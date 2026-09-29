Cambios en los Puestos Camineros: nuevas medidas para la seguridad en La Rioja

Los Puestos Camineros en la Capital cambiarán su estructura y funciones, enfocándose en la seguridad general y la prevención de delitos complejos como el narcotráfico. Este refuerzo busca optimizar el control de accesos y mejorar la respuesta ante riesgos.

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La nueva estrategia implementada por el Gobierno provincial y la Policía busca transformar los Puestos Camineros en la ciudad Capital, que ahora dependerán de la Unidad Regional IV. Esta modificación permitirá un fortalecimiento de recursos y personal, con el objetivo de mejorar la seguridad y la prevención del delito.

Los puestos camineros, que anteriormente se centraban en el control del tránsito, adoptarán un nuevo enfoque operativo. Se capacitará al personal para que actúe en cuestiones de seguridad general y en la investigación de delitos complejos, como el narcotráfico y la trata de personas. Además, se implementará una directiva que asegura que ningún vehículo o persona ingrese a la ciudad sin ser controlado y registrado.

Con este cambio, las autoridades pretenden blindar los accesos a la Capital, optimizando el registro de circulación y priorizando la protección de los ciudadanos. Este enfoque responde a la creciente preocupación por la seguridad en la provincia, donde los delitos complejos han aumentado en años recientes, haciendo necesaria la intervención de organismos de seguridad.