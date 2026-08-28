Efemérides del 28 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 28 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 28 de agosto de 2026
- 1816 – en el actual Uruguay comienza la invasión luso-brasileña a la Banda Oriental, cuando el ejército de Carlos Federico Lecor toma la Fortaleza de Santa Teresa.
- 1821 – en la ciudad de Buenos Aires (Provincias Unidas del Río de la Plata) se crea el Archivo General de la Nación
- 1828 – Uruguay es declarado estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz.
- 1926 – en Rivadavia, Provincia de San Juan, República Argentina, se funda el Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.
- 1945 – en Buenos Aires (Argentina) sale la primera edición del diario Clarín.
- 1975 – En Argentina, un avión militar Lockheed C-130 Hercules, matrícula TC-62, es alcanzado durante el despegue desde el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de la ciudad de Tucumán por la detonación de una carga explosiva colocada debajo de la pista. La acción es ejecutada por la organización armada Montoneros. El avión, que transporta 114 hombres pertenecientes al Equipo de Combate San Juan de Gendarmería Nacional Argentina, resulta totalmente destruido, con un saldo de 6 gendarmes fallecidos y 28 heridos de los cuales, 6, pertenecen a la Fuerza Aérea Argentina.
- 1998 – Mateo Montenegro, futbolista argentino.
- 2000 – Afirmación del pabellón argentino en la corbeta ARA Robinson (P-45) de la Armada Argentina. Fue construida en el Astillero Río Santiago y se incorporó a la Segunda División de Corbetas -actual División de Corbetas- de la Flota de Mar en el año 2003.
- 2001 – Pedro Velurtas, futbolista argentino.
- 2004 – en Argentina, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ha sido considerado el día más importante del deporte argentino.
El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso "I Have a Dream" durante la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. Esta manifestación reunió a más de 250,000 personas y se considera un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El discurso y la marcha ayudaron a galvanizar el movimiento por la igualdad racial y tuvieron un impacto duradero en la sociedad.
En el mundo: 28 de agosto de 2026
- 475 – el general romano Flavio Orestes nombra a su hijo Rómulo Augústulo emperador, tras obligar a Julio Nepote a huir de la ciudad de Rávena.
- 489 – Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, derrota a Odoacro, rey de los hérulos, en la batalla del Isonzo.
- 663 – la Batalla de Baekgang termina con una aplastante derrota japonesa ante las fuerzas de la China Tang.
- 1189 – en Palestina, los cruzados comienzan el asedio de Acre bajo el liderazgo de Guy de Lusignan.
- 1521 – los otomanos ocupan Belgrado.
- 1565 – la flota española desembarca en la Florida, donde fundan San Agustín, con el objeto de combatir a los hugonotes franceses.
- 1609 – Henry Hudson descubre la bahía de Delaware.
- 1619 – Fernando II es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
- 1673 – Andrés Dávalos, marqués de Montesarchio, desembarca en el peñón de Alhucemas con una escuadra y procede a ocuparlo.
- 1791 – en la Gran Barrera de Coral, el barco HMS Pandora se hunde cuando buscaba al buque amotinado HMS Bounty.
- 1816 – en el actual Uruguay comienza la invasión luso-brasileña a la Banda Oriental, cuando el ejército de Carlos Federico Lecor toma la Fortaleza de Santa Teresa.
- 1821 – en la ciudad de Buenos Aires (Provincias Unidas del Río de la Plata) se crea el Archivo General de la Nación
- 1828 – Uruguay es declarado estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz.
- 1833 – la esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y sus colonias.
- 1845 – en los Estados Unidos se publica por primera vez la revista Scientific American.
- 1850 – en la ciudad de Weimar (en la actual Alemania), el pianista y compositor Franz Liszt dirige el estreno de la ópera Lohengrin de Richard Wagner.
- 1867 – Estados Unidos ocupa las islas Midway.
- 1879 – Cetshwayo, el último rey zulú, es capturado por los británicos.
- 1883 – primer vuelo en una máquina más pesada que el aire.
- 1891 – en Chile, la batalla de Placilla pone fin a la guerra civil.
