Efemérides del 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 26 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 26 de septiembre de 2026
- 1812 – 150 km al oeste de la villa de Buenos Aires (Argentina) se funda la aldea de Carmen de Areco.
- 1878 – Francisco Bernabé Madero funda la ciudad argentina de Maipú.
- 1959 – Deborah Warren, actriz argentina (f. 2014).
- 1964 – Raquel Mancini, modelo argentina.
- 1967 – en La Higuera (Bolivia) caen en una emboscada los guerrilleros Coco Peredo, Manuel Hernández y Mario Gutiérrez, compañeros del Che Guevara.
- 1971 – Alejandro Fantino, conductor de televisión y periodista deportivo argentino.
- 1982 – Miguel Alfredo Portillo, futbolista argentino.
- 1988 – Guillermo Burdisso, futbolista argentino.
- 1994 – Lucas Gafarot, futbolista español.
- 1999 – Se funda el Grupo de los 20 o G20
El 26 de septiembre de 1928, el científico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina, un antibiótico que revolucionaría la medicina moderna. Este hallazgo accidental ocurrió cuando Fleming notó que un moho llamado Penicillium notatum había contaminado sus cultivos bacterianos y había matado las bacterias cercanas. Este descubrimiento sentó las bases para el desarrollo de tratamientos efectivos contra infecciones bacterianas.
En el mundo: 26 de septiembre de 2026
- -46 – en Italia, Julio César inaugura el templo de su ancestro mítico Venus Generatriz en el Foro de César, cumpliendo una promesa realizada antes de la batalla de Farsalia.
- 1493 – en Roma (península itálica), el papa Alejandro VI dicta la bula papal Dudum siquidem para los monarcas católicos, en la que les extiende la cesión de tierras que les otorgó en la bula Inter caetera.
- 1580 – en el puerto de Plymouth (Reino Unido), el británico Francis Drake y sus 59 marinos finalizan su circunnavegación del mundo en la goleta Golden Hind, siendo la tercera expedición en conseguirlo tras Magallanes/Elcano y García Jofre de Loaisa.
- 1591 – huye de España Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II.
- 1687 – en Atenas (Grecia) el Partenón (que era utilizado como depósito de explosivos) queda parcialmente destruido por el bombardeo de las fuerzas venecianas conducidas por Francesco Morosini, que estaban asediando a los turcos otomanos.
- 1687 – el concejo municipal de la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos) vota apoyar la invasión a Inglaterra que llevará a cabo Guillermo de Orange, que se denominará la Revolución gloriosa.
- 1706 – en la península italiana, el duque de Saboya toma Milán durante la guerra de sucesión española. De esta manera el milanesado pasa a ser gobernado por el archiduque Carlos.
- 1777 – en Estados Unidos, tropas británicas ocupan Filadelfia durante la Guerra de Independencia.
- 1789 – en los Estados Unidos, Thomas Jefferson es nombrado primer secretario de Estado; John Jay es el primer presidente de la Corte Suprema; Samuel Osgood es el primer director general del servicio postal; y Edmund Randolph es el primer procurador general.
- 1792 – en París (Francia), el político Marc-David Lasource acusa a Maximilien Robespierre de querer instalar una dictadura en ese país.
- 1810 – en Suecia, el Parlamento adopta una nueva acta de sucesión y Jean Baptiste Bernadotte se vuelve heredero del trono.
- 1812 – 150 km al oeste de la villa de Buenos Aires (Argentina) se funda la aldea de Carmen de Areco.
- 1830 – Bélgica se independiza de los Países Bajos.
- 1878 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina), Francisco Bernabé Madero funda la localidad de Maipú.
- 1881 – en Miyazaki (Japón), el primer y más letal tornado registrado en la Historia de ese país deja un saldo de 16 víctimas.
- 1892 – en Colombia, el gobierno impone una multa de 200 000 pesos a El Espectador, por ese entonces el mayor medio de oposición, porque consideró subversivo uno de sus artículos.
- 1896 – Tiene lugar el primer Congreso antimasónico de Trento.
- 1903 – en Ecuador, Balzar es elevado a cantón de la provincia del Guayas.
