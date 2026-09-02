Efemérides del 2 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 2 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 2 de septiembre de 2026
- 1587 – sale desde el puerto de Buenos Aires (Argentina) rumbo a Brasil la primera exportación de ese país.
- 1820 – en Argentina ―en el marco de las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales― se libra la batalla de Gamonal.
- 1917 – Pablo Teodoro Fels realiza, entre Buenos Aires y Montevideo, en un aeroplano Blériot XI de la Escuela de Aviación Militar de Buenos Aires, el primer correo aéreo internacional oficial.
- 1939 – Nicolino Locche, boxeador argentino (f. 2005).
- 1940 – Adelio Suárez, locutor y presentador de radio y televisión argentino (f. 2007).
- 1941 – Érika Wallner, actriz argentina (f. 2016).
- 1945 – Marzenka Novak, actriz, cantante y escritora argentina (f. 2011).
- 1969 – Gabriel Manelli, bajista argentino (de la banda Babasónicos) (f. 2008).
- 1979 – Andrea Galante, actriz argentina.
- 1992 – Emiliano Dibu Martínez, futbolista argentino.
El 2 de septiembre de 1945, Vietnam declaró su independencia de la dominación francesa, un evento clave en la historia del país que llevó a la Guerra de Vietnam. Esta proclamación fue realizada por Ho Chi Minh en Hanoi, donde leyó un documento inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este momento marcó el inicio de una larga lucha por la soberanía y la unificación nacional.
En el mundo: 2 de septiembre de 2026
- -44 – en Egipto, la faraona Cleopatra VII declara regente a su hijo Tolomeo XV.
- -44 – en Roma, Cicerón crea la primera Filípica dirigida contra Marco Antonio.
- -31 – en Israel se registra un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter, que arrasa la localidad de Jericó y la antigua fortaleza de Qumrán. Se estima que murieron unas 10 000 personas. (Véase Terremotos en la Antigüedad).
- -31 – frente al golfo de Ambracia se libra la batalla de Actium entre la flota de Cayo Octavio, dirigida por Agripa, y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra.
- 1192 – en el puerto de Jaffa (Palestina) el sultán Saladino ―derrotado en la batalla de Jaffa, que pone fin a la Tercera Cruzada (1189‑1192)― y Ricardo Corazón de León llegan a un acuerdo para dividir Tierra Santa entre cristianos y musulmanes: establece que Jerusalén queda bajo control musulmán, pero abrirá las puertas para el libre tránsito de peregrinos cristianos hacia la ciudad. Además, Saladino reconoce el control cristiano sobre la franja costera desde Acre hasta Tiro, permitiendo a los cruzados europeos mantener esas zonas.
- 1347 – en la villa de Messina (península itálica) se registra uno de los primeros casos de muerte negra (peste bubónica) en Europa, que en quince años matará en ese continente a unos 50 millones (el 60 % de la población europea).
- 1519 – en la aldea de Tecóac (estado de Tlaxcala), 165 km al este de la Ciudad de México, el ejército del conquistador español Hernán Cortés derrota a los 40 000 hombres de Xicohténcatl.
- 1587 – sale desde el puerto de Buenos Aires (Argentina) rumbo a Brasil la primera exportación de ese país.
- 1620 – desde el puerto británico de Plymouth parte el barco Mayflower con 102 peregrinos puritanos.
- 1649 – la ciudad italiana de Castro es completamente destruida por las fuerzas del papa Inocencio X, acabando con las Guerras de Castro.
- 1666 – en Inglaterra se declara el Gran Incendio de Londres, que destruye la ciudad medieval dentro de la vieja muralla.
- 1667 – en París (Francia) se instala el primer sistema de alumbrado público.
- 1752 – el Reino Unido y sus colonias cambian el calendario al gregoriano.
- 1789 – en Washington (capital de Estados Unidos), el Congreso establece el Departamento del Tesoro.
- 1792 – en Francia ―durante las conocidas masacres de septiembre de la Revolución francesa (1789‑1799)―, tres obispos católicos y más de 200 sacerdotes prorrevolucionarios son asesinados por simpatizantes monárquicos.
- 1807 – en Copenhague (Dinamarca), la Armada británica cañonea a la flota de Napoleón Bonaparte (segunda batalla de Copenhague).
- 1820 – en Argentina ―en el marco de las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales― se libra la batalla de Gamonal.
