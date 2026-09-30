Madre exige acción rápida tras agresión a su hija en un encuentro social en La Rioja

Una joven de 14 años sufrió una agresión el sábado en un quincho durante una reunión de estudiantes del Colegio Provincial N.º 12. La madre de la menor, Lali Juárez, informó que su hija recibió varios golpes y perdió el conocimiento debido al ataque, aunque no sufrió lesiones graves.
La reunión, que había sido organizada como un encuentro entre compañeros para compartir comida y bebidas sin alcohol, se tornó en un incidente violento. Juárez recordó que su hija había sido víctima de una agresión similar el año anterior, situación que había sido perdonada tras recibir disculpas de las madres de las involucradas.
La madre expresó su preocupación por la repetición de estos episodios de violencia y resaltó que algunas familias de las jóvenes implicadas se comunicaron para disculparse, incluso una madre le dijo que debía "hacer lo que tenga que hacer para que se haga justicia". La familia de la adolescente busca que se aclare lo sucedido y se establezcan las circunstancias del ataque.