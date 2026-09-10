Efemérides del 10 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 10 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 10 de septiembre de 2026
- 1814 – en Buenos Aires (Argentina), Gervasio Posadas (director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata), separa la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes.
- 1974 – Serena Amato, regatista argentina.
- 1980 – Alejandro Radetic, piloto y drifter argentino.
- 1981 – Germán Denis, futbolista argentino.
- 1982 – Guillermo Israilevich, futbolista argentino-israelí.
- 1983 – Fernando Belluschi, futbolista argentino.
- 1984 – Ivonne Guzmán, cantante colombiana.
- 1990 – en Argentina, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica.
- 1993 – Ruggero Pasquarelli, actor, cantante y conductor italiano.
- 2022 – en uno de los sucesos más importante de la historia de Argentina, Manu Ginóbili fue introducido al Salón de la Fama de la NBA, siendo el primer argentino en alcanzar tal reconocimiento.
El 10 de septiembre de 1846, el astrónomo alemán Johann Gottlieb Galle descubrió el planeta Neptuno. Este hallazgo fue el resultado de predicciones matemáticas sobre la existencia de un planeta más allá de Urano, lo que marcó un hito en la astronomía y expandió el conocimiento humano sobre nuestro sistema solar.
En el mundo: 10 de septiembre de 2026
- 1229 – inicio de la Conquista de Mallorca por las tropas de Jaime I de Aragón.
- 1541 – en la localidad de Santiago de Guatemala (en las laderas del Volcán de Agua) un terremoto derrumba varias construcciones, entre ellas la capilla, donde muere la viuda del conquistador Pedro de Alvarado (nombrada gobernadora el día anterior).
- 1586 – en el Vaticano se coloca en el centro de la plaza de San Pedro un obelisco originario de Egipto.
- 1640 – Guerra de los Segadores. Se reúne la Junta de Brazos del Principado de Cataluña. Esta asume la soberanía y promulga una serie de medidas revolucionarias que conducirán a la República Catalana.
- 1721 – la Paz de Nystad pone fin a la guerra entre Rusia y Suecia.
- 1814 – en Buenos Aires (Argentina), Gervasio Posadas (director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata), separa la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes.
- 1823 – en Perú, le es conferida a Simón Bolívar la suprema autoridad militar del Perú, por el Congreso de ese país.
- 1831 – en España se vota la ley que crea la Bolsa de Madrid.
- 1838 – en Ecuador, el colombiano José Rodríguez recorre 1 km bajo las aguas del río Guayas dentro de un sumergible creado por él, al que denomina El Hipopótamo.
- 1846 – Elias Howe patenta su máquina de coser.
- 1865 – se termina la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que había comenzado en 1755.
- 1877 – en la Catedral de Santo Domingo (República Dominicana) se hallan los restos de Cristóbal Colón.
- 1910 – en Cádiz (España) se funda el Cádiz CF.
- 1919 – Tratado de Saint-Germain-en-Laye con Austria, que oficializa el desmembramiento del Imperio austrohúngaro.
- 1924 – en Cúcuta (Colombia) se funda el equipo de fútbol Cúcuta Foot-ball Club (actual Cúcuta Deportivo).
- 1927 – Francia gana por primera vez la Copa Davis desde su fundación en 1905.
- 1936 – En el contexto de la guerra civil española, la Mezquita de Córdoba es alcanzada por una bomba lanzada por la aviación republicana durante un bombardeo a la ciudad.
- 1939 – en la costa de Noruega —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— el submarino HMS Tritón hunde por error a su compañero, el submarino HMAS Oxley, que se convierte en la primera pérdida de la Royal Navy.
- 1939 – Canadá le declara la guerra a Alemania, uniéndose a Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia en el bando aliado.
- 1942 – en Majunga, al noroeste de Madagascar —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— la Armada británica desembarca una unidad anfibia para relanzar la ofensiva en la Batalla de Madagascar.
- 1943 – en la Segunda Guerra Mundial, Alemania comienza la ocupación de Roma.
- 1945 – Vidkun Quisling es sentenciado a la pena capital por su colaboración con el régimen nazi.
- 1951 – Reino Unido comienza su boicot a Irán.
- 1952 – en Europa comienza la primera sesión de los 78 diputados de la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, antecesora del Parlamento Europeo.
- 1953 – en el sitio de pruebas atómicas en Semipalatinsk (Kazajistán) la Unión Soviética hace detonar a 220 m de altura su octava bomba atómica, de 4,9 kilotones.
