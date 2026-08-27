Efemérides del 27 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 27 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 27 de agosto de 2026
- 1828 – en Montevideo representantes del Imperio del Brasil y de la Argentina firman el Tratado de Montevideo (Convención Preliminar de Paz (1828)), que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia como nación independiente al Estado Oriental del Uruguay.
- 1920 – en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión (en este día se celebra cada año el Día de la Radiodifusión).
- 1931 – Edith Gaute, actriz argentina (f. 2013).
- 1933 – durante un Festival Bíblico en la ciudad de Bloemfontein (Sudáfrica) se presenta la primera Biblia en idioma afrikáans.
- 1946 – Carlos Veglio, futbolista argentino.
- 1954 – Carlos Zannini, político argentino.
- 1957 – en el Río de la Plata, el buque argentino Ciudad de Buenos Aires choca con el carguero estadounidense Mormack Surf; en el siniestro perecen más de un centenar de personas.
- 1958 – en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Arturo Frondizi pone en vigencia la nueva Ley de Asociaciones Profesionales. Están presentes Andrés Framini, Eleuterio Cardoso y Adolfo Cavalli.
- 1991 – Nicolás Zuviría, actor y cantante argentino.
- 2004 – en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la selección de baloncesto de Argentina con su histórica generación dorada derrotó a Estados Unidos en las semifinales del torneo por 89-81. Esta fue la única derrota en Juegos Olímpicos que el equipo estadounidense tuvo en toda la historia desde que comenzó a llevar jugadores de NBA (1992).
El 27 de agosto de 1928, el médico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina, un antibiótico que revolucionaría la medicina y salvaría millones de vidas. Este descubrimiento ocurrió por accidente cuando Fleming observó que un moho, Penicillium notatum, había contaminado una de sus placas de Petri y había matado a las bacterias que estaba cultivando. Este hallazgo marcó el inicio de la era de los antibióticos.
En el mundo: 27 de agosto de 2026
- -479 – en el marco de la segunda guerra médica (480-479 a. C.) la liga Helénica obtiene una victoria definitiva frente a Jerjes I, en las batallas de Platea y de Mícala.
- 410 – En Roma (Imperio romano), el saqueo de los visigodos termina a los tres días.
- 1137 – Ramiro II promete mediante documento firmado en el castillo de Ayerbe, que no hará ninguna donación sin permiso de su yerno Ramón, conde de Barcelona.
- 1172 – En Londres (Reino Unido), el rey Enrique el Joven y Margarita de Francia son coronados rey y reina menores de Inglaterra.
- 1232 – Shikken Hojo Yasutoki, del shogunato Kamakura, promulga el Goseibai Shikimoku, el primer código legal japonés que rige la clase samurái.
- 1301 – en Praga (Hungría), Wenceslao III de Bohemia es coronado rey de Hungría.
- 1557 – en el marco de las Guerras Italianas, Felipe II de España toma finalmente la ciudad de San Quintín, sitiada hace días atrás, posterior a la batalla de San Quintín.
- 1593 – en París (Francia), un tal Pierre Barrière fracasa en un intento de asesinar a Enrique IV de Francia.
- 1597 – en Chilcheollyang, en la costa sur de la península de Corea, 218 km al noroeste de Japón ―en el marco de las invasiones japonesas de Corea (1592-1598)― una flota japonesa de 500 barcos destruye la flota de 200 barcos del comandante de Joseon Won Gyun en la batalla de Chilcheollyang.
- 1600 – el ejército occidental de Ishida Mitsunari comienza el asedio del castillo de Fushimi, que está ligeramente defendido por una guarnición Tokugawa mucho más pequeña liderada por Torii Mototada.
- 1664 – Jean-Baptiste Colbert funda la Compañía Francesa de las Indias Orientales.
- 1776 – en el marco de la guerra de Independencia de los Estados Unidos, miembros del 1er Regimiento de Maryland cargan repetidamente contra una fuerza británica numéricamente superior durante la batalla de Long Island, permitiendo que escapen el general George Washington y el resto de las tropas estadounidenses.
- 1783 – en París (Francia), los hermanos Montgolfier lanzan al espacio un globo aerostático que recorre 20 km en 45 minutos.
