logró contener el fuego sin propagarlo.
Más tarde, a las 14.47 horas, se registró un incendio en el barrio Santa Bárbara, que alcanzó aproximadamente 3 hectáreas, siendo controlado por los Bomberos y la Brigada de Incendios Forestales. Finalmente, a las 18.15 horas, se atendió un incendio en la banquina de la Colectora Bartolomé Mitre, donde se consumió una extensión de 30 x 500 metros. En todos los casos, no se reportaron heridos ni daños a las viviendas. Se recuerda a la comunidad la importancia de la prevención de incendios.