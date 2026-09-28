Lunes, 28 de Septiembre 2026
La Rioja

Día del Empleado de Comercio: asueto administrativo en La Rioja este lunes 28

Este lunes 28 de septiembre, los comercios permanecerán cerrados por el Día del Empleado de Comercio, mientras que los servicios esenciales continuarán operando con guardias especiales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Día del Empleado de Comercio: asueto administrativo en La Rioja este lunes 28
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Este lunes 28 de septiembre, el **Día del Empleado de Comercio** se celebra oficialmente, tras ser trasladado del sábado 26 por un acuerdo entre la **Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios** (FAECYS) y las cámaras empresarias. Esta jornada implica el cierre de los **establecimientos comerciales** como supermercados y shoppings, asegurando el descanso para los empleados del sector.

La **Administración Pública Provincial** también experimenta un cese de actividades, aunque se mantienen operativos los servicios esenciales de **Salud**, **Educación** y **Seguridad**, que cuentan con un régimen especial de guardias para asegurar la atención necesaria a la comunidad. Además, se advirtió que si algún comercio decide abrir, los empleados que trabajen ese día deberán recibir el pago doble, conforme a las normativas de feriados nacionales.

Etiquetas: la rioja día del empleado de comercio asueto administración pública servicios esenciales comercio
TL;DR

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