Jueves, 3 de Septiembre 2026
La Rioja

La DGIP celebra su 137° aniversario con cierre de atención al público este jueves

Este jueves 3 de septiembre, la Casa Central de la DGIP no atenderá al público por su 137° aniversario, pero la oficina del CAP funcionará normalmente, asegurando la atención a los ciudadanos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Este jueves 3 de septiembre, la Casa Central de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) estará cerrada para conmemorar su 137° aniversario. Sin embargo, la oficina ubicada en el Centro Administrativo Provincial (CAP) ofrecerá atención al público con su horario habitual.

La DGIP ha destacado la relevancia de este organismo en la gestión de ingresos de la provincia, subrayando su contribución al desarrollo económico y social de la región. A lo largo de su historia, la DGIP ha evolucionado para satisfacer las necesidades cambiantes de la población.

A pesar del cierre de la Casa Central, la comunidad puede seguir realizando trámites en el CAP, lo que asegura la continuidad de los servicios. Esto reafirma el compromiso de la DGIP con la atención al público y la mejora continua de sus procesos, garantizando una gestión más transparente y cercana.

La importancia de la DGIP también se refleja en su papel en el desarrollo económico de La Rioja, apoyando sectores clave como la olivicultura y la vitivinicultura, fundamentales para el crecimiento provincial.

Etiquetas: la rioja dgip conmemoración administración provincial economía servicios públicos
TL;DR

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