Efemérides del 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 21 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 21 de agosto de 2026

1906 – Braulio Aurelio Moyano, neurobiólogo argentino (f. 1959).

– Braulio Aurelio Moyano, neurobiólogo argentino (f. 1959). 1922 – Juan Carlos Godoy, cantor de tangos argentino (f. 2016).

– Juan Carlos Godoy, cantor de tangos argentino (f. 2016). 1937 – Ramón Mestre, político argentino (f. 2003).

– Ramón Mestre, político argentino (f. 2003). 1941 – Alberto Mario González, futbolista y entrenador argentino (f. 2023).

– Alberto Mario González, futbolista y entrenador argentino (f. 2023). 1946 – En La Rioja, República Argentina, se funda el club Andino Sport Club.

– En La Rioja, República Argentina, se funda el club Andino Sport Club. 1949 – Alberto Rodríguez Saá, político argentino, gobernador de San Luis.

– Alberto Rodríguez Saá, político argentino, gobernador de San Luis. 1965 – Daniel Barone, director de televisión argentino.

– Daniel Barone, director de televisión argentino. 1977 – Jorge Bontemps, futbolista argentino (f. 2010).

– Jorge Bontemps, futbolista argentino (f. 2010). 1982 – Jorge De Olivera, futbolista argentino.

– Jorge De Olivera, futbolista argentino. 1998 – Matías Borgogno, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 21 de agosto de 1883, tuvo lugar la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, uno de los eventos volcánicos más devastadores de la historia. Esta explosión no solo destruyó la isla donde se encontraba el volcán, sino que también provocó tsunamis y alteró el clima global durante varios años. El fenómeno fue tan intenso que sus efectos se sintieron en lugares tan lejanos como América del Norte y Europa.

En el mundo: 21 de agosto de 2026