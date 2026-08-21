Efemérides del 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 21 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 21 de agosto de 2026
- 1906 – Braulio Aurelio Moyano, neurobiólogo argentino (f. 1959).
- 1922 – Juan Carlos Godoy, cantor de tangos argentino (f. 2016).
- 1937 – Ramón Mestre, político argentino (f. 2003).
- 1941 – Alberto Mario González, futbolista y entrenador argentino (f. 2023).
- 1946 – En La Rioja, República Argentina, se funda el club Andino Sport Club.
- 1949 – Alberto Rodríguez Saá, político argentino, gobernador de San Luis.
- 1965 – Daniel Barone, director de televisión argentino.
- 1977 – Jorge Bontemps, futbolista argentino (f. 2010).
- 1982 – Jorge De Olivera, futbolista argentino.
- 1998 – Matías Borgogno, futbolista argentino.
El 21 de agosto de 1883, tuvo lugar la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, uno de los eventos volcánicos más devastadores de la historia. Esta explosión no solo destruyó la isla donde se encontraba el volcán, sino que también provocó tsunamis y alteró el clima global durante varios años. El fenómeno fue tan intenso que sus efectos se sintieron en lugares tan lejanos como América del Norte y Europa.
En el mundo: 21 de agosto de 2026
- 1192 – Minamoto no Yoritomo se convierte en Shōgun y líder de facto de Japón.
- 1359 – en Granada (España), Ísmail II se convierte en Sultán de Granada, sucediendo a Muhamned V.
- 1415 – Batalla de Ceuta entre el Reino de Portugal y el Sultanato Benimerín (actualmente territorio de Marruecos).
- 1520 – En España, el ejército imperial de Carlos I intenta requisar las piezas de artillería de la ciudad de Medina del Campo, con el objetivo de emplearlas contra Segovia, que se había alineado en contra del rey en la Guerra de las Comunidades. La población, consciente de ello, se amotinó entorpeciendo a los realistas, quienes incendiaron la ciudad como medida disuasoria.
- 1772 – Gustavo III de Suecia completa su golpe de Estado y establece una nueva Constitución tras la cual se convierte en un déspota ilustrado.
- 1821 – la Isla Jarvis es descubierta por el buque británico Eliza Francis.
- 1831 – en los Estados Unidos, se da la rebelión fallida de Nat Turner.
- 1910 – en Chile los hermanos Luis y César Copetta realizan el primer vuelo de un avión en ese país.
- 1911 – robo en el Museo del Louvre del famoso cuadro La Mona Lisa, recuperado en 1913.
- 1913 – en la ciudad de Bilbao (España) se inaugura el Estadio de San Mamés.
- 1923 – en México, es fundado el Club de Fútbol Necaxa.
- 1933 – Albertine (asteroide 1290) descubierto por Eugène Joseph Delporte.
- 1940 – en la Ciudad de México, muere León Trotski tras haber sido mortalmente herido el día anterior por el agente del NKVD soviético Ramón Mercader.
- 1941 – en la pequeña localidad soviética de Bila Tserkva, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los Einsatzgruppe alemanes con la ayuda de auxiliares ucranianos y de miembros de la Wehrmacht asesinan en masa a toda la población judía de la localidad incluidos, al menos, 90 niños.
- 1945 – en el Laboratorio Los Álamos (Nuevo México) el físico estadounidense Harry Daghlian sufre un accidente nuclear durante un experimento. Fallecerá 25 días después, de envenenamiento por radiación. Nueve meses después sucederá un accidente similar.
- 1945 – en la Ciudad de México se constituye el Gobierno español en el exilio, presidido por José Giral.
- 1946 – En La Rioja, República Argentina, se funda el club Andino Sport Club.
- 1959 – en Chile, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (ahora Canal 13) abre sus puertas al iniciar sus transmisiones.
- 1959 – Hawái se convierte en el 50.º (quincuagésimo) estado de los Estados Unidos de América.
- 1962 – en España, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro consiguen escalar la cara oeste del Naranjo de Bulnes.
- 1965 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:43 a. m. (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Ticking, de 0.25 kilotones (a 210 m bajo tierra). Es la bomba n.º 428 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1968 – ocupación soviética de Checoslovaquia.
- 1971 – en La Paz (Bolivia), se consume la insurrección armada de una facción de las Fuerzas Armadas contra el gobierno militar de Juan José Torres, gestado por el Teniente Coronel Hugo Banzer Suárez, con respaldo de varios regimientos militares, partidos políticos y organizaciones cívicas del país, instaurando el Gobierno de las Fuerzas Armadas, y designando a Banzer como Presidente de la República.
- 1975 – en Madrid (España) inicia su actividad el GRAPO matando a dos perros de la Guardia Civil.
- 1986 – en Camerún, cerca de 1700 personas mueren envenenadas en una zona volcánica cerca del lago Nyos, como resultado de un extraño fenómeno geológico (emisión de dióxido de carbono) proveniente de la capa magmática de la Tierra.
- 1989 – en la reunión del capítulo latinoamericano de la Unión Internacional de Municipios y Poderes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador) representantes de todos los países latinoamericanos declaran que la villa de Grecia (en Costa Rica) es la «ciudad más limpia de América Latina».
- 1991 – en la Unión Soviética se realiza un Intento de golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov y contra las medidas que este había venido imponiendo en la antigua Unión Soviética (el Acuerdo de Belovezhie).
- 1991 – Letonia se independiza de la Unión Soviética.
- 1994 – Ernesto Zedillo gana las elecciones presidenciales.
- 1996 – lanzamiento del satélite estadounidense de observación auroral FAST.
- 1997 – Se publica el tercer álbum de la banda británica Oasis, Be Here Now.
- 2004 – Nicolás Massú y Fernando González ganan la primera medalla de oro para Chile en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, luego de derrotar a los alemanes Rainer Schuettler y Nicolas Kiefer en la final de dobles en la competición de tenis.
- 2006 – en Villada (Palencia) descarrila el Tren Diurno Nº280, causando 6 muertos y arrasando los pilares de un puente.
- 2012 – Counter Strike: Global Offensive es lanzado al mercado para las plataformas de Microsoft Windows, Mac OS, PlayStation 3, GNU/Linux y Xbox 360.
- 2015 – Disturbed publica su sexto álbum de estudio, Immortalized.
- 2015 – Bon Jovi publica su decimotercer álbum de estudio (y primero sin su guitarrista histórico Richie Sambora), Burning Bridges.
- 2017 – eclipse solar parcial y total visto en América. Parcial en México y total en los Estados Unidos.
- 2018 – un temblor de magnitud 7.3 sacude el oriente de Venezuela, con epicentro en Sucre.
- 2020 – en el RheinEnergieStadion de Colonia (Alemania), el Sevilla se impuso 3 a 2 al Inter, consagrándose campeón de la Liga Europa de la UEFA.
- 2023 – Nintendo confirmó que Charles Martinet dejará de prestar su voz al personaje de Mario, Luigi y de otro personajes en la franquicia de Super Mario tras 31 años de doblar a los hermanos fontaneros en cada videojuego de la franquicia, siendo su primer trabajo en la franquicia un Pinball de Super Mario en 1992 y su primeros videojuegos fueron Mario Teaches Typing 2 en 1994 y Super Mario 64 en 1996.