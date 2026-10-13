Ocupación hotelera en La Rioja llegó al 70% y promete un buen verano turístico

Durante el fin de semana largo, La Rioja generó un impacto económico cercano a $2.000.000.000, con una ocupación hotelera del 70%. Eventos deportivos impulsaron este crecimiento, destacándose Sanagasta con un 100% y Chilecito con un 75% de ocupación.

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Durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, La Rioja vivió un significativo aumento en el turismo, con un impacto económico cercano a $2.000.000.000. El Observatorio Económico de Turismo provincial reportó una ocupación hotelera promedio del 70%, impulsada por eventos deportivos de gran relevancia nacional que atrajeron a numerosos visitantes.

Las localidades de Sanagasta y Chilecito fueron las más destacadas, alcanzando Sanagasta una ocupación plena del 100% y Chilecito un 75%. Otras áreas como el departamento General Felipe Varela y Olta también mostraron cifras importantes, con un 70% de ocupación, mientras que Famatina y la ciudad Capital alcanzaron el 65% y 55% respectivamente. Este aumento en la actividad turística benefició a los servicios de alojamiento, gastronomía y comercio.

Entre los eventos que atrajeron a los turistas se encontraron el Campeonato Argentino de XCM en Sanagasta y el Rally de la Costa en Chilecito. Además, actividades como la Ruta del Vino Riojano y visitas a lugares como el Parque Nacional Talampaya contribuyeron a enriquecer la oferta turística, destacando la conexión entre el deporte y el turismo como una vía prometedora para el desarrollo sostenible de la región.