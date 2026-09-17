Efemérides del 17 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 17 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 17 de septiembre de 2026
- 1861 – en el marco de la Guerra civil argentina, las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando de Mitre vencen a las fuerzas nacionales de Urquiza en la batalla de Pavón.
- 1869 – en Argentina, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer censo nacional.
- 1969 – Claudio Úbeda, futbolista retirado y entrenador argentino.
- 1973 – Diego Albanese, rugbista argentino.
- 1977 – Francisco Pancho Maciel, futbolista argentino.
- 1977 – Juan Antonio Flecha, ciclista español.
- 1980 – en Asunción (Paraguay), un comando integrado por combatientes argentinos abate al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (54), que había encontrado asilo bajo el Gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner.
- 1981 – Julio Alcorsé, futbolista argentino.
- 1996 – Leonardo Marchi, futbolista argentino.
- 1997 – Tomás Albornoz, rugbista argentino.
El 17 de septiembre de 1862, tuvo lugar la Batalla de Antietam en Maryland, que fue la batalla más sangrienta de un solo día en la historia militar de Estados Unidos, con aproximadamente 22,000 soldados muertos, heridos o desaparecidos. Este enfrentamiento fue un punto de inflexión crucial en la Guerra Civil Americana, ya que llevó a Abraham Lincoln a anunciar la Proclamación de Emancipación.
En el mundo: 17 de septiembre de 2026
- 1007 – a 25 km al sudoeste de Bagdad (Irak), un terremoto produjo 16 000 muertos.
- 1111 – Alfonso Raimúndez se convierte en rey de Galicia, más tarde sería el rey Alfonso VII.
- 1176 – el ejército bizantino y el ejército turco selyúcida libraron la batalla de Miriocéfalo.
- 1303 – en Shanxi (China), a las 0:20 (hora local) sucedió un violento terremoto de magnitud 8,0 en la escala sismológica de Richter, dejando un saldo de entre 200 000 y 500 000 muertos.
- 1497 – Pedro de Estopiñán tomó Melilla en nombre de los duques de Medina Sidonia para la Corona de Castilla.
- 1631 – Gustavo Adolfo II de Suecia y su ejército derrotan a las fuerzas imperiales al mando del conde de Tilly en la batalla de Breitenfeld, poniendo la guerra de los 30 años a favor de las fuerzas protestantes.
- 1787 – en Estados Unidos, los congresistas ratifican la constitución.
- 1788 – en Karánsebes (actual Rumania) ocurre la batalla de Karánsebes, donde los soldados austríacos atacan a compañeros de sus mismas tropas por error.
- 1809 – la Guerra de Finlandia termina oficialmente.
- 1831 – en Chile se le confiere a Rengo el título de ciudad.
- 1843 – en Santiago de Chile se funda la Universidad de Chile, sucesora de la Real Universidad de San Felipe.
- 1861 – en el marco de la Guerra civil argentina, las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando de Mitre vencen a las fuerzas nacionales de Urquiza en la batalla de Pavón.
- 1869 – en Argentina, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer censo nacional.
- 1894 – en el marco de la primera guerra sino-japonesa, los japoneses vencen a los chinos en la batalla naval del río Yalu.
- 1913 – Cantonización de Milagro (Ecuador).
- 1914 – Andrew Fisher toma posesión como primer ministro de Australia por tercera y última vez.
- 1923 – fundación de Luis Ángel Firpo, club de fútbol salvadoreño de Usulután.
- 1939 – los soviéticos invaden Polonia oriental.
- 1943 – la ciudad rusa de Briansk es liberada de los nazis por los ejércitos soviéticos.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas aerotransportadas de los Aliados invaden los Países Bajos como parte de la operación Market-Garden.
- 1958 – en el Área U3h del Sitio de pruebas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 11:30 (hora local), Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Bernalillo, de 0,015 kt.
- 1964 – en México se inaugura el Museo Nacional de Antropología.
- 1968 – a 468 m bajo tierra, en el Área U2cms del Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Stoddard, de 31 kt. Es la bomba n.º 577 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1978 – en los Estados Unidos, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menahem Begin firman los acuerdos de Camp David.
- 1980 – en Asunción (Paraguay), un comando integrado por combatientes argentinos abate al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (54), que había encontrado asilo bajo el Gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner.
- 1988 – se inauguran los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada.
- 1991 – la Asamblea General de las Naciones Unidas admite a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marshall, Estonia, Letonia y Lituania como miembros de la ONU.
- 1991 – en los Estados Unidos, la banda de hard rock Guns N' Roses publica los álbumes gemelos o álbum doble, Use Your Illusion I y II; en ellos aparecen canciones como Don't Cry, November Rain y Estranged.
- 1991 – se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux.
- 2007 – la Unión Europea gana la demanda de monopolio contra Microsoft.
- 2008 – en Pekín (China) se celebra la ceremonia de clausura de los XIII Juegos Paralímpicos.
- 2008 – la Unión Astronómica Internacional (IAU) se inclina en favor de la propuesta del equipo investigador de Estados Unidos y en honor de una deidad hawaiana anuncia el nombre de Haumea para el quinto planeta enano del sistema solar.
- 2008 – Google lanza la versión en español de Knol.
- 2011 – el movimiento Occupy Wall Street comienza en el Zuccotti Park de la ciudad de Nueva York.
- 2012 – Esperanza Aguirre dimite en Madrid de la Asamblea que preside y de su escaño en la misma.
- 2012 – el Teatro Imperio de Valparaíso, edificio patrimonial de principios del siglo XX ubicado en el puerto chileno, se incendia y pierde completamente su infraestructura a salvedad de su fachada.
- 2013 – Rockstar Games lanza el videojuego Grand Theft Auto V para PlayStation 3 y Xbox 360.
- 2024 – Miles de buscapersonas utilizadas por Hezbolá explotan de manera simultánea en Líbano y Siria, dejando al menos 12 muertos y más de 2.750 heridos entre militantes de Hezbolá y civiles. Israel es el principal sospechoso de los atentados.