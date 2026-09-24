Efemérides del 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 24 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 24 de septiembre de 2026
- 1812 – En la batalla de Tucumán, el Ejército del Norte, al mando del general Belgrano, derrota a las tropas realistas del brigadier Pío Tristán.
- 1812 – en el Campo de las Carreras (Tucumán) las fuerzas argentinas, al mando del abogado y general Manuel Belgrano, vencen a las españolas en la batalla de Tucumán.
- 1928 – en Buenos Aires (Argentina) se crean los primeros colectivos (ómnibus) del país. La primera línea funciona desde Plaza de Mayo hasta el barrio de Floresta por 20 centavos de peso.
- 1961 – Elizabeth Vernaci, locutora de radio argentina.
- 1962 – Sergio Ziliotto, político argentino, Gobernador de La Pampa desde 2019.
- 1972 – Pablo Rago, actor argentino.
- 1982 – Cristian Daniel Ledesma, futbolista argentino.
- 1994 – Guillermo Hassan, actor y cantante argentino.
- 1995 – Karen Méndez, cantante y compositora argentina.
- 2021 – en Argentina, asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el ministro Horacio Rosatti.
El 24 de septiembre de 1957, el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, envió tropas federales a Little Rock, Arkansas, para hacer cumplir la integración racial en una escuela secundaria. Este evento fue un hito en la lucha por los derechos civiles, ya que simbolizó el compromiso del gobierno federal con la desegregación en respuesta a la resistencia local.
En el mundo: 24 de septiembre de 2026
- 1493 – Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América.
- 1664 – en Estados Unidos, Peter Stuyvesant, gobernador de la colonia neerlandesa de Nuevos Países Bajos, entrega el territorio a una flota naval británica liderada por el coronel Richard Nicolls.
- 1789 – en los Estados Unidos el Congreso crea la Oficina de Correos.
- 1810 – en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se realiza el Grito Libertario en contra del Imperio español.
- 1810 – en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo (en San Fernando, Cádiz) se juran las Cortes de Cádiz.
- 1812 – en el Campo de las Carreras (Tucumán) las fuerzas argentinas, al mando del abogado y general Manuel Belgrano, vencen a las españolas en la batalla de Tucumán.
- 1852 – en Francia, Henri Giffard realiza el primer vuelo de dirigible. Recorre 27 km entre París y Trappes, a 9 km/h.
- 1869 – en los Estados Unidos sucede el Viernes Negro: especulaciones sobre el precio del oro causan el pánico en Wall Street.
- 1877 – en Japón tiene lugar la batalla de Shiroyama, último combate de la rebelión de Satsuma, en la que 30 000 soldados del ejército imperial japonés aniquilan por completo a 500 samuráis al mando de Saigō Takamori.
- 1879 – Marcelino Sanz de Sautuola regresa a la cueva de Altamira acompañado de su hija de 8 años en ese momento, María Sanz de Sautuola, en busca de rastros de asentamiento humano, mientras el busca por el suelo su hija se fija en las pinturas rupestres situadas en el techo de la cueva.
- 1882 – en Barcelona se inaugura el Mercado de San Antonio (en catalán Mercat de Sant Antoni).
- 1928 – en Buenos Aires (Argentina) se crean los primeros colectivos (ómnibus) del país. La primera línea funciona desde Plaza de Mayo hasta el barrio de Floresta por 20 centavos de peso.
- 1935 – el astrónomo Eugène Joseph Delporte descubre el asteroide Afrodita (1388).
- 1938 – en Bolivia, el presidente Germán Busch crea el noveno departamento de Bolivia, denominado departamento de Pando.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético invade Checoslovaquia y Hungría.
- 1946 – en India se nombra jefe del Gobierno provisional a Jawaharlal Nehru.
- 1951 – en el sitio de pruebas atómicas en Semipalatinsk (Kazajistán) la Unión Soviética hace detonar su tercera bomba atómica (la decimotercera de la Historia humana).
- 1957 – Elvis Presley publica el sencillo "Jailhouse rock", banda sonora de la película Jailhouse Rock protagonizada por él mismo.
- 1957 – en Barcelona (España) se inaugura el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.
- 1957 – en la Ciudad de México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el regente de la ciudad Ernesto P. Uruchurtu, inauguran al público el Mercado de la Merced.
- 1960 – en los Estados Unidos, los astrónomos neerlandeses Cornelis Johannes van Houten (1920-2002) y su esposa Ingrid van Houten-Groeneveld (1921-2015) descubren el asteroide Anubis (1912).
- 1964 – se transmitió la primera emisión de La Familia Monster (The Munsters), producida por la cadena estadounidense CBS.
- 1968 – a 344 m bajo tierra, en el área U12n.04 del Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica Hudson Seal, de 20 kilotones. (En comparación, la bomba de Hiroshima fue de 13 kt).
- 1973 – Guinea-Bisáu se independiza de Portugal.
- 1976 – el astrónomo soviético Nikolai Stepanovich Chernykh descubre el asteroide número 3158, Anga.
- 1982 – en la Ciudad de México, se inaugura el Museo Nacional de Culturas Populares.
- 1984 – en la localidad de The Dalles (estado de Oregón), miembros de la secta Osho contaminan con salmonella las barras de ensaladas de diez restaurantes locales (atentado bioterrorista de Osho), en los siguientes días caerán enfermas 751 personas, pero no se producirán muertes.
- 1984 – en Barcelona (España) se inaugura el Museo del Fútbol Club Barcelona.
- 1988 – en los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Ben Johnson gana la carrera de 100 metros, estableciendo un récord mundial (9,79 s).
- 1990 – en Rusia, el Sóviet Supremo aprueba el cambio de la economía al libre mercado.
- 1990 – se publica el disco Rust in Peace de la banda Megadeth.
- 1990 – se publica el disco The Razors Edge de la banda de hard-rock AC/DC.
- 1991 – se publica el disco Nevermind, de la banda Nirvana.
- 1991 – se publica el disco Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers.
- 1994 – en Orán (Argelia), un fanático musulmán asesina al cantante Cheb Hasni (26) debido a que cantaba música raï romántica.
- 2006 – en España se emite por primera vez El hormiguero, uno de los programas más exitosos en España.
- 2007 – en los Estados Unidos sale al aire el primer capítulo de la serie televisiva The Big Bang Theory.
- 2011 – Es asesinado el aficionado Walter Oyarce en el Estadio Monumental(Perú) durante el clasico del futbol Peruano.
- 2013 – hizo su estreno Agents of S.H.I.E.L.D., la primera serie televisiva del Universo Cinematográfico de Marvel.
- 2015 – en Arabia Saudita ocurre una estampida en La Meca que acaba con la vida de más 700 personas y deja heridas a otras 800.
- 2021 – en Argentina, asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el ministro Horacio Rosatti.
- 2024 – en México, se inaugura la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y la Línea 3 del Cablebús desde Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga.