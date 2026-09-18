Fernanda Russo brilla en Santa Fe y se alza como tricampeona sudamericana

Fernanda Russo logró la medalla de oro en rifle de aire a 10 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, reafirmando su dominio continental y su potencial olímpico. Su éxito destaca la importancia del apoyo al deporte argentino.

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La tiradora Fernanda Russo logró una destacada actuación al obtener la medalla de oro en la prueba de 10 metros rifle de aire durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este triunfo reafirma su dominio en la disciplina, ya que repite el oro conseguido en las ediciones de Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Russo ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel, consolidando su lugar en la historia del deporte argentino. Su victoria no solo representa un logro personal, sino que también destaca el potencial del deporte en el país, en especial en disciplinas que requieren gran técnica y concentración.

Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos, la actuación de la tiradora en este certamen será un indicador esencial de su preparación. La expectativa es alta, tanto entre sus seguidores como entre los expertos en deporte, que aguardan su desempeño en competencias más exigentes.

El éxito de Russo subraya la importancia del apoyo institucional y la inversión en el deporte, evidenciando que el compromiso con el desarrollo y la formación de talentos es clave para mejorar los niveles de competencia en Argentina.