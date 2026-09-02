Efemérides del 2 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 2 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 2 de septiembre de 2026

1587 – sale desde el puerto de Buenos Aires (Argentina) rumbo a Brasil la primera exportación de ese país.

– sale desde el puerto de Buenos Aires (Argentina) rumbo a Brasil la primera exportación de ese país. 1820 – en Argentina ―en el marco de las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales― se libra la batalla de Gamonal.

– en Argentina ―en el marco de las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales― se libra la batalla de Gamonal. 1917 – Pablo Teodoro Fels realiza, entre Buenos Aires y Montevideo, en un aeroplano Blériot XI de la Escuela de Aviación Militar de Buenos Aires, el primer correo aéreo internacional oficial.

– Pablo Teodoro Fels realiza, entre Buenos Aires y Montevideo, en un aeroplano Blériot XI de la Escuela de Aviación Militar de Buenos Aires, el primer correo aéreo internacional oficial. 1939 – Nicolino Locche, boxeador argentino (f. 2005).

– Nicolino Locche, boxeador argentino (f. 2005). 1940 – Adelio Suárez, locutor y presentador de radio y televisión argentino (f. 2007).

– Adelio Suárez, locutor y presentador de radio y televisión argentino (f. 2007). 1941 – Érika Wallner, actriz argentina (f. 2016).

– Érika Wallner, actriz argentina (f. 2016). 1945 – Marzenka Novak, actriz, cantante y escritora argentina (f. 2011).

– Marzenka Novak, actriz, cantante y escritora argentina (f. 2011). 1969 – Gabriel Manelli, bajista argentino (de la banda Babasónicos) (f. 2008).

– Gabriel Manelli, bajista argentino (de la banda Babasónicos) (f. 2008). 1979 – Andrea Galante, actriz argentina.

– Andrea Galante, actriz argentina. 1992 – Emiliano Dibu Martínez, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 2 de septiembre de 1945, Vietnam declaró su independencia de la dominación francesa, un evento clave en la historia del país que llevó a la Guerra de Vietnam. Esta proclamación fue realizada por Ho Chi Minh en Hanoi, donde leyó un documento inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este momento marcó el inicio de una larga lucha por la soberanía y la unificación nacional.

En el mundo: 2 de septiembre de 2026