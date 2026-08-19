Efemérides del 19 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 19 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 19 de agosto de 2026

1813 – en Argentina, Gervasio Antonio de Posadas se une al Segundo Triunvirato.

– en Argentina, Gervasio Antonio de Posadas se une al Segundo Triunvirato. 1945 – Sandro, cantante argentino (f. 2010).

– Sandro, cantante argentino (f. 2010). 1948 – fundación de Universidad Obrera Nacional que luego se convertirá en Universidad Tecnológica Nacional.

– fundación de Universidad Obrera Nacional que luego se convertirá en Universidad Tecnológica Nacional. 1951 – Gustavo Santaolalla, compositor y guitarrista argentino.

– Gustavo Santaolalla, compositor y guitarrista argentino. 1954 – Oscar Larrauri, piloto de carreras argentino.

– Oscar Larrauri, piloto de carreras argentino. 1965 – Diego Frenkel, músico de rock argentino, exlíder de la banda La Portuaria.

– Diego Frenkel, músico de rock argentino, exlíder de la banda La Portuaria. 1972 – Roberto Abbondanzieri, futbolista argentino.

– Roberto Abbondanzieri, futbolista argentino. 1974 – Fabiana García Lago, actriz argentina.

– Fabiana García Lago, actriz argentina. 1981 – Belén Scalella, actriz y cantante argentina.

– Belén Scalella, actriz y cantante argentina. 1985 – Daniela Herrero, cantautora y actriz argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 19 de agosto de 1953, la CIA llevó a cabo un golpe de estado en Irán conocido como la operación Ajax, que derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh. Este evento tuvo un profundo impacto en la política iraní y en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, influyendo en la historia del país durante décadas. La operación es vista como un hito en la historia de la intervención estadounidense en el Medio Oriente.

En el mundo: 19 de agosto de 2026