Jueves, 27 de Agosto 2026
Deportes

Argentina busca asegurar su lugar en el Mundial 2027 ante Puerto Rico en el básquet

Argentina se enfrenta a Puerto Rico en Mar del Plata el 27 de agosto por la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas, buscando clasificar al Mundial de Qatar 2027.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El seleccionado masculino de básquet de Argentina se prepara para enfrentar a Puerto Rico el jueves 27 de agosto a las 19:10 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Este partido corresponde a la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas, donde Argentina busca asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2027 que se celebrará en Qatar.

Con un récord de 5 victorias y 1 derrota, Argentina se posiciona tercero en el Grupo F, detrás de Canadá y Uruguay. El equipo puertorriqueño, junto con Bahamas y Panamá, presenta un balance de 2-4. Los resultados de la fase anterior se mantienen, y la nueva etapa está compuesta por dos grupos de seis selecciones, con el objetivo de clasificar a los tres primeros de cada zona y al mejor cuarto para el mundial.

El próximo encuentro tras el choque con Puerto Rico será el lunes 31 de agosto a las 20:10 contra Canadá en Quebec. La siguiente ventana clasificatoria se llevará a cabo en noviembre, con partidos programados ante Bahamas y más encuentros con Puerto Rico y Bahamas en febrero y marzo de 2027.

Etiquetas: argentina básquet clasificatorios puerto rico mar del plata qatar 2027
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