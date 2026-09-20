Efemérides del 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 20 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 20 de septiembre de 2026

1816 – en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí ―como reacción a la invasión lusobrasileña de 1816― ponen sitio al pueblo (invadido por fuerzas portuguesas y brasileñas desde 1801).

– en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí ―como reacción a la invasión lusobrasileña de 1816― ponen sitio al pueblo (invadido por fuerzas portuguesas y brasileñas desde 1801). 1845 – el mercenario italiano Giuseppe Garibaldi y su legión de «virtuosos saqueadores» ―en el marco de la Guerra Grande (1838-1852) de Brasil, Francia y Gran Bretaña contra Juan Manuel de Rosas― desembarca en la villa de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), centro logístico argentino a 200 km al norte de Buenos Aires, y saquea a sus habitantes.

– el mercenario italiano Giuseppe Garibaldi y su legión de «virtuosos saqueadores» ―en el marco de la Guerra Grande (1838-1852) de Brasil, Francia y Gran Bretaña contra Juan Manuel de Rosas― desembarca en la villa de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), centro logístico argentino a 200 km al norte de Buenos Aires, y saquea a sus habitantes. 1880 – en Argentina, la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial.

– en Argentina, la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial. 1928 – Aimé Tschiffely completa junto a sus caballos Gato y Mancha el tramo Buenos Aires-Nueva York en poco más de tres años; siendo el primero en hacerlo.

– Aimé Tschiffely completa junto a sus caballos Gato y Mancha el tramo Buenos Aires-Nueva York en poco más de tres años; siendo el primero en hacerlo. 1936 – en la ciudad de San Fernando (32 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires) se inaugura el Coliseo de Victoria, el actual estadio del Club Atlético Tigre.

– en la ciudad de San Fernando (32 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires) se inaugura el Coliseo de Victoria, el actual estadio del Club Atlético Tigre. 1969 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se inaugura la estación terrena de Balcarce (Buenos Aires) y llegan al país las comunicaciones vía satélite.

– en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se inaugura la estación terrena de Balcarce (Buenos Aires) y llegan al país las comunicaciones vía satélite. 1984 – en Argentina, la CONADEP entrega su informe Nunca más ―con datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Videla― al presidente Raúl Alfonsín.

– en Argentina, la CONADEP entrega su informe Nunca más ―con datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Videla― al presidente Raúl Alfonsín. 1997 – en Buenos Aires, ante más de 65 000 personas, la banda argentina Soda Stereo ofrece su recital de despedida, titulado El Último Concierto, en el Estadio Monumental de River Plate.

– en Buenos Aires, ante más de 65 000 personas, la banda argentina Soda Stereo ofrece su recital de despedida, titulado El Último Concierto, en el Estadio Monumental de River Plate. 1997 – Gastón Togni, futbolista argentino.

– Gastón Togni, futbolista argentino. 2011 – Javier Zanetti se convierte en el jugador con más partidos disputados para el club italiano Inter de Milán.

💡 ¿Sabías que...? El 20 de septiembre de 1973, el movimiento de la música rock se vio sacudido por el lanzamiento del álbum "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd, que se convertiría en uno de los discos más vendidos y aclamados de todos los tiempos. Este álbum marcó un hito en la historia de la música por su innovador uso de efectos de sonido y su exploración de temas como el tiempo, la locura y la mortalidad. Su impacto cultural ha perdurado a lo largo de las décadas, consolidando a Pink Floyd como una de las bandas más influyentes del siglo XX.

En el mundo: 20 de septiembre de 2026