Jueves, 24 de Septiembre 2026
La Rioja

Preparativos de Vialidad Nacional: limpieza de rutas 74 y 38 ante El Niño en La Rioja

Cuadrillas del 8° Distrito La Rioja realizan limpieza de alcantarillas en Rutas Nacionales 74 y 38 para prevenir anegamientos ante la llegada de El Niño. Se busca garantizar la seguridad vial.

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Preparativos de Vialidad Nacional: limpieza de rutas 74 y 38 ante El Niño en La Rioja
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Las cuadrillas del 8° Distrito La Rioja están realizando trabajos de limpieza en las alcantarillas afectadas por el arrastre de material aluvional, una acción preventiva ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. Estas tareas, que incluyen la remoción de sedimentos acumulados, se llevan a cabo en las Rutas Nacionales 74 y 38 para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de desagüe.

La intervención es necesaria debido a las recientes precipitaciones que han comprometido la capacidad de escurrimiento de varias alcantarillas. Las cuadrillas están utilizando métodos tanto manuales como mecánicos para extraer el material depositado y restaurar la sección hidráulica original de los conductos.

El objetivo principal de estas acciones es reducir el riesgo de anegamientos y garantizar la transitabilidad segura para los usuarios de ambas rutas. Con la llegada de más lluvias anticipadas, Vialidad Nacional enfatiza la importancia de la prevención y el cuidado de las vías, buscando minimizar el impacto en la infraestructura vial y la seguridad de los transeúntes.

Etiquetas: la rioja vialidad nacional limpieza de alcantarillas prevención fenómeno de el niño tránsito
TL;DR

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