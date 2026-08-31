Efemérides del 31 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 31 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 31 de agosto de 2026
- 1883 – en la provincia de Jujuy (extremo noroeste de Argentina), por ley provincial se dispone la fundación de un pueblo con el nombre de Siberia Argentina, que hoy se conoce como Abra Pampa.
- 1926 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Porvenir Talleres.
- 1955 – en la Plaza de Mayo (Buenos Aires), el presidente constitucional Juan Domingo Perón pronuncia su último discurso previo al sangriento golpe de Estado y exilio.
- 1967 – Argentina y Chile resuelven suspender toda actividad pesquera al este del meridiano 68-36, en el canal de Beagle.
- 1982 – Oscar Ahumada, futbolista argentino.
- 1992 – Nicolás Tagliafico, futbolista argentino.
- 1994 – en el estadio Morumbí (São Paulo), el Club Atlético Vélez Sarsfield (de Argentina) se consagra campeón de la Copa Libertadores de América al vencer por penales al São Paulo Futebol Clube (de Brasil).
- 1999 – se estrella un Boeing 737-200 de la empresa LAPA S.A. en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina. muriendo sesenta y cinco personas, entre ellas Miguel Angel Correa, reconocido Abogado Laboralista de la Provincia de Córdoba Argentina.
- 2005 – en Bogotá cesan las transmisiones de Superestación en el dial 88.9 del FM, siendo reemplazado un mes después por Radio Uno de RCN Radio.
- 2009 – Se funda el Cártel de Jalisco Nueva Generación
El 31 de agosto de 1888, se registró el primer asesinato atribuido a Jack el Destripador en Londres, cuando la prostituta Mary Ann Nichols fue hallada muerta en Whitechapel. Este crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizó a la ciudad y se convirtió en uno de los misterios más famosos de la historia criminal. Jack el Destripador nunca fue capturado, lo que ha alimentado innumerables teorías y especulaciones a lo largo de los años.
En el mundo: 31 de agosto de 2026
- 1056 – en Constantinopla, la emperatriz Teodora Porfirogeneta (75) muere repentinamente sin dejar heredero. Finaliza la Dinastía macedónica.
- 1158 – en Castilla (actual España) comienza una guerra civil por los problemas sucesorios que se plantean tras la muerte de Sancho III.
- 1217 – en Castilla, la reina Berenguela cede el trono a su hijo Fernando III.
- 1302 – en la actual Italia, Fadrique II (rey de Sicilia) y Carlos II de Anjou (rey de Nápoles) firman la paz de Caltabellota.
- 1420 – en Caldera (Chile) sucede un terremoto de 8.8 a 9.4, provocando un tsunami con olas de entre 18 y 24 metros que llegan hasta las costas de las islas Hawái y Japón.
- 1451 – en la localidad de Inca (en las islas Baleares), la oligarquía ciudadana ―con el apoyo de mercenarios italianos―, derrota a los forans.
- 1808 – en el marco de las Guerras Napoleónicas, luego de que tropas británicas al mando de Wellington derrotaran a Jean-Andoche Junot, en la batalla de Vimeiro. Portugal (21 de agosto), se firma el Convenio de Sintra.
- 1811 – en España, las Cortes de Cádiz crean la Cruz Laureada de San Fernando para premiar los actos de valor heroico en tiempos de guerra.
- 1813 – en España ―en el marco de las Guerras napoleónicas― la ciudad de San Sebastián (España) es incendiada y destruida por las tropas anglo-portuguesas que venían a liberarla.
- 1813 – en Irún (España) el Ejército español hace retroceder al francés en la batalla de San Marcial tras la ofensiva de las fuerzas aliadas del Duque de Wellington. Supuso el fin de la ocupación francesa en el País Vasco y Navarra.
- 1823 – en la Bahía de Cádiz, las fuerzas francesas lideradas por Luis Antonio de Francia (duque de Angulema) se apoderan del fuerte de Trocadero en la Batalla de Trocadero.
- 1834 – en Madrid se inaugura la Escuela Normal de Instrucción Primaria, para la formación de maestros nacionales.
- 1839 – en Oñate (Guipúzcoa) el general isabelino Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto se abrazan ante sus ejércitos (Abrazo de Vergara), que pone fin a la primera guerra carlista (de las tres guerras carlistas del siglo XIX) o Guerra de los Siete Años (1833-1840).
- 1848 – en Austria la Asamblea Constituyente, tras suprimir la dependencia de los campesinos de los señores, declara libres sus propiedades territoriales.
- 1848 – Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica.
- 1859 – empiezan los primeros avistamientos de la más intensa tormenta solar de la historia humana ―conocida también como evento Carrington debido a que el astrónomo aficionado británico Richard Carrington (1826‑1875) será el primero en observarla, al día siguiente, en las afueras de Londres―, que duró dos días y que afectó a la mayor parte del planeta. Quedan inutilizadas las líneas telegráficas de Estados Unidos y Reino Unido. Además, una impresionante aurora boreal ―fenómeno que normalmente solo puede observarse en las regiones árticas― pudo verse en lugares como Roma o Hawái hasta México, Cuba y Colombia.
- 1864 – en el marco de la Guerra civil de Estados Unidos, en la Campaña de Atlanta, los unionistas fuerzan al general William T. Sherman a lanzar el asalto a Atlanta (Batalla de Jonesborough)
- 1876 – el sultán otomano Murat V es derrocado por su hermano Abd-ul-Hamid II.
- 1878 – en Miskolc (Hungría) sucede una inundación. El río Sajó sube un metro por minuto, impidiendo el escape de la mayor parte de la población. Mueren ahogadas unas 500 personas. Ya había habido varias inundaciones graves en 1691, 1788, 1813, 1845 y 1853, pero esta fue la peor.
- 1883 – en la provincia de Jujuy (extremo noroeste de Argentina), por ley provincial se dispone la fundación de un pueblo con el nombre de Siberia Argentina, que hoy se conoce como Abra Pampa.
- 1886 – en la ciudad de Charleston (estado de Carolina del Sur), un terremoto mata a 100 personas.
- 1888 – en Londres, Jack el Destripador asesina a su primera víctima, Mary Ann "Polly" Nichols.
- 1897 – en Nueva York (Estados Unidos), Thomas Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine.
- 1899 – en Marsella (sur de Francia) se funda el club de fútbol Olympique de Marsella.
- 1901 – en Guipúzcoa, la redacción del Correo de Guipúzcoa es asaltada por marinos de guerra.
- 1901 – en Chile, Germán Riesco es proclamado presidente.
- 1905 – astrónomos de toda Europa viajan a la ciudad de Burgos (España) para observar el eclipse total de Sol.
- 1907 – el conde ruso Aleksandr Izvolski y el aristócrata británico Arthur Nicolson firman la Entente anglo-rusa, cuyo resultado es la Triple Entente.
- 1909 – en México mueren más de mil personas a causa de las catastróficas inundaciones.
- 1913 – en Eindhoven (Países Bajos) se funda el club de fútbol PSV Eindhoven.
- 1915 – Alemania y Austria dividen Polonia en dos distritos: Varsovia para los alemanes, y Kielce para los austriacos.
- 1918 – en Moscú, el cónsul británico Bruce Lockhart es detenido y acusado de conspirar contra el Gobierno soviético.
- 1919 – en Hungría, el fracaso económico y la invasión de las tropas rumanas provoca la caída del dictador húngaro Bela Kun.
- 1920 – en la Guerra polaco-soviética, empieza la Batalla de Komarów; el 1.º Ejército de Caballería al mando de Semión Budionni será derrotado por fuerzas polacas durante el asedio a Lvov.
- 1923 – en Grecia, los italianos ocupan la isla de Corfú.
- 1925 – en Algeciras ―en el marco de la guerra de Marruecos―, el general francés Philippe Petain y el español Miguel Primo de Rivera trazan un plan de acción conjunta contra Abd el-Krim.
- 1925 – los marines estadounidenses abandonan Haití luego de diez años de ocupación.
- 1926 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Porvenir Talleres.
- 1927 – Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Amaryllis (1085).
- 1928 – Turquía acuerda adoptar el alfabeto latino y abandonar el árabe.
- 1928 – en Alemania comienza el «año normal» del Plan Dawes, durante el cual las obligaciones del Reich se incrementan hasta los 2500 millones de marcos.
- 1928 – en Berlín se estrena la Ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill.
- 1928 – en Berlín, la Exposición de Radio presenta el televisor de Dénes von Mihály, con una resolución de 30 líneas.
- 1929 – en La Haya (Países Bajos) termina la conferencia sobre las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918), con la adopción del Plan Young.
- 1931 – en Coquimbo (Chile), los marinos de los buques de la Armada se amotinan, dando inicio a la Sublevación de la Escuadra.
- 1931 – en China, las aguas del río Yangtsé inundan la mayor parte de la región de Kuang y provocan la muerte de 250 000 personas.
- 1931 – en Sinaloa (México) se empieza a publicar el periódico semanario Voz del Norte, dirigido por Rodolfo Uranga.
- 1935 – en Washington D. C. (Estados Unidos), el presidente Franklin D. Roosevelt promulga la primera Neutrality Act (‘Ley de Neutralidad’), que prohíbe al Gobierno apoyar o censurar a cualquier país que se encuentre en una situación beligerante.
