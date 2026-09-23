Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Deportes

Inversión histórica: 50 millones de dólares anuales para potenciar el deporte en Argentina

Argentina comenzó su participación en los Juegos Suramericanos con medallas en atletismo, destacando una plata en la posta 4x100 mixta y en 10.000 metros masculinos. El secretario de Deporte anunció una inversión de 50 millones de dólares anuales para el deporte, pero los atletas expresaron su preocupación por la falta de apoyo y recursos. Fernanda Russo, tras ganar oro, destacó las dificultades del deporte amateur en el país, pidiendo mayor atención y financiamiento.

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Este martes comenzó el atletismo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR), donde Argentina logró sus primeras medallas en los Juegos Suramericanos. El equipo argentino obtuvo la plata en la posta 4x100 mixta y en los 10.000 metros masculinos.

El secretario de Deporte y Turismo de la Nación, Daniel Scioli, respondió a críticas sobre el apoyo estatal al deporte, afirmando que se invierten 50 millones de dólares anuales. Este monto incluye becas, infraestructura, apoyo a federaciones y otros aspectos necesarios para los deportistas.

Además, Scioli anunció que el Gobierno nacional empezará a publicar información relacionada con las becas y recursos destinados al deporte. Por su parte, la tiradora Fernanda Russo, tras obtener una medalla de oro, compartió un emotivo mensaje sobre las dificultades que enfrentan los deportistas amateurs en Argentina, destacando la necesidad urgente de financiamiento y mayor apoyo gubernamental.

Etiquetas: argentina deporte juegos suramericanos apoyo estatal daniel scioli inversión en deporte
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