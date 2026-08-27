La Rioja se destaca en el Mundial de Billar en Córdoba con representantes locales.

El Mundial de Billar ha comenzado en Córdoba, atrayendo a competidores de todo el mundo. Este evento promete ser un espectáculo que resalta el talento argentino.

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El Mundial de Billar ha dado inicio en Córdoba, atrayendo a jugadores de diversas partes del mundo. Este evento es uno de los más esperados en el calendario deportivo, y promete intensas competencias a lo largo de varios días.

Los participantes exhibirán sus habilidades en distintas modalidades de billar, buscando consagrarse como campeones mundiales. La organización del evento se ha preparado para recibir a un gran número de aficionados y expertos en el deporte.

La competencia no solo destaca la destreza de los jugadores, sino que también busca promover el billar a nivel internacional, aumentando su popularidad y reconocimiento en el ámbito deportivo.