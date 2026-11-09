Lunes, 9 de Noviembre 2026
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Detenido un impostor en Palermo: se hacía pasar por bombero cerca del Papa

Un hombre de 27 años fue detenido en Palermo por hacerse pasar por bombero y portar documentación falsa cerca del escenario del Papa León XIV. La investigación sigue en curso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un hombre de 27 años fue detenido en Palermo, Buenos Aires, por la Policía de la Ciudad tras hacerse pasar por bombero voluntario y presentar un permiso de circulación falso. La detención ocurrió entre la calle John Kennedy y la Avenida Del Libertador, cerca de la Embajada de Estados Unidos, cuando el sospechoso fue parado para identificación mientras circulaba en moto.

El individuo llevaba consigo un handy, una sirena de patrullero apócrifa y una patente que simulaba ser oficial. Durante el procedimiento, se descubrió que había presentado documentación falsificada y una autorización no válida para acceder a la zona restringida donde se establecerá el escenario para el Papa León XIV. El Juzgado Federal N° 1, dirigido por la jueza María Servini, intervino y ordenó su detención por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.

Este arresto se produjo poco después de que la Policía Federal Argentina detuviera a otro hombre de 49 años en Pilar, vinculado a amenazas de muerte contra el Papa, en una investigación que se había iniciado anteriormente. La SIDE destacó la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la Justicia para resolver estos casos.

Etiquetas: argentina policía detención falsificación de documentos palermo papa león xiv
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