- 1791 – en la aldea de Pillnitz, a 13 km al este de la ciudad de Dresde ―en el marco de la Revolución francesa (1789-1899)―, Federico Guillermo II de Prusia y el emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, firman la Declaración de Pillnitz, declarando el apoyo conjunto del Sacro Imperio Romano Germánico y Prusia a la monarquía francesa (que había sido derrocada por la Revolución francesa), lo que contribuye al estallido de la Guerra de la Primera Coalición.
- 1793 – la ciudad de Tolón ―en el marco de las Guerras revolucionarias francesas― se subleva contra la República Francesa y admite que las flotas británica y española se apoderen de su puerto, lo que da lugar al sitio de Tolón por las fuerzas revolucionarias francesas.
- 1798 – las fuerzas irlandesas y francesas unidas de Wolfe Tone se enfrentan al ejército británico en la batalla de Castlebar, parte de la rebelión irlandesa de 1798, que da lugar a la creación de la República títere francesa de Connacht.
- 1810 – en el marco de las guerras napoleónicas, la Marina francesa derrota a la Marina real británica, impidiéndoles tomar el puerto de Grand Port en Isla de France (actual República de Mauricio, en África).
- 1813 – cerca de la ciudad de Dresde (Alemania), en el sur de Alemania y a 1020 km al este de París ―en el marco de las guerras napoleónicas―, Napoleón Bonaparte vence a la Sexta Coalición (formada por austríacos, rusos y prusianos) en la batalla de Dresde. Será la última victoria de Napoléon en Europa Central.
- 1825 – en Montevideo el grupo patriota de los Treinta y Tres Orientales vence la sublevación contra el Imperio del Brasil y decretan la independencia de la Banda Oriental (actual República Oriental del Uruguay).
- 1828 – en Montevideo representantes del Imperio del Brasil y de la Argentina firman el Tratado de Montevideo (Convención Preliminar de Paz (1828)), que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia como nación independiente al Estado Oriental del Uruguay.
- 1831 – el británico Michael Faraday descubre el fenómeno de la inducción magnética.
- 1832 – Black Hawk, líder de la tribu Sauk de nativos americanos, se rinde a las autoridades estadounidenses, poniendo fin a la Guerra del Halcón Negro.
- 1847 – en México ―en el marco de la invasión estadounidense, el general Antonio López de Santa Anna confiere al general Nicolás Bravo (71) el mando de Chapultepec para que organice la defensa del castillo ante los invasores estadounidenses.
- 1858 – en la localidad toledana de Guarrazar (España) es hallado el segundo tesoro visigodo. (El primero había sido localizado por una lugareña dos días antes).
- 1859 – en Titusville (Pensilvania), el emprendedor estadounidense Edwin Drake (1819-1880) descubre el primer pozo de petróleo comercialmente exitoso del mundo.
- 1881 – cerca de la ciudad de Savannah (estado de Georgia) toca tierra el huracán Georgia, causando unas 700 muertes.
- 1883 – en Indonesia sucede el cuarto y más violento día de erupción del volcán Krakatoa, que dejará un saldo de 36 417 víctimas fatales. Se registran cuatro explosiones (a las 5:30, 6:42, 8:20 y 10:02 hora local). La última hace volar toda la isla. La ceniza alcanzó los 80 km de altitud. La explosión se considera el ruido más fuerte de la Historia de la humanidad: se percibieron 180 dB a 160 km; se oyó hasta en Perth (Australia, a 3500 km) y en la isla Mauricio (a 4800 km). La onda expansiva se registró en barómetros en todo el mundo durante 5 días después de la explosión.
- 1885 – en Lima (Perú), el mártir de la medicina peruana, estudiante de dicha carrera, Daniel Alcides Carrión (1857-1885) se hace inocular sangre macerada de una tumoración verrugosa infectada con Bartonella bacilliformis con la finalidad de contribuir al estudio y manejo de la ahora conocida como enfermedad de Carrión, una variante de la bartonelosis.
- 1891 – Francia y Rusia firman un entendimiento.
- 1893 – cerca de Savannah (estado de Georgia), toca tierra el huracán Sea Islands, causando entre 1000 y 2000 muertos.
- 1895 – en el marco de la Invasión japonesa de Taiwán (1895), el Imperio del Japón derrota decisivamente a un pequeño ejército formosano en Changhua, paralizando la efímera República de Formosa y provocando su rendición dos meses después.
- 1896 – en la isla de Zanzíbar, entre las 9:02 y las 9:40 de la mañana (hora local) ―en el marco de la guerra anglo-zanzibariana― los barcos de la Armada Real británica destruyen a cañonazos el palacio Casa de las Maravillas en 38 minutos. Los soldados invaden el país y lo convierten en colonia británica. Se considera la guerra más corta de la Historia.
- 1899 – la diócesis de Aguascalientes se erigió mediante bula expedida por el papa León XIII.
- 1900 – comienza a funcionar la primera línea de autobús de larga distancia, de 320 km, entre Londres y Leeds, distancia que se recorría en dos días una vez a la semana
- 1908 – en la ciudad de Barcelona (España) estallan dos bombas. (Véase Semana Trágica de Barcelona).
- 1908 – la dinastía Qing promulga el Qinding xianfa dagang, el primer documento constitucional de la historia de China, que transforma el Imperio qing en una monarquía constitucional.
- 1909 – en la ciudad de Monterrey (México) sucede la inundación más fuerte de esa ciudad («Día trágico»)
- 1910 – en Estados Unidos, Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración del quinetoscopio, un cinematógrafo con sonido.
- 1914 – en África ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)―, soldados franceses y británicos ocupan el Togo alemán.
- 1914 – 192 km al noreste de París ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)― los alemanes vencen a la retaguardia británica de los Fusileros Reales de Munster durante la Gran Retirada en la batalla de Étreux.
- 1914 – en la costa china de Qingdao ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)―, una flota japonesa comandada por el vicealmirante Sadakichi Kato impone un bloqueo a lo largo de toda la costa de la Tsingtao alemana, iniciando el sitio de Tsingtao.
- 1915 – en la ciudad de Winona (estado de Minesota), 491 km al noroeste de la ciudad de Chicago, el sacerdote católico Louis M. Lesches, con problemas mentales, perpetra un intento de asesinato contra Patrick Heffron (1856-1927), obispo de la diócesis de Winona.
- 1916 – en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el Reino de Rumanía declara la guerra a Austria-Hungría, entrando en la guerra como una de las naciones aliadas.
- 1918 – en la villa de Nogales (México), en la frontera con Estados Unidos ―en el marco de la Revolución Mexicana―, las fuerzas del ejército estadounidense vencen a los carrancistas mexicanos en la batalla de Ambos Nogales. Es la única batalla de la Primera Guerra Mundial que se libró en suelo estadounidense.
- 1918 – el gobierno soviético hace más concesiones a Alemania en una cláusula adicional al tratado de Paz de Brest-Litovsk.
- 1919 – en Moscú (Unión Soviética), el Consejo de Comisarios del Pueblo adoptó un decreto sobre la nacionalización de la producción cinematográfica nacional. Todas las sociedades anónimas quedaron bajo el control del Comisariado del Pueblo de Educación de la RSFSR (República Socialista Federativa Soviética de Rusia). Sobre la base de este decreto, por resolución del Comisariado del Pueblo de Educación del 18 de septiembre de 1919, se creó el VFKO (Departamento Panruso de Foto y Cinematografía), al que se transfirió todo el trabajo foto y cinematográfico dentro de la RSFSR.
- 1920 – en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión (en este día se celebra cada año el Día de la Radiodifusión).
- 1922 – el ejército turco arrebata al Reino de Grecia la ciudad egea de Afyonkarahisar.
- 1924 – el servicio telefónico de todo el suelo español es adjudicado a la Compañía Telefónica de España.
- 1927 – en Canadá, cinco mujeres presentan una petición ante el Tribunal Supremo: «¿Están incluidas las personas de sexo femenino en la palabra “personas” mencionada en el artículo 24 de la Ley de la América del Norte Británica de 1867?».
- 1928 – en el Quai d'Orsay (París), 15 países firman el Pacto Kellogg-Briand, que prohíbe la guerra. Finalmente lo firmarán 61 naciones.
- 1930 – en Perú, una Junta Militar realiza un golpe de Estado.
- 1931 – se realiza el primer vuelo comercial transatlántico.
- 1931 – se suprimen las trabas legales para que los militares españoles contraigan matrimonio.
- 1933 – durante un Festival Bíblico en la ciudad de Bloemfontein (Sudáfrica) se presenta la primera Biblia en idioma afrikáans.
- 1937 – se disuelve la Junta de Defensa del norte de España, en el transcurso de la guerra civil española (1936-1939).
- 1938 – en la guerra civil española (1936-1939) se constituye de nuevo el Tribunal Supremo bajo la presidencia de Felipe Clemente de Diego; de los 20 magistrados que lo componían, 13 ocupan otra vez su puesto.
- 1939 – Alemania exige la devolución de Danzig y el «corredor polaco».
- 1939 – se lleva a cabo el primer vuelo de un avión pilotado sin hélice (un turborreactor), un Heinkel 178 alemán que se desplaza con motores de reacción.
- 1941 – en la Unión Soviética ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)―, la Flota del Báltico evacua la base naval de Tallin.
- 1942 – en las barrancas de las afueras de la ciudad de Sarni, 314 km al oeste de Kiev (en la Ucrania ocupada por Alemania), la Policía Auxiliar Ucraniana, asistida por unos 200 nacionalistas de la Organización Todt (que pasaron semanas saqueando cada hogar judío ucraniano) ejecutan a tiros a unos 18 000 hombres, mujeres y niños judíos (masacre de Sarni, entre el 27 y el 28 de agosto).
- 1943 – en la isla de Creta ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)― la Luftwaffe alemana arrasa el pueblo de Vorizia.
- 1943 – en el Teatro de Operaciones del Pacífico ―durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)― las fuerzas japonesas evacuan la isla de Nueva Georgia.
- 1946 – Jorge II vuelve de su exilio londinense para continuar en el trono griego tras haberse realizado un plebiscito popular.
- 1949 – en Bolivia estalla una guerra civil, liderada por el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) que proclama a Víctor Paz Estenssoro (todavía en el exilio) como presidente de la República. El ejército nacional perpetra una fuerte represión, que incluyó bombardeos a Cochabamba y Santa Cruz.
- 1952 – finalizan en Luxemburgo las negociaciones germano-israelíes sobre reparaciones del nazismo; Alemania pagará a Israel el equivalente a 3000 millones de francos.
- 1953 – Se firma de forma discreta el Concordato entre el Estado franquista español y la Santa Sede, en el que se acordaba el reconocimiento internacional de España como Estado Católico, a cambio de una serie de privilegios jurídicos, políticos y fiscales para la Iglesia católica, tales como el monopolio religioso en la enseñanza, exención del servicio militar, derecho a la censura o la protección frente a investigaciones policiales.
- 1955 – se constituye en Río de Janeiro la Confederación Anticomunista Interamericana para la Defensa Continental, adoptándose un plan contra las infiltraciones.
- 1955 – en Londres (Reino Unido) se publica la primera edición del Libro Guinness de los récords.
- 1956 – en el Reino Unido, la central nuclear de Calder Hall se conecta a la red eléctrica nacional, convirtiéndose en la primera central nuclear comercial del mundo en generar electricidad a escala industrial.
- 1957 – en el Río de la Plata, el buque argentino Ciudad de Buenos Aires choca con el carguero estadounidense Mormack Surf; en el siniestro perecen más de un centenar de personas.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 108 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 14:35 (hora local), Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Pascal-B, de 0,3 kilotones. Es la bomba n.º 105 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Una tapa de acero de 900 kg que cubría una boca de una antigua mina sale disparada al espacio a 66 km/s, convirtiéndose en el primer objeto humano que sale del campo de gravedad terrestre (un año antes del Sputnik soviético).
- 1958 – en el Atlántico Sur, a 2700 km al oeste de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y a 160 km al sureste de la isla Tristán da Cunha, el Gobierno de Estados Unidos ―a las 2:28 (hora local) de la madrugada― lanza un cohete desde un barco, con una bomba atómica que se hace estallar en el espacio, a 200 km de altitud. Es la primera prueba (de tres) de la operación secreta Argus.
- 1958 – un satélite soviético regresa a la Tierra tras fallar su puesta en órbita; sus tripulantes, dos perros, vuelven sanos y salvos.
- 1958 – Montserrat Tresserras y José Vitos cruzan a nado el Canal de la Mancha.
- 1958 – en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Arturo Frondizi pone en vigencia la nueva Ley de Asociaciones Profesionales. Están presentes Andrés Framini, Eleuterio Cardoso y Adolfo Cavalli.
- 1962 – la NASA estadounidense lanza la sonda no tripulada Mariner 2 hacia Venus.
- 1963 – cerca de Moab (estado de Utah) una explosión en la mina de potasa de Cane Creek, mata a 18 mineros.
- 1964 – en Vietnam del Sur, el Gobierno títere de Nguyễn Khánh llega a un acuerdo para compartir el poder con los generales rivales Trần Thiện Khiêm y Dương Văn Minh, que habían participado en complots para derrocar a Khánh.
- 1964 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local), Estados Unidos detona a 91 m bajo tierra su bomba atómica Player, de 20 kilotones. Es la bomba n.º 382 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1965 – la banda musical británica The Beatles visita a Elvis Presley en su mansión en Graceland.
- 1965 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:51 (hora local), Estados Unidos detona a 91 m bajo tierra su bomba atómica Centaur, de 20 kilotones. Es la bomba n.º 429 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1966 – el presidente francés Charles de Gaulle inicia una visita a Etiopía.
- 1967 – en la ciudad de Londres, Reino Unido fallece el representante de The Beatles, Brian Epstein a la edad de 32 años a causa de una sobredosis.
- 1967 – en el cerro Pancasán (Nicaragua), la Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza asesina a varios guerrilleros del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional).
- 1968 – en el área de pruebas atómicas de Nevada, a las 8:30 (hora local), Estados Unidos detona a 91 m bajo tierra su bomba atómica Diana Moon, de 9 kilotones. Es su bomba n.º 573.
- 1969 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:45 (hora local), Estados Unidos detona simultáneamente ―a 332 y a 239 m bajo tierra― dos bombas atómicas: Horehound y Pliers, de 20 y 10 kilotones respectivamente. Fueron las bombas n.º 631 y 632 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1971 – en la nación de Chad (África) fracasa un intento de golpe de Estado. El gobierno de Chad acusa a Egipto de participar en el intento y rompe relaciones diplomáticas.
- 1972 – en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio.
- 1972 – en San José (Costa Rica) se inaugura el estadio Saprissa.
- 1975 – en Madrid (España) se lleva a cabo el secuestro judicial de los semanarios Cambio 16, Destino y Posible por la aplicación de la nueva ley antiterrorista.
- 1975 – en Timor portugués, el gobernador de abandona su capital, Dili, y huye a la isla de Atauro, dejando el control a un grupo rebelde.
- 1976 – la ciudad de Soweto (Sudáfrica), la policía del apartheid asesina sesenta personas de raza negra.
- 1978 – en Teherán (Irán) el sah de Persia, Reza Pahlavi, nombra a Yafar Sharif Emamí como primer ministro.
- 1979 – cerca de Warrenpoint (Irlanda del Norte), 18 soldados británicos mueren en una emboscada del IRA Provisional en el ataque más mortífero contra las fuerzas británicas durante la Operación Bandera.
- 1979 – en Mullaghmore (República de Irlanda), una bomba del IRA mata también a Lord Mountbatten, miembro de la familia real británica, y a otras tres personas en su barco.
- 1980 – elecciones presidenciales en Corea del Sur: Tras llevar a cabo con éxito el Golpe de Estado del Diecisiete de Mayo, el general Chun Doo-hwan, que se presenta sin oposición, consigue que la Conferencia Nacional para la Unificación le elija presidente de la Cuarta República de Corea.
- 1981 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:31 (hora local), Estados Unidos detona a 294 m bajo tierra su bomba atómica Islay, de 4 kilotones. Es la bomba n.º 961 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1982 – en Ottawa (Canadá) muere tiroteado el coronel Atilla Altıkat, diplomático militar turco. Los Comandos de Justicia del Genocidio Armenio afirman estar vengando la masacre de 1,5 millones de armenios en el Genocidio Armenio de 1915.
- 1983 – en Pakistán entran en su decimocuarto día los motines antigubernamentales.
- 1983 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona a 200 m bajo tierra su bomba atómica Jarlsberg, de 2 kilotones. Es la bomba n.º 996 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1985 – desde el cabo Cañaveral (estado de Florida), la NASA lanza el transbordador espacial Discovery en la misión STS-51-I para desplegar tres satélites de comunicaciones y reparar un cuarto satélite averiado.
