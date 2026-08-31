Efemérides del 31 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 31 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 31 de agosto de 2026

1883 – en la provincia de Jujuy (extremo noroeste de Argentina), por ley provincial se dispone la fundación de un pueblo con el nombre de Siberia Argentina, que hoy se conoce como Abra Pampa.

– en la provincia de Jujuy (extremo noroeste de Argentina), por ley provincial se dispone la fundación de un pueblo con el nombre de Siberia Argentina, que hoy se conoce como Abra Pampa. 1926 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Porvenir Talleres.

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Porvenir Talleres. 1955 – en la Plaza de Mayo (Buenos Aires), el presidente constitucional Juan Domingo Perón pronuncia su último discurso previo al sangriento golpe de Estado y exilio.

– en la Plaza de Mayo (Buenos Aires), el presidente constitucional Juan Domingo Perón pronuncia su último discurso previo al sangriento golpe de Estado y exilio. 1967 – Argentina y Chile resuelven suspender toda actividad pesquera al este del meridiano 68-36, en el canal de Beagle.

– Argentina y Chile resuelven suspender toda actividad pesquera al este del meridiano 68-36, en el canal de Beagle. 1982 – Oscar Ahumada, futbolista argentino.

– Oscar Ahumada, futbolista argentino. 1992 – Nicolás Tagliafico, futbolista argentino.

– Nicolás Tagliafico, futbolista argentino. 1994 – en el estadio Morumbí (São Paulo), el Club Atlético Vélez Sarsfield (de Argentina) se consagra campeón de la Copa Libertadores de América al vencer por penales al São Paulo Futebol Clube (de Brasil).

– en el estadio Morumbí (São Paulo), el Club Atlético Vélez Sarsfield (de Argentina) se consagra campeón de la Copa Libertadores de América al vencer por penales al São Paulo Futebol Clube (de Brasil). 1999 – se estrella un Boeing 737-200 de la empresa LAPA S.A. en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina. muriendo sesenta y cinco personas, entre ellas Miguel Angel Correa, reconocido Abogado Laboralista de la Provincia de Córdoba Argentina.

– se estrella un Boeing 737-200 de la empresa LAPA S.A. en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina. muriendo sesenta y cinco personas, entre ellas Miguel Angel Correa, reconocido Abogado Laboralista de la Provincia de Córdoba Argentina. 2005 – en Bogotá cesan las transmisiones de Superestación en el dial 88.9 del FM, siendo reemplazado un mes después por Radio Uno de RCN Radio.

– en Bogotá cesan las transmisiones de Superestación en el dial 88.9 del FM, siendo reemplazado un mes después por Radio Uno de RCN Radio. 2009 – Se funda el Cártel de Jalisco Nueva Generación

💡 ¿Sabías que...? El 31 de agosto de 1888, se registró el primer asesinato atribuido a Jack el Destripador en Londres, cuando la prostituta Mary Ann Nichols fue hallada muerta en Whitechapel. Este crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizó a la ciudad y se convirtió en uno de los misterios más famosos de la historia criminal. Jack el Destripador nunca fue capturado, lo que ha alimentado innumerables teorías y especulaciones a lo largo de los años.

En el mundo: 31 de agosto de 2026