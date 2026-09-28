Lunes, 28 de Septiembre 2026
Policiales

Cerveza ilegal en el Septiembre Joven: detención de un vendedor en La Rioja

Un hombre de 32 años fue detenido por vender bebidas alcohólicas ilegalmente en el Parque de la Ciudad durante los festejos de Septiembre Joven. Su resistencia al arresto resalta la necesidad de control en eventos masivos.

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Cerveza ilegal en el Septiembre Joven: detención de un vendedor en La Rioja
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Durante los festejos por el Septiembre Joven, un hombre de 32 años fue demorado en el Parque de la Ciudad por comercializar bebidas alcohólicas de manera ilegal. La intervención de la policía ocurrió al detectar al sospechoso ofreciendo latas de cerveza desde una conservadora, lo cual está prohibido en eventos masivos.

El individuo mostró resistencia activa al operativo policial, lo que generó un forcejeo con los agentes. Tras ser reducido, fue trasladado a la Alcaidía Policial y quedó a disposición de la Justicia por contravención y resistencia a la autoridad. La mercadería secuestrada evidencia el esfuerzo de las autoridades para mantener el orden público durante las celebraciones.

Este incidente pone de relieve la necesidad de vigilancia en eventos de gran concurrencia, donde el consumo de alcohol puede alterar el ambiente seguro que se busca garantizar. Las autoridades locales continúan comprometidas con el cumplimiento de las regulaciones para asegurar que todos los asistentes disfruten de los festejos sin inconvenientes.

Etiquetas: la rioja parque de la ciudad infracción bebida alcohólica orden público septiembre joven
TL;DR

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