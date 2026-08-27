Argentina busca asegurar su lugar en el Mundial 2027 ante Puerto Rico en el básquet

Argentina se enfrenta a Puerto Rico en Mar del Plata el 27 de agosto por la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas, buscando clasificar al Mundial de Qatar 2027.

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El seleccionado masculino de básquet de Argentina se prepara para enfrentar a Puerto Rico el jueves 27 de agosto a las 19:10 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Este partido corresponde a la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas, donde Argentina busca asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2027 que se celebrará en Qatar.

Con un récord de 5 victorias y 1 derrota, Argentina se posiciona tercero en el Grupo F, detrás de Canadá y Uruguay. El equipo puertorriqueño, junto con Bahamas y Panamá, presenta un balance de 2-4. Los resultados de la fase anterior se mantienen, y la nueva etapa está compuesta por dos grupos de seis selecciones, con el objetivo de clasificar a los tres primeros de cada zona y al mejor cuarto para el mundial.

El próximo encuentro tras el choque con Puerto Rico será el lunes 31 de agosto a las 20:10 contra Canadá en Quebec. La siguiente ventana clasificatoria se llevará a cabo en noviembre, con partidos programados ante Bahamas y más encuentros con Puerto Rico y Bahamas en febrero y marzo de 2027.