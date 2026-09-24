Jueves, 24 de Septiembre 2026
Política

La ATP busca reprogramar el asueto del Día del Empleado Público para el 28 de septiembre

La ATP ha solicitado al gobernador Quintela que el 29 de septiembre sea jornada no laboral en conmemoración del Día del Empleado Público Provincial. La medida podría generar un fin de semana largo, priorizando el bienestar de los empleados estatales. La respuesta del Ejecutivo es esperada con atención, ya que podría influir en futuras negociaciones laborales.

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La ATP busca reprogramar el asueto del Día del Empleado Público para el 28 de septiembre
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La Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP) ha presentado formalmente la Nota ATP N° 98 al gobernador Ricardo Quintela, solicitando que se declare jornada no laboral el 29 de septiembre en conmemoración del Día del Empleado Público Provincial. Este día cae un martes, por lo que propone trasladar el asueto al 28 de septiembre, permitiendo así un fin de semana largo para los trabajadores del sector.

La solicitud ha sido enviada a la Secretaría General y Legal de la Gobernación, donde se encuentra en espera de evaluación. La ATP destaca la importancia de este tipo de reconocimientos para el bienestar de los empleados públicos y para mejorar las condiciones laborales en la provincia.

La conmemoración de este día es significativa, resaltando el trabajo de quienes integran la administración pública. La comunidad está a la expectativa de la respuesta del Ejecutivo provincial, ya que la decisión podría influir en la programación de actividades de diversos organismos públicos y sentar un precedente para futuras negociaciones entre el gobierno y los sindicatos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial jornada no laboral día del empleado público bienestar laboral sindicato
TL;DR

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