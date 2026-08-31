La Feria Provincial de Ciencia y Tecnología reúne a más de 1.500 estudiantes en La Rioja

La 52ª Feria de Ciencia y Tecnología de La Rioja se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Superdomo, con 300 proyectos y la participación de más de 1.500 estudiantes y docentes, destacando el esfuerzo educativo.

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La 52ª Feria de Ciencia y Tecnología se llevará a cabo en el Superdomo de La Rioja los días 3 y 4 de septiembre, con la participación de más de 1.500 estudiantes y docentes. Este evento incluirá 300 proyectos de diferentes niveles educativos y modalidades, promoviendo el conocimiento científico y tecnológico.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en el Colegio Provincial N.º 1 “Joaquín V. González”, donde se presentaron algunos de los proyectos seleccionados. De estos, se elegirán 20 que representarán a la provincia en las instancias nacionales que se desarrollarán en San Luis, Jujuy y Córdoba.

Durante la presentación, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, destacó la feria como un espacio esencial para el aprendizaje y la experimentación, mientras que el ministro de Educación, Ariel Martínez, subrayó la importancia de reconocer el esfuerzo de los estudiantes y docentes involucrados en esta iniciativa. El secretario de Políticas Socioeducativas, Duilio Madera, enfatizó el compromiso del Gobierno provincial para asegurar la representación de todos los departamentos en el evento.