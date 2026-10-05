Efemérides del 5 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 5 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 5 de octubre de 2026

1793 – a orillas del río Paraná, en la encrucijada del Camino Real que se bifurcaba al noroeste (a Córdoba, Bolivia y Perú), y al norte (al Litoral), se inaugura la capilla de Nuestra Señora del Rosario. El caserío construido a su alrededor será declarado «villa» en 1823, y «ciudad» en 1853.

– a orillas del río Paraná, en la encrucijada del Camino Real que se bifurcaba al noroeste (a Córdoba, Bolivia y Perú), y al norte (al Litoral), se inaugura la capilla de Nuestra Señora del Rosario. El caserío construido a su alrededor será declarado «villa» en 1823, y «ciudad» en 1853. 1872 – en Buenos Aires, el presidente Domingo F. Sarmiento, funda la Escuela Naval Argentina

– en Buenos Aires, el presidente Domingo F. Sarmiento, funda la Escuela Naval Argentina 1906 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Darregueira.

– en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el pueblo de Darregueira. 1990 – Federico Delbonis, tenista argentino.

– Federico Delbonis, tenista argentino. 1992 – Mercedes Lambre, actriz y cantante argentina.

– Mercedes Lambre, actriz y cantante argentina. 1998 – Exequiel Palacios, futbolista argentino.

– Exequiel Palacios, futbolista argentino. 1998 – Francisco Saubidet Birkner, regatista argentino.

– Francisco Saubidet Birkner, regatista argentino. 1998 – Mateo Hernández, futbolista argentino.

– Mateo Hernández, futbolista argentino. 2021 – en Argentina, Elena Highton, única ministra mujer de la Corte Suprema de Justicia, presenta su renuncia al cargo.

– en Argentina, Elena Highton, única ministra mujer de la Corte Suprema de Justicia, presenta su renuncia al cargo. 2021 – En San José de la Mariquina (Región de Los Ríos), Chile se quema el supermercado Unimarc ubicado frente a la plaza de armas de dicho pueblo por un incendio feroz. Quedó en llamas.

💡 ¿Sabías que...? El 5 de octubre de 1962, se estrenó la primera película de James Bond, "Dr. No", protagonizada por Sean Connery. Este filme marcó el inicio de una de las franquicias cinematográficas más exitosas y duraderas de la historia, estableciendo un nuevo estándar para el género de acción y espionaje. La película no solo presentó a un icónico personaje, sino que también popularizó una serie de elementos que se volvieron característicos de las aventuras de Bond.

En el mundo: 5 de octubre de 2026