Efemérides del 5 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 5 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 5 de octubre de 2026
- 1793 – a orillas del río Paraná, en la encrucijada del Camino Real que se bifurcaba al noroeste (a Córdoba, Bolivia y Perú), y al norte (al Litoral), se inaugura la capilla de Nuestra Señora del Rosario. El caserío construido a su alrededor será declarado «villa» en 1823, y «ciudad» en 1853.
- 1872 – en Buenos Aires, el presidente Domingo F. Sarmiento, funda la Escuela Naval Argentina
- 1906 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Darregueira.
- 1990 – Federico Delbonis, tenista argentino.
- 1992 – Mercedes Lambre, actriz y cantante argentina.
- 1998 – Exequiel Palacios, futbolista argentino.
- 1998 – Francisco Saubidet Birkner, regatista argentino.
- 1998 – Mateo Hernández, futbolista argentino.
- 2021 – en Argentina, Elena Highton, única ministra mujer de la Corte Suprema de Justicia, presenta su renuncia al cargo.
- 2021 – En San José de la Mariquina (Región de Los Ríos), Chile se quema el supermercado Unimarc ubicado frente a la plaza de armas de dicho pueblo por un incendio feroz. Quedó en llamas.
El 5 de octubre de 1962, se estrenó la primera película de James Bond, "Dr. No", protagonizada por Sean Connery. Este filme marcó el inicio de una de las franquicias cinematográficas más exitosas y duraderas de la historia, estableciendo un nuevo estándar para el género de acción y espionaje. La película no solo presentó a un icónico personaje, sino que también popularizó una serie de elementos que se volvieron característicos de las aventuras de Bond.
En el mundo: 5 de octubre de 2026
- -539 – Caída de Babilonia ante el Imperio persa, según el Libro de Daniel.
- 610 – Heraclio es coronado emperador del Imperio romano de Oriente; tras lo cual cambia lengua franca imperial del latín al griego.
- 816 – Luis I de Francia es coronado emperador por el papa Esteban IV.
- 869 – inicia el Concilio de Constantinopla para deponer al Patriarca de Constantinopla Focio.
- 1143 – el Tratado de Zamora reconoce al Reino de Portugal como reino independiente.
- 1550 – en Chile, el conquistador español Pedro de Valdivia funda la villa de Concepción del Nuevo Extremo en la bahía del mismo nombre, a unos 500 km al sur de la capital Santiago.
- 1582 – en España, Italia, Polonia y Portugal, se salta este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.
- 1665 – en Alemania se funda la Universidad de Kiel.
- 1743 – en Chile José Antonio Manso de Velasco funda la villa de Rancagua.
- 1762 – en Filipinas, los británicos ocupan la ciudad de Manila.
- 1789 – Marcha sobre Versalles para protestar ante el rey Luis XVI de Francia por falta de alimentos.
- 1793 – en Francia, el Gobierno declara oficialmente abolido el cristianismo.
- 1793 – a orillas del río Paraná, en la encrucijada del Camino Real que se bifurcaba al noroeste (a Córdoba, Bolivia y Perú), y al norte (al Litoral), se inaugura la capilla de Nuestra Señora del Rosario. El caserío construido a su alrededor será declarado «villa» en 1823, y «ciudad» en 1853.
- 1837 – en España, se publica la Real Orden por la que se funda el primer Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia.
- 1844 – en el mar Caribe se desata la Tormenta de San Francisco de Asís. En La Habana (Cuba), el huracán deja 100 muertos, incontables heridos, y 2546 casas derrumbadas. En la bahía de La Habana se hunden 13 buques mercantes.
- 1872 – en Buenos Aires, el presidente Domingo F. Sarmiento, funda la Escuela Naval Argentina
- 1884 – Imperio español en Asia y Oceanía, en la actual provincia de Dávao del Sur se crea el municipio de Santa Cruz.
- 1906 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Darregueira.
- 1908 – en Bulgaria, el zar Fernando I proclama la independencia del país.
- 1908 – el emperador Francisco José I firma la anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio austrohúngaro.
- 1910 – en Portugal, tras el triunfo de la revolución, es derrocado el rey Manuel II y se establece la Primera República Portuguesa.
- 1914 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, el sargento francés Frantz y su mecánico Quenault logran el primer derribo aéreo de la historia.
- 1917 – en Guadalajara, México, sale a la venta la primera edición del diario El Informador.
- 1919 – se funda el club de fútbol Racing Club de Ferrol.
- 1928 – en Madrid (España), la Real Academia Española presenta la nueva gramática del idioma español.
