Efemérides del 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 24 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 24 de septiembre de 2026

1812 – En la batalla de Tucumán, el Ejército del Norte, al mando del general Belgrano, derrota a las tropas realistas del brigadier Pío Tristán.

– En la batalla de Tucumán, el Ejército del Norte, al mando del general Belgrano, derrota a las tropas realistas del brigadier Pío Tristán. 1812 – en el Campo de las Carreras (Tucumán) las fuerzas argentinas, al mando del abogado y general Manuel Belgrano, vencen a las españolas en la batalla de Tucumán.

– en el Campo de las Carreras (Tucumán) las fuerzas argentinas, al mando del abogado y general Manuel Belgrano, vencen a las españolas en la batalla de Tucumán. 1928 – en Buenos Aires (Argentina) se crean los primeros colectivos (ómnibus) del país. La primera línea funciona desde Plaza de Mayo hasta el barrio de Floresta por 20 centavos de peso.

– en Buenos Aires (Argentina) se crean los primeros colectivos (ómnibus) del país. La primera línea funciona desde Plaza de Mayo hasta el barrio de Floresta por 20 centavos de peso. 1961 – Elizabeth Vernaci, locutora de radio argentina.

– Elizabeth Vernaci, locutora de radio argentina. 1962 – Sergio Ziliotto, político argentino, Gobernador de La Pampa desde 2019.

– Sergio Ziliotto, político argentino, Gobernador de La Pampa desde 2019. 1972 – Pablo Rago, actor argentino.

– Pablo Rago, actor argentino. 1982 – Cristian Daniel Ledesma, futbolista argentino.

– Cristian Daniel Ledesma, futbolista argentino. 1994 – Guillermo Hassan, actor y cantante argentino.

– Guillermo Hassan, actor y cantante argentino. 1995 – Karen Méndez, cantante y compositora argentina.

– Karen Méndez, cantante y compositora argentina. 2021 – en Argentina, asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el ministro Horacio Rosatti.

💡 ¿Sabías que...? El 24 de septiembre de 1957, el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, envió tropas federales a Little Rock, Arkansas, para hacer cumplir la integración racial en una escuela secundaria. Este evento fue un hito en la lucha por los derechos civiles, ya que simbolizó el compromiso del gobierno federal con la desegregación en respuesta a la resistencia local.

En el mundo: 24 de septiembre de 2026