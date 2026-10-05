Lunes, 5 de Octubre 2026
Policiales

Aumento alarmante de muertes en siniestros viales en La Rioja en 2023

En lo que va del año, La Rioja registra 39 víctimas fatales en siniestros viales, destacándose que 29 son hombres, muchos de ellos motociclistas. Se observan variaciones en las cifras por región, con la Capital mostrando una disminución. La necesidad de intensificar la prevención es urgente.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Aumento alarmante de muertes en siniestros viales en La Rioja en 2023
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Observatorio de Siniestros Viales de La Rioja ha presentado un informe que revela un aumento en la siniestralidad vial, con 39 víctimas fatales registradas en lo que va del año. Esta situación impacta significativamente a la comunidad, resaltando la urgencia de intensificar las acciones de prevención.

Gabriela Romero, coordinadora del observatorio, comentó sobre el impacto emocional de estas cifras, recordando que cada número representa una tragedia para las familias afectadas. De los fallecidos, 29 son hombres y 10 son mujeres, siendo la mayoría de los varones involucrados en accidentes con motocicletas.

El informe también destaca diferencias en la siniestralidad entre regiones. La Capital ha visto una disminución de víctimas, pasando de 21 a 16 en comparación con el año anterior, mientras que en la Costa riojana la cifra se redujo de 8 a 3. La mayoría de los siniestros fatales, 26 de los 39, ocurrieron en zonas urbanas, aunque se observa una tendencia a la baja en las zonas rurales.

En respuesta a esta alarmante situación, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia están llevando a cabo operativos permanentes de concientización, con un enfoque particular en el uso del casco protector.

Etiquetas: la rioja siniestralidad vial accidente de tránsito prevención observatorio de siniestros seguridad vial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6125 articles →

Artículos relacionados

Medidas de protección para víctimas de agresiones en La Rioja tras un caso reciente

Emergencia médica en pleno centro de La Rioja causa la muerte de una mujer

Muerte de Edgardo Balalí: procesan a cuatro internos por el trágico suceso en la cárcel

Desmantelan organización narco en la terminal: un golpe al tráfico de drogas en La Rioja

Nuevo impulso a la seguridad: 272 oficiales se suman a la Policía y Servicio Penitenciario en La Rioja

Denuncia por $5,5 millones: la sorpresiva partida de una pareja en Vichigasta conmueve a la comunidad

Medidas de protección en La Rioja: Juzgado actúa ante situaciones de riesgo familiar

Zárate enfrenta críticas tras la baja de dos policías involucrados en usura

Operación de la División Delitos Económicos: incautan vehículo por fraude en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar