Capacitación histórica: 38 mujeres árbitras se forman en La Rioja esta semana

Este martes 25 y miércoles 26 de agosto, 38 árbitras de varias provincias, incluidas seis de La Rioja, participarán en una capacitación en el Estadio Mercado Luna. Se abordarán aspectos físicos y reglamentarios, promoviendo la equidad de género en el deporte. La rueda de prensa a las 11:30 brindará más detalles sobre este importante proceso.

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El Estadio Mercado Luna será el escenario de una importante capacitación para árbitras federales el 25 y 26 de agosto, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Este evento está dirigido a un grupo de treinta y ocho árbitras de diversas provincias, incluyendo a seis árbitras de La Rioja.

La formación, coordinada por la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y el Colegio de Árbitros y Clubes de la Liga Riojana de Fútbol, se dividirá en sesiones teóricas y prácticas. Las prácticas se realizarán de 09:00 a 12:00 horas y las clases teóricas de 15:00 a 18:00 horas. Se abrirá el acceso a la prensa a partir de las 11:00 horas, seguido de una rueda de prensa a las 11:30 horas.

Este tipo de iniciativas buscan no solo mejorar las habilidades técnicas de las árbitras, sino también contribuir al desarrollo del fútbol femenino en Argentina, un sector que ha cobrado relevancia en los últimos años. La capacitación es un paso importante hacia la equidad de género en el deporte y el fortalecimiento de una comunidad de apoyo entre las árbitras, esencial para el crecimiento del fútbol en el país.