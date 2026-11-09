Lunes, 9 de Noviembre 2026
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Grave accidente en Famatina: motociclista sin casco con traumatismo cráneo-encefálico

Un motociclista en Famatina sufrió un grave traumatismo de cráneo tras caer de su moto sin casco. Su estado requiere traslado a Chilecito para estudios avanzados. La seguridad vial es crucial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un hombre sufrió un grave accidente de motocicleta en Famatina al caer de su moto sin casco. El motociclista, que circulaba solo por la Ruta 78 en dirección Norte-Sur, perdió el conocimiento durante la caída y no recuerda lo sucedido. Presenta un severo traumatismo de cráneo, inflamación en el ojo izquierdo, dolor en la cadera y escoriaciones diversas.

El incidente ocurrió cerca del Parque Lineal San Pedro y la motocicleta involucrada es una Zanella de 150 cc de color verde, que no tenía dominio. Debido a la gravedad de las lesiones, será trasladado a Chilecito para realizar estudios más complejos que evalúen su estado de salud. La policía de Famatina, con el apoyo de la Unidad Regional II, ha asegurado la motocicleta en la dependencia policial.

Este accidente destaca la importancia de la seguridad vial y el uso del casco, fundamental para prevenir lesiones severas. Las autoridades locales siguen promoviendo campañas de concientización para reducir la cantidad de siniestros y sus consecuencias. La comunidad de Famatina espera una pronta recuperación del motociclista tras la atención médica.

Etiquetas: famatina accidente de tránsito seguridad vial ruta 78 chilecito motocicleta
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