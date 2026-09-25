Viernes, 25 de Septiembre 2026
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Independiente y Rioja Juniors se juegan el título de Reserva en un partido clave este domingo

El domingo 27 de septiembre, a las 10:00, la Cancha Pedro Camilo Além será el escenario de la final decisiva de la Copa de la Liga Riojana de Fútbol 2026, entre Independiente y Rioja Juniors, tras un empate 1-1. La tensión está al máximo.

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El próximo domingo 27 de septiembre, la Cancha Pedro Camilo Além será el escenario del decisivo partido de la segunda final de la Copa de la Liga Riojana de Fútbol 2026 en la Categoría Reserva. La serie se encuentra empatada 1-1, lo que convierte este encuentro en un momento crucial para Independiente y Rioja Juniors, quienes aspiran al título de la temporada.

Los equipos han intensificado sus entrenamientos durante la semana, con el objetivo de superar a su adversario y consagrarse campeones. El sistema de juego determina que, en caso de empate tras los 90 minutos, el campeón se definirá a través de penales, añadiendo una mayor tensión al encuentro.

La jornada futbolística comenzará a las 08.00 con el partido entre Alta Rioja e Independiente, seguido a las 09.00 por el enfrentamiento entre Rioja Juniors y Riojano, correspondiente a la 13° fecha de la 6° División. La afición se prepara para un día lleno de emociones, no solo en busca del campeonato, sino también para influir en el estado anímico y la continuidad de los jugadores en la liga.

Etiquetas: la rioja copa de la liga riojana fútbol reserva independiente rioja juniors
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