Efemérides del 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 20 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 20 de septiembre de 2026
- 1816 – en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí ―como reacción a la invasión lusobrasileña de 1816― ponen sitio al pueblo (invadido por fuerzas portuguesas y brasileñas desde 1801).
- 1845 – el mercenario italiano Giuseppe Garibaldi y su legión de «virtuosos saqueadores» ―en el marco de la Guerra Grande (1838-1852) de Brasil, Francia y Gran Bretaña contra Juan Manuel de Rosas― desembarca en la villa de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), centro logístico argentino a 200 km al norte de Buenos Aires, y saquea a sus habitantes.
- 1880 – en Argentina, la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial.
- 1928 – Aimé Tschiffely completa junto a sus caballos Gato y Mancha el tramo Buenos Aires-Nueva York en poco más de tres años; siendo el primero en hacerlo.
- 1936 – en la ciudad de San Fernando (32 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires) se inaugura el Coliseo de Victoria, el actual estadio del Club Atlético Tigre.
- 1969 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se inaugura la estación terrena de Balcarce (Buenos Aires) y llegan al país las comunicaciones vía satélite.
- 1984 – en Argentina, la CONADEP entrega su informe Nunca más ―con datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Videla― al presidente Raúl Alfonsín.
- 1997 – en Buenos Aires, ante más de 65 000 personas, la banda argentina Soda Stereo ofrece su recital de despedida, titulado El Último Concierto, en el Estadio Monumental de River Plate.
- 1997 – Gastón Togni, futbolista argentino.
- 2011 – Javier Zanetti se convierte en el jugador con más partidos disputados para el club italiano Inter de Milán.
El 20 de septiembre de 1973, el movimiento de la música rock se vio sacudido por el lanzamiento del álbum "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd, que se convertiría en uno de los discos más vendidos y aclamados de todos los tiempos. Este álbum marcó un hito en la historia de la música por su innovador uso de efectos de sonido y su exploración de temas como el tiempo, la locura y la mortalidad. Su impacto cultural ha perdurado a lo largo de las décadas, consolidando a Pink Floyd como una de las bandas más influyentes del siglo XX.
En el mundo: 20 de septiembre de 2026
- -331 – Se produjo un eclipse de lunar. En la antigüedad era un presagio de malos acontecimientos.
- 451 – algunos historiadores datan en esta jornada la batalla de los Campos Cataláunicos, en la que Flavio Aecio dirige a las tropas romanas y visigodas en su victoria contra los ejércitos hunos y aliados de Atila.
- 1058 – Inés de Poitou y Andrés I de Hungría se reúnen para negociar sobre la frontera de la zona en la actual Burgenland.
- 1187 – Saladino comienza el sitio de Jerusalén (1187).
- 1260 – el Gran Levantamiento Prusiano entre los antiguos prusianos contra los Caballeros Teutónicos.
- 1378 – el cardenal Roberto de Ginebra, conocido como "el Carnicero de Cesena", es elegido como el papa Clemente VII (antipapa) de Aviñón.
- 1498 – un tsunami arrastra el templo Kōtoku-in que en su interior albergaba una estatua de bronce denominada el Gran Buda, y que desde entonces ha quedado al aire libre.
- 1506 – En España, el estado de salud de Felipe el Hermoso empeora bruscamente tras padecer unos días de fiebre. Los médicos, temiendo por su vida, le aplican sangrías, aunque el rey acabaría muriendo cuatro días después.
- 1519 – Magallanes zarpa desde Sanlúcar de Barrameda y comienza la primera circunnavegación exitosa del mundo.
- 1580 – el vicealmirante británico Francis Drake regresa a Gran Bretaña desde el Lejano Oriente.
- 1596 – en México, Diego de Montemayor funda la aldea de Monterrey.
- 1604 – concluye el sitio de Ostende con la victoria de los tercios españoles sobre las fuerzas de las Provincias Unidas.
- 1629 – se inunda la Ciudad de México durante 5 años.
- 1697 – se firma el Tratado de Rijswijk siendo partícipes Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Provincias Unidas y Francia, que pone fin a la Guerra de la Gran Alianza o guerra de los Nueve Años.
- 1776 – en Nueva Orleans, el gobernador español Luis de Unzaga y Amézaga recibe la autorización de Carlos III para permitir el librecomercio con buques norteamericanos en lucha por su independencia.
- 1792 – victoria de Francia frente a los ejércitos prusianos en la batalla de Valmy.
- 1816 – en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí ―como reacción a la invasión lusobrasileña de 1816― ponen sitio al pueblo (invadido por fuerzas portuguesas y brasileñas desde 1801).
- 1836 – batalla de Villarrobledo, durante la primera guerra carlista.
- 1845 – el mercenario italiano Giuseppe Garibaldi y su legión de «virtuosos saqueadores» ―en el marco de la Guerra Grande (1838-1852) de Brasil, Francia y Gran Bretaña contra Juan Manuel de Rosas― desembarca en la villa de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), centro logístico argentino a 200 km al norte de Buenos Aires, y saquea a sus habitantes.
- 1848 – se crea la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.
- 1854 – batalla de Almá, británicos y franceses derrotan a los rusos en Crimea.
- 1870 – se captura Roma en poder de los estados pontificios a manos de las fuerzas de unificación italianas dirigidas por Víctor Manuel II, el Conde de Cavour y Giuseppe Garibaldi.
