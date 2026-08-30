Lunes, 31 de Agosto 2026
Deportes

Duelo clave entre Argentina y Canadá define aspiraciones mundialistas en el básquet

Argentina enfrentará a Canadá el 31 de agosto en Quebec, en una crucial eliminatoria para el Mundial de básquet. Los locales lideran con un 7-0, mientras que Argentina está segundo con 6-1. El partido se verá por TyC Sports.

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La Selección Argentina de básquet se prepara para enfrentar a Canadá, líder del grupo F, este lunes 31 de agosto a las 20:10 en el Videotron Centre de Quebec. Argentina busca consolidar su posición en la eliminatoria hacia el Mundial, tras una victoria reciente sobre Puerto Rico por 89-75, que la dejó en el segundo puesto con un récord de 6-1.

El equipo argentino llegó a Quebec el sábado al mediodía y comenzó a entrenar. Entre los convocados se encuentra el pívot Carlos Rivero y el director técnico Pablo Favarel, ambos del campeón Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El cuerpo técnico es liderado por Pablo Prigioni.

En el grupo, Canadá mantiene un invicto de 7-0, seguido de Argentina, mientras que Uruguay, Bahamas, Puerto Rico y Panamá completan la tabla. El formato de clasificación de FIBA para el Mundial de Qatar 2027 permitirá que los tres primeros de cada grupo, junto al mejor cuarto, accedan al torneo. Los próximos encuentros de Argentina serán en noviembre, con partidos en casa ante Bahamas y Canadá.

Etiquetas: argentina selección argentina eliminatorias básquet canadá fiba
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