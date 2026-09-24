Jueves, 24 de Septiembre 2026
Policiales

Tragedia en el Dique de Olta: un joven pierde la vida tras caída al precipicio

Un joven de 22 años fue encontrado sin vida tras caer en un precipicio en la quebrada de Olta. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y la comunidad está consternada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un joven de 22 años, identificado como Zárate Romero, fue hallado sin vida tras caer a un precipicio en la zona de la quebrada de Olta. Las autoridades locales activaron un amplio operativo policial y sanitario en respuesta a la emergencia, que incluyó la movilización de personal del Hospital Luis Aldo Motta.

Las tareas de rescate se intensificaron, aunque el desenlace resultó trágico. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de la caída. La comunidad olteña se encuentra en estado de shock y espera un informe oficial que proporcione más información sobre el incidente.

Este lamentable evento pone de relieve la necesidad de implementar medidas de seguridad en áreas recreativas para prevenir accidentes en espacios naturales. Las autoridades judiciales y policiales están investigando lo sucedido para esclarecer los hechos que llevaron a esta tragedia.

Etiquetas: la rioja olta accidente operativo policial rescate seguridad
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