- 1873 – En España, el presidente Emilio Castelar disuelve las Cortes Generales con la intención de tener total libertad para acabar con los dos últimos cantones de la Rebelión cantonal; el Cantón de Málaga y el Cantón de Cartagena.
- 1880 – en Argentina, la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial.
- 1896 – entre París y Nantes (Francia) se corre la primera carrera de motos.
- 1920 – en la India, el congreso permite la primera campaña de no colaboración de Gandhi.
- 1920 – el teniente coronel de infantería José Millán Astray y Terreros funda La Legión Española o Tercio de Extranjeros.
- 1928 – Aimé Tschiffely completa junto a sus caballos Gato y Mancha el tramo Buenos Aires-Nueva York en poco más de tres años; siendo el primero en hacerlo.
- 1936 – en la ciudad de San Fernando (32 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires) se inaugura el Coliseo de Victoria, el actual estadio del Club Atlético Tigre.
- 1942 – en Letichiv (Ucrania) comienza el Holocausto.
- 1946 – se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes.
- 1947 – en Perú se funda el Club Unión Huaral.
- 1948 – en la meseta Alto Veld (Sudáfrica), un tornado deja una huella de 64 km, atravesando el área urbana más grande del país, la ciudad de Johannesburgo, y dejando 6 muertos y 100 heridos.
- 1954 – se corre el primer programa en lenguaje Fortran.
- 1958 – se inaugura en Porto Alegre (capital de Río Grande del Sur, Brasil) la estatua del lazador, obra de Antônio Caringi y símbolo oficial de la ciudad de Porto Alegre.
- 1961 – el general griego Konstantinos Dovas se convierte en primer ministro de Grecia.
- 1963 – J.R.R.Tolkien le escribe a un lector, el Coronel Worskett
- 1967 – se lanza el RMS Queen Elizabeth 2
- 1968 – en Montevideo (Uruguay) la policía reprime con perdigones una manifestación de estudiantes contra el gobierno de Jorge Pacheco Areco, hiriendo a unos 40. Disparando contra las ambulancias, matan a Susana Pintos (27) y Hugo de los Santos (20).
- 1969 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se inaugura la estación terrena de Balcarce (Buenos Aires) y llegan al país las comunicaciones vía satélite.
- 1972 – la policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul & Linda McCartney.
- 1976 – Sid Bernstein ofrece un concierto de caridad de 230 millones de dólares por la reunión de la banda británica The Beatles.
- 1976 – adopción del sufragio universal para el Parlamento Europeo.
- 1979 – en el Imperio centroafricano es derrocado el emperador Bokassa I.
- 1984 – en Argentina, la CONADEP entrega su informe Nunca más ―con datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Videla― al presidente Raúl Alfonsín.
- 1985 – en la Ciudad de México se registra una réplica fuerte del terremoto de México de 1985, ocurrido el día anterior.
- 1986 – en Seúl (Corea del Sur) comienzan los X Juegos Asiáticos.
- 1987 – el francés Alain Prost gana su carrera de Fórmula 1 número 28.
- 1990 – Sadam Huseín exige a las emisoras de Estados Unidos la difusión de sus mensajes.
- 1994 – cierra la mina a cielo abierto más grande de Europa, Corta Atalaya.
- 1997 – en Buenos Aires, ante más de 65 000 personas, la banda argentina Soda Stereo ofrece su recital de despedida, titulado El Último Concierto, en el Estadio Monumental de River Plate.
- 2000 – la pesista María Isabel Urrutia de Candelaria (Valle del Cauca) Colombia ganó la medalla de Oro en Halterofilia femenino en la categoría de 75 Kg logrando, de esta manera, el primer oro olímpico de la historia para Colombia.
- 2002 – Microsoft compra la empresa de videojuegos británica Rareware por 375 millones de dólares.
- 2003 – la banda chilena Los Prisioneros dan su último concierto como formación original en la Fiesta de la Pampilla tras el despido del guitarrista Claudio Narea.
- 2004 – Wikipedia alcanza 1 millón de artículos en 100 idiomas.
- 2005 – sale al aire por primera vez la serie cómica My Name is Earl, ganadora de cinco premios Emmy.
- 2005 – Bon Jovi publica su noveno álbum de estudio, Have a Nice Day.
- 2007 – inicia en la ciudad de Monterrey el Fórum Monterrey 2007.
- 2008 – en Jimki (Rusia) se inaugura el Arena Jimki.
- 2009 – en La Habana (Cuba) se celebra la segunda edición del concierto Paz sin fronteras con la actuación de Juanes, Miguel Bosé, Olga Tañón, Silvio Rodríguez y otros cantantes y grupos, ante más de un millón de personas.
- 2011 – Javier Zanetti se convierte en el jugador con más partidos disputados para el club italiano Inter de Milán.
- 2017 – el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entra en vigor.
- 2017 – en la isla de Puerto Rico el huracán María deja 2,982 muertos (otros estimados ponen la cifra a más de 4,000), convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales del Caribe y de Estados Unidos, del cual la isla es parte como Territorio No Incorporado.
- 2019 – el evento Storm Area 51, They Can't Stop All of Us|Iniciativa Storm Area 51 se lleva a cabo en los alrededores del área 51.
- 2024 – En México, oficialmente desaparece a nivel nacional la organización de izquierda Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras 35 años de historia y de ser una de las primeras alternancias políticas en México en casi un siglo de historia.