Aumento alarmante de muertes en siniestros viales en La Rioja en 2023

En lo que va del año, La Rioja registra 39 víctimas fatales en siniestros viales, destacándose que 29 son hombres, muchos de ellos motociclistas. Se observan variaciones en las cifras por región, con la Capital mostrando una disminución. La necesidad de intensificar la prevención es urgente.

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El Observatorio de Siniestros Viales de La Rioja ha presentado un informe que revela un aumento en la siniestralidad vial, con 39 víctimas fatales registradas en lo que va del año. Esta situación impacta significativamente a la comunidad, resaltando la urgencia de intensificar las acciones de prevención.

Gabriela Romero, coordinadora del observatorio, comentó sobre el impacto emocional de estas cifras, recordando que cada número representa una tragedia para las familias afectadas. De los fallecidos, 29 son hombres y 10 son mujeres, siendo la mayoría de los varones involucrados en accidentes con motocicletas.

El informe también destaca diferencias en la siniestralidad entre regiones. La Capital ha visto una disminución de víctimas, pasando de 21 a 16 en comparación con el año anterior, mientras que en la Costa riojana la cifra se redujo de 8 a 3. La mayoría de los siniestros fatales, 26 de los 39, ocurrieron en zonas urbanas, aunque se observa una tendencia a la baja en las zonas rurales.

En respuesta a esta alarmante situación, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia están llevando a cabo operativos permanentes de concientización, con un enfoque particular en el uso del casco protector.