Efemérides del 28 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 28 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 28 de agosto de 2026

1816 – en el actual Uruguay comienza la invasión luso-brasileña a la Banda Oriental, cuando el ejército de Carlos Federico Lecor toma la Fortaleza de Santa Teresa.

– en el actual Uruguay comienza la invasión luso-brasileña a la Banda Oriental, cuando el ejército de Carlos Federico Lecor toma la Fortaleza de Santa Teresa. 1821 – en la ciudad de Buenos Aires (Provincias Unidas del Río de la Plata) se crea el Archivo General de la Nación

– en la ciudad de Buenos Aires (Provincias Unidas del Río de la Plata) se crea el Archivo General de la Nación 1828 – Uruguay es declarado estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz.

– Uruguay es declarado estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz. 1926 – en Rivadavia, Provincia de San Juan, República Argentina, se funda el Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.

– en Rivadavia, Provincia de San Juan, República Argentina, se funda el Club Sportivo Juan Bautista Del Bono. 1945 – en Buenos Aires (Argentina) sale la primera edición del diario Clarín.

– en Buenos Aires (Argentina) sale la primera edición del diario Clarín. 1975 – En Argentina, un avión militar Lockheed C-130 Hercules, matrícula TC-62, es alcanzado durante el despegue desde el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de la ciudad de Tucumán por la detonación de una carga explosiva colocada debajo de la pista. La acción es ejecutada por la organización armada Montoneros. El avión, que transporta 114 hombres pertenecientes al Equipo de Combate San Juan de Gendarmería Nacional Argentina, resulta totalmente destruido, con un saldo de 6 gendarmes fallecidos y 28 heridos de los cuales, 6, pertenecen a la Fuerza Aérea Argentina.

– En Argentina, un avión militar Lockheed C-130 Hercules, matrícula TC-62, es alcanzado durante el despegue desde el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de la ciudad de Tucumán por la detonación de una carga explosiva colocada debajo de la pista. La acción es ejecutada por la organización armada Montoneros. El avión, que transporta 114 hombres pertenecientes al Equipo de Combate San Juan de Gendarmería Nacional Argentina, resulta totalmente destruido, con un saldo de 6 gendarmes fallecidos y 28 heridos de los cuales, 6, pertenecen a la Fuerza Aérea Argentina. 1998 – Mateo Montenegro, futbolista argentino.

– Mateo Montenegro, futbolista argentino. 2000 – Afirmación del pabellón argentino en la corbeta ARA Robinson (P-45) de la Armada Argentina. Fue construida en el Astillero Río Santiago y se incorporó a la Segunda División de Corbetas -actual División de Corbetas- de la Flota de Mar en el año 2003.

– Afirmación del pabellón argentino en la corbeta ARA Robinson (P-45) de la Armada Argentina. Fue construida en el Astillero Río Santiago y se incorporó a la Segunda División de Corbetas -actual División de Corbetas- de la Flota de Mar en el año 2003. 2001 – Pedro Velurtas, futbolista argentino.

– Pedro Velurtas, futbolista argentino. 2004 – en Argentina, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ha sido considerado el día más importante del deporte argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso "I Have a Dream" durante la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. Esta manifestación reunió a más de 250,000 personas y se considera un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El discurso y la marcha ayudaron a galvanizar el movimiento por la igualdad racial y tuvieron un impacto duradero en la sociedad.

En el mundo: 28 de agosto de 2026