- 1933 – en Alemania, el Partido Nazi establece el control absoluto de la prensa.
- 1933 – en Cuba se estabiliza el golpe de Estado del dictador Fulgencio Batista.
- 1933 – en la barriada de Luyanó (La Habana, Cuba), bandas fascistas del ABC asesinan al dirigente obrero Luis Milián Hernández, miembro del Comité Central de la Liga Juvenil Comunista.
- 1934 – en Asturias (España) tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante quince días haciendo frente al Gobierno de la República.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el octavo día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1938 – en Checoslovaquia se planifica la disgregación de la nación.
- 1941 – en Alemania se desintegra el 2.º Grupo Panzer.
- 1944 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Bochum es bombardeada por los aliados produciéndose 994 víctimas.
- 1944 – Se estrena en el Palacio de la Prensa de Madrid la película El clavo, dirigida por Rafael Gil y protagonizada por Amparito Rivelles y Rafael Durán.
- 1948 – en Cuba toca tierra un huracán de categoría 3. De pequeño diámetro, cruza por el sur de la provincia de Pinar del Río, y sale por La Habana.
- 1956 – en Colombia se crea Producciones PUNCH por Alberto Peñaranda Restrepo y fue la primera programadora de la Televisión en Colombia cerro sus transmisiones el 19 de mayo de 2000.
- 1957 – en Chile, comienza sus transmisiones UCV Televisión, primer canal de televisión del país.
- 1958 – a 110 metros de altura (en un globo aerostático), en el área B7b del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:10 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Hidalgo, de 0,077 kilotones. A las 8:15 detona la bomba Colfax, de 0,006 kilotones, a 107 metros bajo tierra, en el área U3k. Son las bombas n.º 168 y 169 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1962 – en Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles edita su primer sencillo, Love me do. El mismo llegaría al puesto 17.º de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo.
- 1962 – mientras se buscaba lugar para un observatorio europeo, Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia firman la convención de ESO, que marcaría la fundación del Observatorio Europeo del Sur.
- 1962 – a 494 metros bajo tierra, en el Área U9ad del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Mississippi, de 115 kilotones. Es la bomba n.º 290 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1964 – en El Cairo (Egipto) se inicia la II Conferencia del Movimiento de Países No Alineados (NOAL).
- 1968 – en Estados Unidos, el cantante José Feliciano, durante la Serie Mundial de Béisbol, es el primero en cantar de manera estilizada el himno nacional.
- 1969 – en Londres (Reino Unido), Monty Python emite su primer capítulo de la serie Monty Python’s Flying Circus en la cadena BBC.
- 1973 – el cantautor británico Elton John, publica su séptimo álbum de estudio, Goodbye Yellow Brick Road.
- 1983 – es descubierto el asteroide 9007 James Bond.
- 1988 – en Chile se realiza el plebiscito nacional, por el cual el pueblo rechaza la continuidad y permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet hasta 1997. Al año siguiente se convocan elecciones para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso Nacional.
- 1991 – Linus Torvalds anuncia por primera vez (en comp.os.minix) sobre el sistema informático Linux.
- 1994 – en Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente.
- 1995 – En Venezuela se logra con éxito la reproducción en cautiverio del Oso Frontino(Tremarctos ornatus) en el Programa de reproducción y preservación del Oso Frontino del Zoológico Gustavo Rivera.
- 1995 – en Guatemala, el ejército asesina a 11 campesinos de la comunidad Aurora del Ocho de Octubre, para desanimar el retorno de los exilados en México.
- 1995 – en Bosnia, el enviado estadounidense Richard Holbrooke pacta un alto al fuego entre los frentes.
- 2000 – en Perú, el Congreso aprueba la reducción del mandato del presidente Alberto Fujimori.
- 2013 – en el parque El Rejón de la ciudad de Chihuahua (México), un camión monstruo que era parte del espectáculo Extremo Aero Show se sale de control y arrolla a decenas de espectadores. Mueren 5 adultos y 4 niños y 80 personas resultan lesionadas.
- 2014 – en el hospital Robert Reid Cabral de la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana) mueren 11 niños por una avería en el oxígeno de este hospital.
- 2021 – en Argentina, Elena Highton, única ministra mujer de la Corte Suprema de Justicia, presenta su renuncia al cargo.
- 2021 – En San José de la Mariquina (Región de Los Ríos), Chile se quema el supermercado Unimarc ubicado frente a la plaza de armas de dicho pueblo por un incendio feroz. Quedó en llamas.
- 2021 – Microsoft lanza el sistema operativo Windows 11.