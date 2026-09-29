La Ruta del Café promete deleitar a los amantes de la bebida en La Rioja este octubre

Del 1 al 3 de octubre, La Rioja celebra la Ruta del Café con 20 cafeterías ofreciendo experiencias gastronómicas únicas. Un evento ideal para los amantes del café y la cultura local.

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La iniciativa Ruta del Café en La Rioja busca atraer tanto a vecinos como a turistas, ofreciendo una experiencia gastronómica del 1 al 3 de octubre. Este evento contará con la participación de 20 cafeterías de la Capital, cada una presentando sus propias preparaciones y alternativas, lo que permitirá a los asistentes explorar la diversidad de estilos de café en la región.

Más allá de la degustación, la Ruta del Café invita a los participantes a conocer nuevos espacios gastronómicos y disfrutar de un recorrido que celebra la cultura culinaria local. La propuesta se enmarca en el esfuerzo por promover el turismo local y resaltar la importancia del café en la comunidad.

Este evento se establece como un punto de encuentro ideal para los amantes del café, no solo para disfrutar de diversas opciones, sino también para aprender sobre la rica tradición cafetera de La Rioja. La actividad representa una oportunidad única para fortalecer la oferta turística y cultural de la provincia, contribuyendo al desarrollo económico y la interacción entre ciudadanos y visitantes.