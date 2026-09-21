Defensores de La Boca toma ventaja en la final de la Liga Riojana con un 2-0 en casa

Defensores de La Boca se impuso 2-0 a San Vicente en la final del Campeonato de Primera División de la Liga Riojana de Fútbol, destacando la actuación de Pablo Guzmán y Blas Marino. El partido, disputado en el estadio “Carlos Augusto Mercado Luna”, mostró un gran apoyo del público.

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Defensores de La Boca logró una victoria significativa en la final del Campeonato de Primera División de la Liga Riojana de Fútbol al superar a San Vicente por 2-0 en el partido de ida. El encuentro tuvo lugar en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna y atrajo a un gran número de aficionados que apoyaron a ambos equipos.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Ricardo “Rulo” González mostró un control superior del juego, buscando mantener la iniciativa. El primer gol llegó a los 24 minutos, cuando Pablo Guzmán conectó un centro de Emanuel Muñoz con un cabezazo, poniendo el marcador 1-0. A pesar de tener la ventaja, Defensores no pudo ampliar la diferencia antes del descanso, aunque San Vicente tampoco logró igualar.

En la segunda mitad, Lucas Giraudo fue expulsado, dejando a Defensores con diez jugadores. Sin embargo, San Vicente no aprovechó esta situación. Más tarde, Alex Forés también recibió su segunda tarjeta amarilla, equilibrando de nuevo las fuerzas en el campo. Finalmente, a los 38 minutos del complemento, un contraataque liderado por Pablo Guzmán culminó en el segundo gol, anotado por Blas Marino, asegurando una ventaja sólida para Defensores.