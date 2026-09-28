Accidente en Anguinán: motociclistas heridos tras colisión con un perro

Un accidente en Anguinán dejó a un hombre y una mujer heridos tras chocar contra un perro suelto. La joven, embarazada, requiere atención médica urgente. La comunidad pide medidas para controlar animales en las calles.

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Un accidente de tránsito se produjo en el barrio Plumerillo de Anguinán, donde una motocicleta que transportaba a un hombre y una mujer colisionó con un perro suelto en la carretera. El impacto resultó en una caída violenta de ambos ocupantes, quienes sufrieron lesiones significativas.

La mujer, que se encuentra embarazada de aproximadamente cinco meses, ha generado especial preocupación debido a su estado de salud tras el accidente. Los servicios de emergencia, incluyendo el Servicio de Emergencias 107, llegaron rápidamente para ofrecer atención médica a los heridos, quienes fueron trasladados al hospital local.

El personal de la Comisaría de Anguinán también intervino en el lugar del siniestro para regular el tránsito y esclarecer las circunstancias del accidente. La comunidad ha manifestado su inquietud y pedido a las autoridades que se implementen medidas más efectivas para controlar la presencia de animales sueltos en las vías, dado el creciente número de incidentes de este tipo.

Este suceso resalta la necesidad urgente de abordar la problemática de los animales en la vía pública, un tema que ha despertado preocupación entre los vecinos y que exige una respuesta inmediata para salvaguardar la seguridad de todos los que transitan por Anguinán.