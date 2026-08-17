Argentina se consagra tricampeón en el Sudamericano Sub-17 de futsal tras vencer a Brasil.

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La Selección Argentina Sub-17 de futsal se consagró campeona del Sudamericano al vencer 2-1 a Brasil en una final muy disputada en el Complejo Conmebol Suma de Luque, Paraguay. Este triunfo, que se selló en tiempo suplementario, marca el tercer campeonato consecutivo para la Albiceleste, reafirmando su dominio en esta competencia.

El partido comenzó con Argentina tomando la iniciativa, y a los ocho minutos, Alex Barrios abrió el marcador con un potente zurdazo. Sin embargo, la situación se complicó cuando Gian Soñer fue expulsado a los 17 minutos, lo que llevó a la selección a jugar con un hombre menos. Brasil logró empatar en el segundo tiempo gracias a un gol de Luka Berroeco, pero Argentina no se rindió y encontró el camino hacia la victoria en el tiempo extra.

Este triunfo tiene un sabor especial, ya que Argentina supera nuevamente a Brasil en una definición, repitiendo éxitos previos en las ediciones de 2022 y 2024. La victoria finalizó con un remate que selló el destino del partido, asegurando que la Albiceleste levantara el trofeo una vez más.