Enfermeros de La Rioja pasan a planta, pero reclaman aumento salarial urgente

Seis enfermeros de zonas sanitarias de La Rioja pasarán a planta permanente, un paso hacia la regularización laboral en un contexto de precarización y reclamos salariales. Los gremios exigen un nuevo incremento antes de finalizar el año para enfrentar la inflación.

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En un encuentro reciente, las autoridades de SerSalud y el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, anunciaron la regularización laboral de seis enfermeros que trabajan en distintas zonas sanitarias. Este acuerdo busca brindar mayor estabilidad y mejorar las condiciones laborales en el sistema de salud de la provincia.

Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con la precarización laboral, que ha sido un punto recurrente en las demandas de los trabajadores del sector. Los representantes gremiales solicitaron un incremento salarial antes de finalizar el 2026 para mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los profesionales de la salud.

El ministro Vergara se comprometió a elevar esta solicitud al Ejecutivo provincial. Se está considerando la posibilidad de ajustar los salarios antes de fin de año, lo que podría aliviar la situación laboral. Sin embargo, los gremios insisten en la necesidad de mejoras estructurales en el sistema de salud, incluyendo no solo salarios justos, sino también condiciones dignas de trabajo y una mayor inversión en infraestructura sanitaria.

Este anuncio refleja la importancia de fortalecer el sistema de salud, especialmente en un contexto donde la atención médica es crítica para la población, en medio de desafíos económicos significativos.