Martes, 13 de Octubre 2026
Turismo

Ocupación hotelera en La Rioja llegó al 70% y promete un buen verano turístico

Durante el fin de semana largo, La Rioja generó un impacto económico cercano a $2.000.000.000, con una ocupación hotelera del 70%. Eventos deportivos impulsaron este crecimiento, destacándose Sanagasta con un 100% y Chilecito con un 75% de ocupación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Ocupación hotelera en La Rioja llegó al 70% y promete un buen verano turístico
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, La Rioja vivió un significativo aumento en el turismo, con un impacto económico cercano a $2.000.000.000. El Observatorio Económico de Turismo provincial reportó una ocupación hotelera promedio del 70%, impulsada por eventos deportivos de gran relevancia nacional que atrajeron a numerosos visitantes.

Las localidades de Sanagasta y Chilecito fueron las más destacadas, alcanzando Sanagasta una ocupación plena del 100% y Chilecito un 75%. Otras áreas como el departamento General Felipe Varela y Olta también mostraron cifras importantes, con un 70% de ocupación, mientras que Famatina y la ciudad Capital alcanzaron el 65% y 55% respectivamente. Este aumento en la actividad turística benefició a los servicios de alojamiento, gastronomía y comercio.

Entre los eventos que atrajeron a los turistas se encontraron el Campeonato Argentino de XCM en Sanagasta y el Rally de la Costa en Chilecito. Además, actividades como la Ruta del Vino Riojano y visitas a lugares como el Parque Nacional Talampaya contribuyeron a enriquecer la oferta turística, destacando la conexión entre el deporte y el turismo como una vía prometedora para el desarrollo sostenible de la región.

Etiquetas: la rioja sanagasta chilecito turismo economía deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6220 articles →

Artículos relacionados

La Feria Internacional de Turismo 2026 impulsa 150 encuentros comerciales en La Rioja

Villa Unión se posiciona como un destino turístico clave en La Rioja, afirma Leopoldo Badoul

La Fiesta de la Chaya 2027 se prepara para recibir un impulso turístico sin precedentes

La Ruta del Café promete deleitar a los amantes de la bebida en La Rioja este octubre

La Chaya 2027 promete cinco noches de fiesta y tradición en La Rioja

La Chaya 2027 se preparará para recibir a miles de visitantes en febrero en el Autódromo

La Rioja resalta su riqueza cultural y natural en la FIT 2026

La Chaya 2027 promete ser un festival inolvidable con artistas de renombre en La Rioja

La Rioja se convierte en destino de prensa internacional: más de 20 periodistas llegan para explorar la provincia.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar