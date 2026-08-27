Efemérides del 27 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 27 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 27 de agosto de 2026

1828 – en Montevideo representantes del Imperio del Brasil y de la Argentina firman el Tratado de Montevideo (Convención Preliminar de Paz (1828)), que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia como nación independiente al Estado Oriental del Uruguay.

– en Montevideo representantes del Imperio del Brasil y de la Argentina firman el Tratado de Montevideo (Convención Preliminar de Paz (1828)), que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia como nación independiente al Estado Oriental del Uruguay. 1920 – en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión (en este día se celebra cada año el Día de la Radiodifusión).

– en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión (en este día se celebra cada año el Día de la Radiodifusión). 1931 – Edith Gaute, actriz argentina (f. 2013).

– Edith Gaute, actriz argentina (f. 2013). 1933 – durante un Festival Bíblico en la ciudad de Bloemfontein (Sudáfrica) se presenta la primera Biblia en idioma afrikáans.

– durante un Festival Bíblico en la ciudad de Bloemfontein (Sudáfrica) se presenta la primera Biblia en idioma afrikáans. 1946 – Carlos Veglio, futbolista argentino.

– Carlos Veglio, futbolista argentino. 1954 – Carlos Zannini, político argentino.

– Carlos Zannini, político argentino. 1957 – en el Río de la Plata, el buque argentino Ciudad de Buenos Aires choca con el carguero estadounidense Mormack Surf; en el siniestro perecen más de un centenar de personas.

– en el Río de la Plata, el buque argentino Ciudad de Buenos Aires choca con el carguero estadounidense Mormack Surf; en el siniestro perecen más de un centenar de personas. 1958 – en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Arturo Frondizi pone en vigencia la nueva Ley de Asociaciones Profesionales. Están presentes Andrés Framini, Eleuterio Cardoso y Adolfo Cavalli.

– en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Arturo Frondizi pone en vigencia la nueva Ley de Asociaciones Profesionales. Están presentes Andrés Framini, Eleuterio Cardoso y Adolfo Cavalli. 1991 – Nicolás Zuviría, actor y cantante argentino.

– Nicolás Zuviría, actor y cantante argentino. 2004 – en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la selección de baloncesto de Argentina con su histórica generación dorada derrotó a Estados Unidos en las semifinales del torneo por 89-81. Esta fue la única derrota en Juegos Olímpicos que el equipo estadounidense tuvo en toda la historia desde que comenzó a llevar jugadores de NBA (1992).

💡 ¿Sabías que...? El 27 de agosto de 1928, el médico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina, un antibiótico que revolucionaría la medicina y salvaría millones de vidas. Este descubrimiento ocurrió por accidente cuando Fleming observó que un moho, Penicillium notatum, había contaminado una de sus placas de Petri y había matado a las bacterias que estaba cultivando. Este hallazgo marcó el inicio de la era de los antibióticos.

En el mundo: 27 de agosto de 2026