- 1841 – entre Tres Ríos y Cartago (Costa Rica) a las 6:30 sucede el «terremoto de san Antolín», de magnitud 6,4 en la escala sismológica de Richter, ocurrido en la falla Lara, ubicada al norte de la ciudad de Cartago. Deja un saldo de 38 muertos y miles de viviendas (de adobe) destruidas. Fue el más fuerte y destructor del siglo XIX en ese país.
- 1858 – en Nueva York (Estados Unidos) deja de funcionar el primer cable telegráfico transatlántico. Estrenado el 5 de agosto anterior.
- 1859 – termina la más intensa tormenta solar de la historia humana ―conocida también como evento Carrington debido a que el astrónomo aficionado británico Richard Carrington (1826‑1875) fue el primero en observarla, en las afueras de Londres―, que duró dos días y que afectó a la mayor parte del planeta. Quedan inutilizadas las líneas telegráficas de Estados Unidos y Reino Unido. Además, una impresionante aurora boreal ―fenómeno que normalmente solo puede observarse en las regiones árticas― pudo verse en lugares como Roma o Hawái hasta México, Cuba y Colombia.
- 1864 – en el estado de Georgia (Estados Unidos) ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861‑1865)―, los Estados de la Unión entran en la ciudad de Atlanta un día después que los confederados entraran en la ciudad.
- 1867 – en Japón, el emperador Meiji se casa con Masako Ichijō. La reina consorte será conocida como Dama Haruko. En 1914 recibiría el nombre póstumo de emperatriz Shōken.
- 1870 – durante la guerra franco-prusiana en la decisiva batalla de Sedan, la totalidad del ejército francés y su emperador Napoleón III se rinden ante los prusianos.
- 1885 – en Rock Springs (estado de Wyoming, en la racista Estados Unidos), 150 mineros blancos atacan a sus compañeros chinos, matando a 28, hiriendo a 15, y forzando al resto a abandonar la ciudad.
- 1898 – en Sudán se libra la batalla de Omdurmán: Gran Bretaña y Egipto derrotan a las tribus sudanesas y establecen su dominio.
- 1901 – en Estados Unidos, Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso «Habla en voz baja pero lleva contigo un gran garrote (big stick)».
- 1903 – en Estados Unidos se abole de manera oficial el Tratado Herrán-Hay (para la construcción del Canal de Panamá), entre Estados Unidos y Colombia.
- 1906 – en Alaska (territorio que hasta 1867 había sido ruso) el explorador Roald Amundsen alcanza el puerto de Nome tras cruzar el noroeste del Ártico.
- 1917 – Pablo Teodoro Fels realiza, entre Buenos Aires y Montevideo, en un aeroplano Blériot XI de la Escuela de Aviación Militar de Buenos Aires, el primer correo aéreo internacional oficial.
- 1925 – el dirigible estadounidense USS Shenandoah se estrella, provocando la muerte de 14 personas.
- 1927 – el astrónomo Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Arabis (1087).
- 1931 – en España, un grupo de miembros de los dos primeros Gobiernos de Primo de Rivera son detenidos y puestos a disposición judicial por responsabilidades en la dictadura.
- 1933 – Iósif Stalin (de la comunista Unión Soviética) y Benito Mussolini (de la Italia anticomunista) firman un acuerdo de no agresión.
- 1939 – en Polonia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)―, los invasores alemanes se anexionan a Alemania la ciudad de Dánzig (ahora Gdansk).
- 1945 – a bordo del acorazado Misuri, el Imperio de Japón firma su rendición, con lo que termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945).
- 1945 – en la ciudad de Hanói (capital de Indochina, actual Vietnam), Hồ Chí Minh declara que su país se ha independizado de Francia, y proclama la República Democrática de Vietnam.
- 1947 – en Río de Janeiro se firma el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).
- 1947 – en Málaga (España) se crea el Museo Arqueológico bajo los auspicios de Juan Temboury.
- 1948 – en Medellín (Colombia), inicia sus emisiones Caracol Radio, la primera de ese país.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:40 (hora local), Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Galileo, de 11 kilotones. Es la bomba n.º 108 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en La Habana (Cuba), la dictadura de Fulgencio Batista asesina al joven revolucionario cubano Raúl González Sánchez frente a la Facultad de Odontología, que actualmente lleva su nombre.