- 1936 – En el contexto de la guerra civil española, es fusilado en el Cementerio de la Almudena de Madrid Joaquín Milans del Bosch, el que fuera gobernador civil de Barcelona.
- 1936 – el transatlántico británico Queen Mary consigue la victoria en la competición oficiosa de velocidad conocida como la Banda Azul.
- 1937 – en Bolivia se crea el Consejo Nacional de Economía.
- 1939 – en Alemania, los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio en Gleiwitz. Eso da la excusa a Adolf Hitler para invadir Polonia el siguiente día, lo que dará inicio a la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945).
- 1941 – en la actual Serbia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945) las fuerzas paramilitares serbias (chetniks) derrotan a los alemanes en la batalla de Loznica.
- 1942 – en Ternópil (Ucrania), una brigada de las SS organiza la primera deportación de judíos del gueto de Ternópil al campo de exterminio de Belzec.
- 1944 – en Rumania, tropas soviéticas entran en la capital, Bucarest, y, sin librar combate, el Tercer Reich pierde a su aliado más valioso que había tenido desde el inicio de la II Guerra Mundial.
- 1944 – en México se funda el Club León, siete veces campeón y primer campeonísimo del fútbol profesional de ese país.
- 1945 – en Australia, Robert Menzies funda el Partido Liberal de Australia.
- 1947 – en Hungría, los comunistas vencen en las elecciones.
- 1948 – en los Estados Unidos, el actor Robert Mitchum (1917-1997) es arrestado por posesión de marihuana (Cánnabis índica), y será condenado a 60 días de prisión.
- 1950 – en México se inaugura XHTV Canal 4 (hoy N+FORO), lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana, de habla hispana y de Latinoamérica.
- 1951 – la empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer LP (del inglés long play), disco de vinilo de larga duración.
- 1953 – en Santander (España) se inaugura el aeropuerto.
- 1954 – en Mao (República Dominicana) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 43 °C (109,4 °F).
- 1955 – en la Plaza de Mayo (Buenos Aires), el presidente constitucional Juan Domingo Perón pronuncia su último discurso previo al sangriento golpe de Estado y exilio.
- 1957 – Malasia se independiza de Reino Unido.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:30 (hora local), Estados Unidos detona a 210 m bajo tierra su bomba atómica Smokey, de 44 kilotones. Es la bomba n.º 107 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1961 – España retira sus últimas tropas de Marruecos.
- 1962 – Trinidad y Tobago se independiza del Reino Unido.
- 1964 – En Venezuela, la raza canina Mucuchíes es declarada por decreto el Perro Nacional de este país.
- 1967 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 80:30 (hora local), Estados Unidos detona a 436 m bajo tierra su bomba atómica Door Mist, de 20 kilotones. Es la bomba n.º 518 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1967 – Argentina y Chile resuelven suspender toda actividad pesquera al este del meridiano 68-36, en el canal de Beagle.
- 1970 – en Perú, el presidente Velasco Alvarado nacionaliza los principales bancos.
- 1971 – las tropas survietnamitas se retiran de Camboya.
- 1971 – los presidentes Misael Pastrana (de Colombia) y Salvador Allende (de Chile), suscriben una declaración conjunta en la que se afirma el respeto a la diversidad ideológica.
- 1975 – El Salvador viola el alto el fuego pactado con Honduras, tras el acuerdo firmado en Guatemala.
- 1978 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona a 681 m bajo tierra su bomba atómica Panir, de 8 kilotones. Es la bomba n.º 913 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1979 – la acción conjunta de los huracanes David y Frederic causa una catástrofe sin precedentes en la zona del Caribe.
- 1981 – en España, Francisco Fernández Ordóñez dimite como ministro de Justicia.
- 1985 – en Francia, cerca de Argenton-sur-Creuse mueren 46 personas al descarrilar un tren.
- 1986 – en la ciudad estadounidense de Cerritos (Los Ángeles), un avión Douglas DC-9 (de la empresa Aeroméxico) choca en el aire con un Piper Cherokee. Mueren 82 personas.
- 1986 – en el Mar Negro, el barco de pasajeros soviético Admiral Nakhimov se hunde después de colisionar con el carguero Pyotr Vasev. Mueren 423 de las 1.234 personas a bordo.
- 1987 – en los Estados Unidos, el cantante Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber tenido 5 sencillos en el número uno de la lista Billboard.