- 1960 – el maratonista etíope Abebe Bikila gana la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 corriéndolo en su totalidad descalzo.
- 1961 – en la calle Manrique y Salud, en el distrito Centro Habana, de La Habana (Cuba), elementos contrarrevolucionarios ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al obrero Arnaldo Socorro, y hieren a los milicianos Regino Valdés González, Juan A. Fernández Soler y Andrés Figueroa Casanova.
- 1961 – en el circuito de Monza (Italia), mueren 16 espectadores y el piloto Wolfgang von Trips en un accidente.
- 1963 – en Alabama, 20 estudiantes afroamericanos entran por primera vez en escuelas públicas.
- 1967 – el pueblo de Gibraltar vota mantenerse en el Reino Unido y no formar parte de España.
- 1972 – en Múnich (Alemania), Estados Unidos pierde su primer partido internacional contra la Unión Soviética.
- 1974 – Guinea-Bissau se independiza de Portugal.
- 1975 – la banda estadounidense Kiss presentó ALIVE!, uno de sus álbumes más legendarios y aclamados.
- 1976 – en España, el Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma política que abrirá el camino hacia la democracia.
- 1976 – en Santiago de Chile, el dictador Augusto Pinochet le retira la ciudadanía al excanciller Orlando Letelier (1932-1976). Once días después, Letelier será asesinado en Washington DC.
- 1977 – en Francia es guillotinado Hamida Djandoubi, la última persona en ser ejecutada en este país.
- 1981 – el cuadro Guernica (de Pablo Picasso) vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York junto a los 23 bocetos que lo completan.
- 1983 – en Cataluña, España, se inaugura en pruebas, la Televisión de Cataluña (TV3).
- 1987 – en Estados Unidos, el papa Juan Pablo II llega a Miami, en el primer día de su visita a ese país.
- 1990 – en Argentina, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica.
- 1990 – en Estados Unidos, se emite por primera vez la famosa serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air.
- 1991 – se lanzó mundialmente Smells Like Teen Spirit de Nirvana, una de las canciones más importantes e icónicas de la cultura popular.
- 1992 – en el vértice sur del conocido como Triángulo del Arte de Madrid se inaugura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- 1994 – la VIII cumbre del Grupo de Río exige reformas democráticas en Cuba y el fin del embargo de Estados Unidos a la isla.
- 2001 – en Sierra Leona, el SAS rescata a una patrulla secuestrada por guerrilleros.
- 2001 – en Nueva York (Estados Unidos), Michael Jackson da su último concierto.
- 2002 – Suiza ingresa en las Naciones Unidas.
- 2003 – en los almacenes NK de Estocolmo es apuñalada la ministra sueca Anna Lindh, quien fallecerá a la madrugada siguiente.
- 2003 – en ocasión de la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, el agricultor coreano Lee Kyung Hae se suicida en protesta al impacto negativo de esta entidad en la vida del campesinado en su país y todo el mundo.
- 2006 – Michael Schumacher —heptacampeón de Fórmula 1— anuncia su retirada como piloto.
- 2008 – en Ginebra (Suiza), el acelerador de partículas LHC del CERN, comienza a funcionar con éxito tras hacer circular por el acelerador un haz de mil millones de protones en poco más de 50 minutos.
- 2017 – se cae una línea de electricidad en Monterrey, Nuevo León afectando a varios estados.
- 2018 – en Costa Rica, inicia la Huelga sindical en Costa Rica de 2018 contra del proyecto de reforma fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.
- 2018 – en Lima Perú suceden enfrentamientos entre las barras de Alianza Lima y una evangélica local provocando una desobediencia civil por problemas financieros en el Estadio Alejandro Villanueva. Conocida como Toma del Matute.
- 2021 – en Lima Perú se celebra 85 años de Melcochita
- 2022 – en uno de los sucesos más importante de la historia de Argentina, Manu Ginóbili fue introducido al Salón de la Fama de la NBA, siendo el primer argentino en alcanzar tal reconocimiento.
- 2024 – en México, en medio de la discusión de la controversial Reforma Judicial, varios manifestantes irrumpen las instalaciones del Senado de México, provocando que se suspendiera durante algunas horas y se trasladará a la antigua sede ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para continuar con la discusión y posterior aprobación.
- 2025 – En Iztapalapa, México, ocurre la explosión de una pipa que transportaba gas LP en el distribuidor vial de "La Concordia" que deja un saldo de 32 muertos y 63 heridos.
- 2025 – En Orem, Utah, el activista conservador Charlie Kirk es asesinado por un francotirador durante un debate que estaba dando en una universidad.