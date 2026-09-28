Día del Empleado de Comercio: asueto administrativo en La Rioja este lunes 28

Este lunes 28 de septiembre, el **Día del Empleado de Comercio** se celebra oficialmente, tras ser trasladado del sábado 26 por un acuerdo entre la **Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios** (FAECYS) y las cámaras empresarias. Esta jornada implica el cierre de los **establecimientos comerciales** como supermercados y shoppings, asegurando el descanso para los empleados del sector.
La **Administración Pública Provincial** también experimenta un cese de actividades, aunque se mantienen operativos los servicios esenciales de **Salud**, **Educación** y **Seguridad**, que cuentan con un régimen especial de guardias para asegurar la atención necesaria a la comunidad. Además, se advirtió que si algún comercio decide abrir, los empleados que trabajen ese día deberán recibir el pago doble, conforme a las normativas de feriados nacionales.