- 1988 – México y toda Hispanoamérica. Juan Gabriel se presenta en el programa "Mala Noche No" conducido por Veronica Castro, durante casi siete horas de trasmisión en vivo (22:30 a 7:20), se le ha llamado "La Noche que México no durmió"
- 1989 – Libia y Chad firman un acuerdo sobre la franja de Auzu, lo que pone fin a más de 15 años de litigio fronterizo entre ambos países.
- 1990 – la República Federal de Alemania (de tendencia neoliberal) y la República Democrática Alemana (de tendencia socialista) firman el Acuerdo para la reunificación de Alemania.
- 1991 – Kirguistán y Uzbekistán se independizan de la Unión Soviética.
- 1992 – en la República del Congo, Pascal Lissouba es nombrado presidente.
- 1993 – tras más de 50 años de ocupación, los últimos soldados rusos abandonan Lituania.
- 1994 – en Irlanda, el IRA Provisional declara el alto el fuego.
- 1994 – en el estadio Morumbí (São Paulo), el Club Atlético Vélez Sarsfield (de Argentina) se consagra campeón de la Copa Libertadores de América al vencer por penales al São Paulo Futebol Clube (de Brasil).
- 1996 – en Jasaviurt (Daguestán) se firma el acuerdo de paz tras 20 meses de guerra en Chechenia
- 1997 – en París (Francia), Diana Spencer (Lady DI), princesa de Gales, muere en un accidente de coche.
- 1997 – delegados de más de cien países se reúnen en Oslo en una conferencia internacional sobre la prohibición de las minas antipersona.
- 1998 – Corea del Norte lanza el Kwangmyongsong, su primer satélite.
- 1998 – la crisis rusa provoca el hundimiento de la bolsa de Nueva York, que tras una hora de vertiginosa caída pierde al cierre 512,61 puntos.
- 1999 – se estrella un Boeing 737-200 de la empresa LAPA S.A. en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina. muriendo sesenta y cinco personas, entre ellas Miguel Angel Correa, reconocido Abogado Laboralista de la Provincia de Córdoba Argentina.
- 2000 – se desploma el valor del euro tras la elevación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
- 2001 – al menos 44 personas mueren y varias decenas resultan heridas como consecuencia de una fuerte explosión registrada en una zona de ocio del centro de Tokio.
- 2001 – en España, la Dirección General de Farmacia decreta la inmovilización cautelar de un dializador comercializado por la multinacional Baxter, después de la muerte de doce pacientes sometidos a hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona.
- 2003 – en Bagdad (Irak), cientos de miles de chiíes asisten al funeral de su líder religioso, Mohammad Baquer al Hakim.
- 2003 – Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís (un derivado de la marihuana) en farmacias con fines terapéuticos.
- 2004 – un grupo armado iraquí asesina a doce nepalíes que mantenía secuestrados, y muestra un vídeo de la matanza en Internet.
- 2004 – en la ciudad de Beerseva (Israel), dos terroristas hacen estallar bombas en sendos autobuses; mueren 16 personas, y otras 84 resultan heridas.
- 2005 – en Bagdad sucede la estampida sobre el puente Al-Ayma.
- 2005 – en Bogotá cesan las transmisiones de Superestación en el dial 88.9 del FM, siendo reemplazado un mes después por Radio Uno de RCN Radio.
- 2006 – El grito y La Madonna de Edvard Munch ―que habían sido robados el 22 de agosto de 2004― son recuperados por la policía noruega después de una redada.
- 2006 – termina el plazo para que Irán comunique su decisión acerca de la propuesta de la comunidad internacional acerca de su programa de enriquecimiento de uranio.
- 2007 – lanzamiento del banco de voz del programa VOCALOID Hatsune Miku.
- 2009 – Se funda el Cártel de Jalisco Nueva Generación
- 2012 – en España entra en vigor el Real Decreto-ley 24/2012 de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que regula el conocido popularmente como «banco malo».
- 2012 – en Lahore (Pakistán), el vuelo 653 de Pakistan International Airlines se sale de pista mientras aterrizaba en el aeropuerto de Lahore.
- 2015 – en Zaragoza (España), explotan las instalaciones de la Pirotecnia Zaragozana, una de las empresas más importantes de Europa en el sector. Deja 6 fallecidos, y 6 heridos de gravedad.
- 2016 – en Brasil, luego de un proceso de destitución, finalmente es destituida Dilma Rousseff, asumiendo la presidencia del país el vicepresidente Michel Temer.
- 2018 – en Donetsk (Ucrania), Aleksandr Zajárchenko, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, muere por una explosión en una cafetería
- 2020 – la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) publica que el perro cantor de Nueva Guinea no está extinguido, como se creía, según dicen científicos, y el hallazgo servirá para estudiar los trastornos vocales humanos.