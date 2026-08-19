Efemérides del 19 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 19 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 19 de agosto de 2026
- 1813 – en Argentina, Gervasio Antonio de Posadas se une al Segundo Triunvirato.
- 1945 – Sandro, cantante argentino (f. 2010).
- 1948 – fundación de Universidad Obrera Nacional que luego se convertirá en Universidad Tecnológica Nacional.
- 1951 – Gustavo Santaolalla, compositor y guitarrista argentino.
- 1954 – Oscar Larrauri, piloto de carreras argentino.
- 1965 – Diego Frenkel, músico de rock argentino, exlíder de la banda La Portuaria.
- 1972 – Roberto Abbondanzieri, futbolista argentino.
- 1974 – Fabiana García Lago, actriz argentina.
- 1981 – Belén Scalella, actriz y cantante argentina.
- 1985 – Daniela Herrero, cantautora y actriz argentina.
El 19 de agosto de 1953, la CIA llevó a cabo un golpe de estado en Irán conocido como la operación Ajax, que derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh. Este evento tuvo un profundo impacto en la política iraní y en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, influyendo en la historia del país durante décadas. La operación es vista como un hito en la historia de la intervención estadounidense en el Medio Oriente.
En el mundo: 19 de agosto de 2026
- -43 – César Augusto comparece ante el Senado romano para ser elegido cónsul.
- 1561 – la reina escocesa María Estuardo, con 18 años, vuelve a Escocia después de trece años en Francia.
- 1612 – en Lancashire (Inglaterra), tres mujeres son llevadas a un tribunal acusadas de brujería (las brujas de Samlesbury).
- 1666 – en el marco de la segunda guerra anglo-neerlandesa, el almirante Robert Holmes lanza un ataque sobre las islas neerlandesas de Terschelling, destruyendo 150 barcos mercantes.
- 1692 – en Salem (Massachusetts), una mujer y cuatro hombres, uno de ellos un clérigo, son ejecutados acusados de brujería (Juicios de Salem).
- 1768 – en San Petersburgo (Rusia) se inaugura la Catedral de San Isaac.
- 1772 – Gustavo III de Suecia realiza un golpe de Estado, en el cual asume el poder y anula la nueva constitución en la que divide el poder entre el Riksdag y el rey.
- 1811 – se establece la Junta de Zitácuaro, primer órgano de gobierno creado por los insurgentes durante la guerra de independencia de México.
- 1812 – guerra anglo-estadounidense de 1812: La fragata estadounidense USS Constitution derrota a la fragata británica HMS Guerriere cerca de Nueva Escocia (Canadá).
- 1813 – en Argentina, Gervasio Antonio de Posadas se une al Segundo Triunvirato.
- 1839 – el gobierno francés anuncia que el invento de Louis Daguerre, la fotografía, es un regalo para el mundo.
- 1845 – en la Alta Normandía (Francia), un violentísimo tornado F5 arrasa la aldea de Montville (Seine-Maritime), dejando 70 muertos. Se encontraron objetos y escombros de este pueblo a 40 km de distancia.
- 1847 – en el marco de la Guerra de Intervención Estadounidense tiene lugar la batalla de Padierna entre tropas mexicanas y estadounidenses.
- 1909 – en Indianápolis (Estados Unidos) se disputa la primera carrera de automóviles.
- 1919 – Afganistán logra la total independencia del Reino Unido.
- 1931 – en Hankou (China), en el marco de las inundaciones de julio a noviembre (en las que morirán unas 4 millones de personas), las aguas alcanzan su altura máxima (16 m).
- 1934 – la creación de la posición de Führer es aprobado por el pueblo alemán con un referéndum con el 89,9 % del voto popular.
- 1942 – en Francia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― se libra la Batalla del puerto de Dieppe.
- 1943 – en Papúa-Nueva Guinea ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― los aliados toman el puesto fortificado japonés en el monte Tambu.
- 1944 – en Francia ―durante la Segunda Guerra Mundial― los aliados liberan París, Francia.
- 1945 – Revolución de agosto: Viet Minh (Liga para la independencia de Vietnam) liderada por Hồ Chí Minh toman posesión de Hanói.
- 1948 – fundación de Universidad Obrera Nacional que luego se convertirá en Universidad Tecnológica Nacional.
- 1953 – en Irán, en el marco de la Guerra fría, la CIA estadounidense y el MI6 británico ayudan al derrocamiento del gobierno de Mohammad Mosaddeq y reinstauran al shah Mohammad Reza Pahlevi.
- 1958 – en la costa de Dover (Inglaterra), el nadador bangladesí Brojen Das (30) termina a mediodía el cruce del Canal de la Mancha tras doce horas. Es el primer bengalí y el primer asiático en hacerlo, quedando primero entre 39 competidores. En los siguientes tres años, Das realizará esa proeza seis veces (y será así la primera persona en realizar seis cruces del canal).
- 1960 – la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 5.
- 1960 – en Moscú (Unión Soviética), en el marco de la Guerra fría, el Gobierno decreta diez años de prisión por espionaje a Francis Gary Powers (piloto estadounidense del U-2 abatido).
- 1964 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8:00 a. m. (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Alva, de 4.4 kilotones. Es la bomba n.º 380 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1976 – en Jaén (España) más de 25 000 personas se manifiestan en defensa de los olivares.
- 1977 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:32 a. m. (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Scupper, de 0.2 kilotones (a 450 m bajo tierra), y a las 9:55 detona la bomba Scantling, de 120 kt (a 701 m bajo tierra). Son las bombas n.º 892 y 893 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1981 – La cadena de televisión brasileña SBT, inicia sus transmisiones.
- 1989 – el presidente polaco Wojciech Jaruzelski nombra al activista de Solidaridad, Tadeusz Mazowiecki como el primer ministro no comunista en 42 años.
- 1989 – centenares de alemanes del Este cruzan la frontera entre Hungría y Austria durante el Pícnic paneuropeo, parte de los hechos que contribuyeron a la caída del Muro de Berlín.
- 1989 – en Colombia el gobierno de Virgilio Barco le declara la guerra al Cartel de Medellín y establece la extradición por vía administrativa, el secuestro de bienes del narcotráfico y la detención preventiva sin cargos judiciales de sospechosos de pertenecer a la organización narco-terrorista.
- 1991 – se produce un Intento de golpe de Estado en la Unión Soviética en el que un grupo de miembros del Gobierno de la Unión Soviética depusieron brevemente al presidente Mijaíl Gorbachov e intentaron tomar el control del país.
- 1998 – conferencia de Harare en la cual el presidente del Congo, Laurent Kabila, logra comprometer la ayuda de varios otros países africanos para combatir a los rebeldes durante la segunda guerra del Congo.
- 2003 – un atentado con bomba afecta la sede de la ONU en Bagdad (Irak), provocando la muerte de 22 personas.
- 2007 – un terremoto de magnitud de 5,5 en la escala sismológica de magnitud momento(que sustituye a la de Richter) afecta la provincia indonesia de Papúa y las Islas Salomón.
- 2010 – Estados Unidos retira, dos semanas antes de lo previsto, la mayor parte de sus tropas de combate de Irak en lo que se considera el fin de la guerra.
- 2010 – Intel compra McAfee.
- 2011 – en plena competencia de The X Factor, Jade, Perrie, Leigh-Anne y Jesy se unieron marcando el nacimiento de Little Mix.
- 2016 – En el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, Colombia, fallecen 4 obreros tras la caída de una placa de concreto en la fallida remodelación del mismo.