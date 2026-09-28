Escribanos de La Rioja se oponen a la obligatoriedad de la Caja Notarial

Más del 85% de los escribanos cuestiona la adhesión obligatoria a la Caja Notarial, generando un conflicto institucional que llevó a la Justicia a intervenir. La tensión gremial crece a medida que se exige una revisión del sistema.

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Un conflicto significativo ha surgido en el Colegio de Escribanos de La Rioja, donde más del 85% de los profesionales rechazan la adhesión obligatoria al régimen previsional establecido desde febrero. Ana Cecilia Montero, presidenta del Colegio, expresó el malestar generalizado en el sector durante una entrevista, señalando que la administración anterior no escuchó las preocupaciones de aquellos que se oponían al sistema.

El descontento no solo se debe a la imposición de la ley, sino también a la falta de transparencia en el funcionamiento de la Caja Notarial. Los escribanos critican severamente la gestión actual, argumentando que hay un impedimento para que todos los matriculados participen en las asambleas, ya que solo pueden asistir quienes ya están realizando aportes obligatorios.

Ante esta situación, la Justicia ha tomado cartas en el asunto. La jueza Ana Carolina Curtis, de la Sala 3 de la Cámara Primera, emitió una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y la autonomía de la Caja Notarial. Este fallo pretende brindar claridad jurídica mientras los profesionales buscan que el sistema previsional sea revisado y modificado a un carácter voluntario.