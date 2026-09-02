El nuevo Régimen Penal Juvenil en La Rioja entra en vigencia este sábado

Desde este fin de semana, un nuevo régimen penal juvenil en La Rioja permitirá el ingreso de adolescentes desde los 14 años al sistema penal por cualquier delito. La jueza Alicia Valdez advirtió que esto impactará en el caudal procesal y la responsabilidad penal, aunque la privación de libertad no será automática.

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Desde este fin de semana, entra en vigor una nueva normativa en La Rioja que permite el ingreso de adolescentes desde los 14 años al sistema penal por cualquier delito, sin considerar las penas mínimas. La jueza Alicia Valdez destacó el impacto que esta medida tendrá en el caudal procesal y la responsabilidad civil y penal.

El nuevo Régimen Penal Juvenil implica un cambio significativo en el tratamiento de la conflictividad adolescente, ya que elimina el requisito de penas mínimas superiores a dos años para que un delito sea procesado. Valdez aclaró que, aunque la privación de libertad no será automática, las conductas que antes eran consideradas faltas menores ahora podrán ser procesadas penalmente.

La magistrada subrayó que se mantendrán las garantías procesales y que la privación de la libertad será una medida excepcional, aplicándose según la gravedad de cada caso. Se anticipa que situaciones comunes en el entorno escolar y social podrían ser tratadas bajo este nuevo marco legal, afectando a una mayor cantidad de delitos.