Domingo, 4 de Octubre 2026
Turismo

Villa Unión se posiciona como un destino turístico clave en La Rioja, afirma Leopoldo Badoul

La Feria Internacional de Turismo marcó un hito para el sector en La Rioja, con estrategias enfocadas en atraer visitantes de Córdoba y Santa Fe, ante altos costos de vuelos. La promoción se extenderá por seis meses.

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La Feria Internacional de Turismo (FIT) ha sido un evento clave para el sector turístico de La Rioja, según Leopoldo Badoul, presidente de la Cámara de Turismo provincial. En diálogo con MEDIOS RIOJA, Badoul afirmó que la participación de la provincia en la FIT establece el inicio del ciclo turístico anual, destacando su importancia como un éxito para la promoción del turismo local.

Badoul enfatizó el atractivo de Villa Unión como uno de los principales destinos turísticos de la provincia, y resaltó el compromiso del gobernador en apoyar al sector. La Cámara de Turismo está trabajando en la consolidación de una temporada media sólida, comenzando con la presentación de la Chaya y un programa de tarifas estables en la red de hoteles provinciales para los próximos meses.

Asimismo, el presidente de la Cámara señaló que la estrategia se centra en atraer turistas de mercados cercanos, como Córdoba y Santa Fe, debido a los altos costos de conectividad aérea que enfrentan los visitantes de Buenos Aires. Badoul mencionó que el precio de los pasajes de avión puede alcanzar los 600.000 pesos, lo que limita el acceso al turismo en La Rioja para los porteños.

Etiquetas: la rioja turismo feria internacional de turismo gobierno provincial villa unión promoción turística
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