Agresión a jugadores profesionales provoca la suspensión de torneo de pádel en La Rioja

La Etapa 32 del circuito de pádel en La Rioja fue cancelada tras agresiones a los jugadores Nicolás Egea y Julián Leite. La AJPP condenó la violencia y otorgó 2.000 puntos a los semifinalistas afectados.

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La Etapa 32 del circuito profesional argentino de pádel, que se realizaba en el Lawn Tenis Club de La Rioja, fue cancelada debido a incidentes de violencia. Nicolás Egea y Julián Leite, quienes habían alcanzado las semifinales, fueron agredidos y amenazados por un grupo de personas luego de su victoria en cuartos de final.

La situación de tensión había sido palpable durante el evento, con la árbitra interviniendo en múltiples ocasiones por insultos provenientes de la audiencia. Tras el partido, los jugadores denunciaron la agresión y la organización decidió suspender el resto del torneo para garantizar la seguridad de todos los presentes. La Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) emitió un comunicado condenando la violencia y reafirmando que el respeto es fundamental en el deporte.

Los partidos de semifinales, que no se llevaron a cabo, incluían a Egea y Leite enfrentando a Thiago Mayerna y Francisco Britos, así como a Nicolás De Marco y Matías González contra Federico Fleitas y Mirko Kloster. Las cuatro parejas semifinalistas recibieron 2.000 puntos para el ranking nacional como compensación por su desempeño.