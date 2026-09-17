Efemérides del 17 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 17 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 17 de septiembre de 2026

1861 – en el marco de la Guerra civil argentina, las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando de Mitre vencen a las fuerzas nacionales de Urquiza en la batalla de Pavón.

– en el marco de la Guerra civil argentina, las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando de Mitre vencen a las fuerzas nacionales de Urquiza en la batalla de Pavón. 1869 – en Argentina, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer censo nacional.

– en Argentina, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer censo nacional. 1969 – Claudio Úbeda, futbolista retirado y entrenador argentino.

– Claudio Úbeda, futbolista retirado y entrenador argentino. 1973 – Diego Albanese, rugbista argentino.

– Diego Albanese, rugbista argentino. 1977 – Francisco Pancho Maciel, futbolista argentino.

– Francisco Pancho Maciel, futbolista argentino. 1977 – Juan Antonio Flecha, ciclista español.

– Juan Antonio Flecha, ciclista español. 1980 – en Asunción (Paraguay), un comando integrado por combatientes argentinos abate al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (54), que había encontrado asilo bajo el Gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner.

– en Asunción (Paraguay), un comando integrado por combatientes argentinos abate al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (54), que había encontrado asilo bajo el Gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner. 1981 – Julio Alcorsé, futbolista argentino.

– Julio Alcorsé, futbolista argentino. 1996 – Leonardo Marchi, futbolista argentino.

– Leonardo Marchi, futbolista argentino. 1997 – Tomás Albornoz, rugbista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 17 de septiembre de 1862, tuvo lugar la Batalla de Antietam en Maryland, que fue la batalla más sangrienta de un solo día en la historia militar de Estados Unidos, con aproximadamente 22,000 soldados muertos, heridos o desaparecidos. Este enfrentamiento fue un punto de inflexión crucial en la Guerra Civil Americana, ya que llevó a Abraham Lincoln a anunciar la Proclamación de Emancipación.

En el mundo: 17 de septiembre de 2026