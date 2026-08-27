Denuncian desfalco millonario en organismos nacionales: repercusiones en La Rioja

Gastón Alberdi denunció un desfalco al presupuesto del Estado nacional por más de $2.070.000.000, involucrando a La Rioja en un esquema de corrupción con fondos desviado hacia empresas fantasma. La denuncia incluye testimonios y facturas, pero la investigación ha estado estancada durante once meses. La falta de avances genera preocupación sobre la seguridad de un testigo clave.

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Gastón Alberdi, cofundador de La Libertad Avanza, se presentó ante la Justicia Federal en La Rioja para iniciar una denuncia por un presunto desfalco al presupuesto nacional de más de $2.070.000.000. Acompañado por su abogado, Adrián Vedia, Alberdi apuntó directamente a Lule y Omar Menem, denunciando un esquema de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al PAMI.

La denuncia indica que hubo un desvío de fondos destinados a programas sociales y jubilados hacia empresas fantasma, afectando a provincias como La Rioja y Córdoba. Se menciona el caso de un centro de salud que habría incrementado sus ingresos por atenciones a jubilados que nunca recibieron, evidenciando irregularidades en la facturación.

Alberdi criticó la falta de acción de la fiscal general de La Rioja, quien, según él, no ha avanzado en la investigación durante once meses y estaría involucrada en negociaciones políticas para su nombramiento judicial. También expresó su preocupación por su seguridad personal y la de un testigo clave en el caso.