Tragedia en Ruta 75: un hombre lucha por su vida tras el accidente en Anjullón

Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido tras un accidente en la Ruta Nacional N° 75, cerca de Anjullón, cuando su motocicleta fue embestida por una camioneta. El conductor de la camioneta fue detenido e imputado por "Homicidio Culposo en Hecho de Tránsito".

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Un trágico accidente en la Ruta Nacional N° 75 dejó como resultado el fallecimiento de una mujer y un hombre herido de gravedad. El siniestro ocurrió cerca de las 23:00 del pasado viernes, a la altura del kilómetro 101, en cercanías de Anjullón, en el departamento Castro Barros.

La motocicleta en la que viajaban, una Skyngo 150 cc, fue embestida por una Toyota Hilux SRX que circulaba en la misma dirección y que era conducida por Roque Walter Contreras. Tras el impacto, Nicolasa Quintero, la acompañante de 53 años, perdió la vida antes de llegar al hospital, mientras que el conductor, Marcelo Ahumada, fue ingresado en estado crítico al Hospital Enrique Vera Barros con un traumatismo craneoencefálico severo.

El conductor de la camioneta fue detenido a las 03:00 por orden judicial y se encuentra imputado por “Homicidio Culposo en Hecho de Tránsito”, además de haberse realizado un dosaje alcohólico. En la escena trabajaron efectivos de diversas comisarías y personal de salud.