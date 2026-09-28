Lunes, 28 de Septiembre 2026
Política

Escribanos de La Rioja se oponen a la obligatoriedad de la Caja Notarial

Más del 85% de los escribanos cuestiona la adhesión obligatoria a la Caja Notarial, generando un conflicto institucional que llevó a la Justicia a intervenir. La tensión gremial crece a medida que se exige una revisión del sistema.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Escribanos de La Rioja se oponen a la obligatoriedad de la Caja Notarial
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un conflicto significativo ha surgido en el Colegio de Escribanos de La Rioja, donde más del 85% de los profesionales rechazan la adhesión obligatoria al régimen previsional establecido desde febrero. Ana Cecilia Montero, presidenta del Colegio, expresó el malestar generalizado en el sector durante una entrevista, señalando que la administración anterior no escuchó las preocupaciones de aquellos que se oponían al sistema.

El descontento no solo se debe a la imposición de la ley, sino también a la falta de transparencia en el funcionamiento de la Caja Notarial. Los escribanos critican severamente la gestión actual, argumentando que hay un impedimento para que todos los matriculados participen en las asambleas, ya que solo pueden asistir quienes ya están realizando aportes obligatorios.

Ante esta situación, la Justicia ha tomado cartas en el asunto. La jueza Ana Carolina Curtis, de la Sala 3 de la Cámara Primera, emitió una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y la autonomía de la Caja Notarial. Este fallo pretende brindar claridad jurídica mientras los profesionales buscan que el sistema previsional sea revisado y modificado a un carácter voluntario.

Etiquetas: la rioja colegio de escribanos conflicto institucional justicia medida cautelar autonomía financiera
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6029 articles →

Artículos relacionados

Rocío Mediavilla asume la dirección de Estadística en un cambio clave para La Rioja

Kicillof recibe apoyo de Pablo Herrera en su camino hacia 2027

La ATP busca reprogramar el asueto del Día del Empleado Público para el 28 de septiembre

AMP cuestiona asamblea virtual y se prepara para acciones legales en La Rioja

Preocupación por el sobreendeudamiento: Casas pide acción estatal urgente en La Rioja

La Rioja se preocupa por el impacto del recorte del 70% en ciencia a nivel nacional

La visita del Papa provoca feriado nacional el 9 de noviembre en Argentina

La Rioja se prepara para un feriado nacional con la llegada del Papa León XIV.

AMP enfrenta tensiones internas por la Junta Electoral a días de las elecciones
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar