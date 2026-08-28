Viernes, 28 de Agosto 2026
Política

La UNLaR avanza en su gestión bajo la conducción de Natalia Álvarez Gómez

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó la legitimidad de la rectora de la UNLaR, Natalia Albarez Gómez, cerrando el litigio judicial y fortaleciendo su mandato. Esta decisión pone fin a tensiones en la comunidad académica y sienta un precedente para futuros procesos electorales en el ámbito universitario.

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La UNLaR avanza en su gestión bajo la conducción de Natalia Álvarez Gómez
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La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ha emitido un fallo que respalda a la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Natalia Albarez Gómez, confirmando su legitimidad en el cargo. La sentencia pone fin a un litigio judicial iniciado en 2024, desestimando el planteo de la lista opositora "Universitarios Unidos", que cuestionaba su postulación.

Los magistrados decidieron, por unanimidad, declarar la cuestión abstracta, argumentando que el proceso electoral había concluido y que la rectora se encuentra en ejercicio efectivo de sus funciones. Esta resolución cierra las instancias legales de la oposición, consolidando el mandato actual y finalizando un periodo de tensiones en la comunidad académica y política local.

La UNLaR ha enfrentado importantes cambios y desafíos en años recientes. En su discurso de asunción, Albarez Gómez subrayó la necesidad de fortalecer la educación pública y desarrollar investigación en áreas clave como la vitivinicultura y la minería. Este fallo no solo reafirma su autoridad, sino que también establece un precedente sobre la legitimidad de los procesos electorales en el ámbito universitario.

Etiquetas: la rioja unlar rectorado elecciones universitarias política educación pública
TL;DR

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