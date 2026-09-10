Efemérides del 10 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 10 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 10 de septiembre de 2026

1814 – en Buenos Aires (Argentina), Gervasio Posadas (director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata), separa la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes.

– en Buenos Aires (Argentina), Gervasio Posadas (director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata), separa la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes. 1974 – Serena Amato, regatista argentina.

– Serena Amato, regatista argentina. 1980 – Alejandro Radetic, piloto y drifter argentino.

– Alejandro Radetic, piloto y drifter argentino. 1981 – Germán Denis, futbolista argentino.

– Germán Denis, futbolista argentino. 1982 – Guillermo Israilevich, futbolista argentino-israelí.

– Guillermo Israilevich, futbolista argentino-israelí. 1983 – Fernando Belluschi, futbolista argentino.

– Fernando Belluschi, futbolista argentino. 1984 – Ivonne Guzmán, cantante colombiana.

– Ivonne Guzmán, cantante colombiana. 1990 – en Argentina, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica.

– en Argentina, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica. 1993 – Ruggero Pasquarelli, actor, cantante y conductor italiano.

– Ruggero Pasquarelli, actor, cantante y conductor italiano. 2022 – en uno de los sucesos más importante de la historia de Argentina, Manu Ginóbili fue introducido al Salón de la Fama de la NBA, siendo el primer argentino en alcanzar tal reconocimiento.

💡 ¿Sabías que...? El 10 de septiembre de 1846, el astrónomo alemán Johann Gottlieb Galle descubrió el planeta Neptuno. Este hallazgo fue el resultado de predicciones matemáticas sobre la existencia de un planeta más allá de Urano, lo que marcó un hito en la astronomía y expandió el conocimiento humano sobre nuestro sistema solar.

En el mundo: 10 de septiembre de 2026