- 1985 – en Nigeria, el general de división Ibrahim Babangida derroca al régimen del presidente Muhammadu Buhari mediante un golpe de Estado y se proclama presidente.
- 1986 – En la ciudad de Soweto (Sudáfrica), la policía lleva a cabo una brutal represión contra los habitantes.
- 1987 – centenares de huelguistas libran choque con policías en dos ciudades de Corea del Sur.
- 1990 – cerca de Dobrnia (Yugoslavia) unos 200 mineros mueren en explosión.
- 1991 – en Moscú (Rusia) el presidente Mijaíl Gorbachov exhorta a las 15 repúblicas a que conserven la unión militar y económica.
- 1991 – la Comunidad Europea reconoce la independencia de los Estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania.
- 1991 – Moldavia declara su independencia de la Unión Soviética.
- 1992 – 310 km al noreste de Moscú (Rusia), el vuelo 2808 de Aeroflot se estrella al aproximarse al aeropuerto de la ciudad de Ivánovo. Mueren los 84 pasajeros.
- 1992 – en Madrid, el rey Juan Carlos y el presidente Felipe González firman la reforma del artículo 13.2 de la Constitución sobre participación política de los extranjeros, la primera modificación de la Carta Magna española.
- 1997 – el primer ministro iraquí atraviesa el recién inaugurado cruce fronterizo en Tanef, en la primera visita de un jefe ministerial a Siria en 17 años.
- 1997 – Israel levanta un bloqueo de 28 días, impuesto luego de una serie de ataques suicidas por militantes islámicos en Jerusalén.
- 1997 – un grupo de arqueólogos descubre en la cueva de El Pendo (Cantabria) uno de los frisos de pinturas rupestres más grandes del mundo, con una antigüedad estimada de 20 000 años.
- 1999 – legisladores venezolanos se trepan sobre una verja que rodea el Capitolio en Caracas, en un intento por ocupar las cámaras luego de que la institución queda prácticamente clausurada por orden constitucional.
- 2000 – se produce un incendio en la torre de televisión de Moscú, causando la muerte de tres personas.
- 2001 – el congreso peruano aprueba levantar la inmunidad constitucional del expresidente Alberto Fujimori con el fin de acusarlo formalmente de crímenes de lesa humanidad.
- 2003 – Marte realiza su máximo acercamiento a la Tierra en casi 60 000 años, acercándose a 55 758 005 km.
- 2003 – se convocan las primeras conversaciones a seis bandas, en las que participan Corea del Sur y Corea del Norte, Estados Unidos, China, Japón y Rusia, para encontrar una solución pacífica a los problemas de seguridad del programa de armas nucleares norcoreano.
- 2004 – en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la selección de baloncesto de Argentina con su histórica generación dorada derrotó a Estados Unidos en las semifinales del torneo por 89-81. Esta fue la única derrota en Juegos Olímpicos que el equipo estadounidense tuvo en toda la historia desde que comenzó a llevar jugadores de NBA (1992).
- 2006 – en la ciudad de Lexington (estado de Kentucky) el vuelo 5191 de Comair se estrella al despegar del aeropuerto Blue Grass, con destino al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. En las horas posteriores al accidente se confirma la muerte de 49 de los 50 pasajeros y de la tripulación.
- 2009 – en Myanmar, la junta militar birmana y los ejércitos étnicos inician tres días de violentos enfrentamientos en la región especial de Kokang.
- 2011 – el huracán Irene azota la costa este de Estados Unidos, causando 47 muertos y unos daños estimados en 15 600 millones de dólares.
- 2015 – en Guatemala, miles de ciudadanos de manera pacífica exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por liderar una organización de fraude aduanero.
- 2022 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco (85) «crea» cardenal al arzobispo paraguayo, Adalberto Martínez Flores (71), convirtiéndolo de esta manera en el primer cardenal paraguayo de la Iglesia católica en la historia.
- 2024 – en México, El Instituto Nacional Electoral confirma que tras 35 años de historia, desaparece a nivel nacional la organización de izquierda Partido de la Revolución Democrática (PRD) al no alcanzar el 3 % de la votación nacional para conservar su registro en las Elecciones federales de México de 2024, dicha extinción se efectuaría hasta el 20 de septiembre de ese mismo año.