- 1960 – en El Salvador, por orden del presidente José María Lemus, cuerpos de seguridad entran de forma violenta a la Universidad de El Salvador, en donde golpean y capturan al rector, doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, así como a otras personas que se encontraban en el lugar.
- 1961 – en La Habana, el Instituto Nacional del Deporte dicta la resolución n.º 38 que elimina el boxeo profesional en Cuba.
- 1962 – el futbolista brasileño Pelé anota el gol n.º 500 de su carrera.
- 1967 – en la ciudad española de Pamplona (provincia de Navarra) se inaugura el Estadio El Sadar.
- 1967 – en el Mar del Norte, sobre una plataforma petrolera británica a 10 kilómetros de la costa de Suffolk (Reino Unido), un tal Paddy Roy Bates funda la micronación «Principado de Sealand».
- 1969 – en la Universidad de California en Los Ángeles (estado de California), los estudiantes de ingeniería Stephen Crocker y Vinton Cerf ayudan al profesor Leonard Kleinrock a traspasar datos de una computadora a otra.
- 1970 – la NASA anuncia la cancelación de dos misiones del Programa Apolo hacia la Luna, el Apolo 18 y el Apolo 19.
- 1970 – en Hanói (Vietnam) ―en el marco de la guerra de Vietnam (1955‑1975)―, el equipo cubano de fútbol vence al equipo de fútbol del Ejército Popular por 3 goles a 1.
- 1971 – La selección de fútbol de Tahití golea 30-0 a la de las Islas Cook en un partido correspondiente a la fase de grupos de los Juegos del Pacífico Sur 1971. Fue la máxima goleada en el fútbol internacional hasta el 2001, cuando Australia venció 31-0 a Samoa Americana.
- 1987 – en la Unión Soviética comienza en el juicio contra el aviador alemán Mathias Rust, quien descendió su avión sin autorización en la Plaza Roja de Moscú.
- 1989 – en Colombia, a las 6:45, un atentado terrorista destruye las instalaciones del diario El Espectador.
- 1990 – el Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania (parte del Ejército Rojo soviético) comienza su retirada de la República Democrática Alemana con la salida de la Octava División Blindada de Neuruppin.
- 1990 – Transnistria unilateralmente se proclama como república soviética. Pero el presidente soviético Mijaíl Gorbachov declarará esa decisión nula y sin valor.
- 1991 – los Estados Unidos reconocen la independencia de las repúblicas bálticas Estonia, Letonia, y Lituania.
- 1992 – en Nicaragua, un terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter sacude la costa del Pacífico del país causando un tsunami que causa por lo menos 116 muertos.
- 1996 – en Filipinas, el Gobierno de El Salvador y el FMLN firman un pacto de paz después de 24 años de enfrentamientos y 120.000 muertos.
- 1998 – en Peggys Cove (Canadá) se estrella el vuelo 111 de Swissair, provocando la muerte de 229 personas.
- 1998 – el Tribunal Penal Internacional para Ruanda encuentra a Jean Paul Akayesu, alcalde de una ciudad de Ruanda, culpable de nueve casos de genocidio.
- 2003 – el cantautor español Alejandro Sanz lanza al mercado su séptimo álbum de estudio, titulado No es lo mismo.
- 2007 – Marcus Grönholm gana el Rally de Nueva Zelanda por quinto año consecutivo.
- 2008 – Google lanza el navegador web Google Chrome.
- 2011 – en la Isla de Juan Fernández, en el océano Pacífico, 21 personas fallecen en un accidente aéreo. Las víctimas eran militares, empresarios y periodistas de la televisión chilena.
- 2016 – en España el Congreso rechaza en segunda votación la investidura de Mariano Rajoy como presidente.
- 2018 – en la Quinta da Boa Vista, en Río de Janeiro (Brasil) ―bajo la presidencia de Jair Bolsonaro― un incendio en el Museo Nacional de Brasil destruye por completo todo el acervo histórico que el recinto tenía acumulado alrededor de 200 años.
- 2020 – Alemania confirma que el opositor ruso Alekséi Navalni fue envenenado con el agente tóxico Novichok.
- 2020 – en Francia, científicos del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) detectan la fuente de ondas gravitacionales más grande hasta la fecha y su surgimiento se debe a la fusión binaria de dos agujeros negros.
- 2022 – en Neiva (Colombia), siete policías son asesinados en medio de una emboscada con artefactos explosivos, perpetrada por las disidencias de las FARC.