- 1903 – en los Estados Unidos se funda la empresa Harley-Davidson Motor Company.
- 1910 – proclamación del Reino de Montenegro.
- 1916 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, tropas rumanas penetran en Hungría.
- 1920 – en los Estados Unidos, el Gobierno le reconoce a las mujeres de piel blanca el derecho a voto.
- 1924 – se estrena la película El caballo de hierro, dirigida por John Ford.
- 1926 – en Rivadavia, Provincia de San Juan, República Argentina, se funda el Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.
- 1929 – el Gobierno de Chile devuelve la ciudad de Tacna al Perú.
- 1936 – En el contexto de la guerra civil española, la comandancia de Marina, aún bajo el control del gobierno, ordena apagar el Faro de Málaga y pintarlo color tierra para evitar que sirva de referencia a la aviación nacional.
- 1944 – Segunda Guerra Mundial: Marsella y Tolón son liberadas por los Aliados.
- 1945 – en Buenos Aires (Argentina) sale la primera edición del diario Clarín.
- 1960 – se realizan por primera vez los ejercicios navales UNITAS.
- 1963 – en Washington D. C. se realiza una manifestación contra el racismo en los Estados Unidos. El afroestadounidense Martin Luther King pronuncia su célebre discurso «I have a dream» (‘Yo tengo un sueño’).
- 1964 – en los Estados Unidos, el cantautor estadounidense Bob Dylan les hace probar marihuana por primera vez a los miembros del grupo británico de rock The Beatles.
- 1964 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:06 (hora local), Estados Unidos detona a 364 m bajo tierra su bomba atómica Haddock, de 20 kilotones. Es la bomba n.º 383 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1969 – en Colombia, la división de televisión de Caracol Radio se separa del resto de la cadena radial para formar la programadora, hoy canal privado, Caracol Televisión.
- 1973 – un terremoto de 7,3 grados azota a los estados mexicanos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, dejando un saldo de 1200 a 3000 muertos.
- 1975 – En Argentina, un avión militar Lockheed C-130 Hercules, matrícula TC-62, es alcanzado durante el despegue desde el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de la ciudad de Tucumán por la detonación de una carga explosiva colocada debajo de la pista. La acción es ejecutada por la organización armada Montoneros. El avión, que transporta 114 hombres pertenecientes al Equipo de Combate San Juan de Gendarmería Nacional Argentina, resulta totalmente destruido, con un saldo de 6 gendarmes fallecidos y 28 heridos de los cuales, 6, pertenecen a la Fuerza Aérea Argentina.
- 1977 – en la ciudad de Caracas (Venezuela) comienza a construirse el metro de Caracas.
- 1988 – en Ramstein (Alemania) sucede un accidente aéreo (desastre de Ramstein) de aviones italianos en una exhibición. Con un saldo de 70 personas fallecidas y otras 400 heridas de gravedad.
- 1990 – Irak declara a Kuwait provincia iraquí.
- 1993 – la sonda Galileo sobrevuela el asteroide (243) Ida.
- 2000 – Afirmación del pabellón argentino en la corbeta ARA Robinson (P-45) de la Armada Argentina. Fue construida en el Astillero Río Santiago y se incorporó a la Segunda División de Corbetas -actual División de Corbetas- de la Flota de Mar en el año 2003.
- 2003 – oposición del planeta Marte. Es el mayor acercamiento de Marte en los últimos 60 000 años.
- 2004 – en Pakistán, Shaukat Aziz es nombrado primer ministro.
- 2004 – en Argentina, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ha sido considerado el día más importante del deporte argentino.
- 2007 – eclipse lunar.
- 2009 – en París se separa la banda de rock Oasis.
- 2010 – en México cesa sus operaciones la empresa Mexicana de Aviación.
- 2015 – Halsey lanza su álbum debut Badlands.
- 2020 – Katy Perry lanza su quinto álbum de estudio Smile.
- 2024 – Se inauguran los Juegos Paralímpicos de 2024, los primeros que se realizan en París, Francia, tras ser elegida como sede olímpica y paralímpica en 2017.
- 2025 – se estrenó la película costarricense Nace una esperanza.