La Rioja se destaca en el Mundial de Billar en Córdoba con representantes locales.

El Mundial de Billar ha dado inicio en Córdoba, atrayendo a jugadores de diversas partes del mundo. Este evento es uno de los más esperados en el calendario deportivo, y promete intensas competencias a lo largo de varios días.
Los participantes exhibirán sus habilidades en distintas modalidades de billar, buscando consagrarse como campeones mundiales. La organización del evento se ha preparado para recibir a un gran número de aficionados y expertos en el deporte.
La competencia no solo destaca la destreza de los jugadores, sino que también busca promover el billar a nivel internacional, aumentando su popularidad y reconocimiento en el ámbito deportivo.