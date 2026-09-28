Adolescente en estado crítico tras agresión en encuentro estudiantil en la Capital

Una adolescente de 14 años está internada tras ser agredida por compañeros en un quincho en La Rioja. La investigación avanza para esclarecer el ataque y la seguridad en eventos escolares.

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Una alumna de 14 años del Colegio N° 12 de La Rioja está hospitalizada tras sufrir una agresión física durante una reunión en un quincho, lo que ha conmocionado a la comunidad educativa. El ataque, que involucró a varios compañeros, ocurrió el pasado domingo al mediodía y ha llevado a la apertura de una investigación formal.

El comisario de Asuntos Juveniles, Lucas Montes, confirmó que se han iniciado las medidas procesales para esclarecer el incidente. La investigación se centra en determinar la edad de los agresores, lo cual podría influir en la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil. Además, se está verificando si el establecimiento contaba con las autorizaciones necesarias para realizar este tipo de eventos.

La denuncia ha sido presentada, y las autoridades están realizando las averiguaciones pertinentes. La comunidad educativa y las familias están a la espera de respuestas sobre cómo ocurrió la agresión y qué medidas se tomarán para prevenir futuros incidentes similares. La situación plantea un cuestionamiento sobre la convivencia en las instituciones educativas y la responsabilidad de las familias en la formación de los jóvenes.