- 1905 – se publica el primer artículo de Albert Einstein sobre la Teoría de la Relatividad Especial.
- 1907 – las colonias de Nueva Zelanda y la isla Terranova se vuelven dominios del Imperio británico.
- 1910 – en Travancore (India), el periodista y activista Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai es arrestado y exiliado después de publicar críticas contra el Raj británico.
- 1918 – cerca de Verdún (Francia) ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― comienza la Ofensiva de Meuse-Argonne. En total morirán 26 000 estadounidenses, 70 000 franceses y 120 000 alemanes.
- 1923 – en la República de Weimar (Alemania), Gustav Stresemann termina de pagar las indemnizaciones debidas a la Primera Guerra Mundial.
- 1933 – en México, un huracán devasta Tampico y deja más de mil muertos.
- 1933 – en Memphis (Tennessee), el gánster Machine Gun Kelly se rinde a los agentes del FBI. Les grita: «Don't shoot, G-Men!» (‘¡no disparen, hombres del Gobierno!’); ese nombre se convierte en el sobrenombre de los agentes del FBI.
- 1934 – en Clydebank (Escocia) se bota en transatlántico Queen Mary.
- 1934 – Afganistán es admitida en la Sociedad de Naciones.
- 1936 – en España —en el marco de la guerra civil española—, la 112.ª División de Queipo de Llano conquista Granja de Torrehermosa.
- 1936 – durante la guerra civil española, el destructor Almirante Ferrándiz (AF) es hundido por tiro casi imposible en la Batalla del Cabo Espartel, en la lucha por el control del estrecho de Gibraltar.
- 1941 – en la Segunda Guerra Mundial termina la Batalla de Kiev con una aplastante victoria alemana.
- 1942 – en la Alemania nazi ―en el marco del holocausto judío―, el oficial August Frank (1898-1984) escribe un memorándum que contiene detalles de cómo los judíos debían ser «evacuados».
- 1944 – en la Segunda Guerra Mundial falla la operación Market-Garden.
- 1944 – en la «Línea Gótica» (de defensa nazi en el norte de Italia), en el marco de la Segunda Guerra Mundial las tropas brasileñas logran controlar el valle del río Serchio después de 10 días de combates contra el ejército nazi.
- 1950 – la OTAN acuerda admitir a la República Federal Alemana como miembro.
- 1950 – en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas admite el ingreso de Indonesia.
- 1950 – en Corea del Sur, tropas de la Organización de las Naciones Unidas recapturan Seúl, que estaba en manos de los norcoreanos.
- 1954 – en el estrecho de Tsugaru (Japón) se hunde ferry Tōya Maru durante un tifón. Mueren 1172 personas.
- 1955 – en Ecuador, el Congreso Nacional declara el 26 de septiembre como Día de la Bandera Ecuatoriana.
- 1957 – en los Estados Unidos se estrena el musical West Side Story, de Leonard Bernstein.
- 1958 – a 150 metros bajo tierra, en el Área U3r del Sitio de pruebas de Nevada, a las 12:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Valencia, de 0,002 kilotones. (En comparación, la bomba de Hiroshima fue de 13 kilotones). Es la bomba n.º 165 de las 1054 que Estados Unidos hizo explotar entre 1945 y 1992.
- 1959 – en Japón se registra el tifón Vera, el más fuerte de la historia de ese país. Mueren 4580 personas y 1,6 millones quedan sin hogar.
- 1959 – en Sri Lanka es asesinado el primer ministro Solomon Bandaranaike.
- 1960 – en Chicago (Estados Unidos) se lleva a cabo el primer debate televisado de la historia, entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy.
- 1961 – en los Estados Unidos, hace su debut en público el cantautor Bob Dylan.
- 1961 – en el pueblo Quemado de Güines (provincia de Las Villas), los hombres de Jesús Claro Mollinedo, pertenecientes a la banda de Thondike (Margarito Lanza Flores) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA― asaltan la tienda de la cooperativa Guayabo y la casa del campesino Isidro Machado, de la que sustraen valores y dinero en efectivo.
- 1962 – Yemen proclama la república.
- 1967 – en La Higuera (Bolivia) caen en una emboscada los guerrilleros Coco Peredo, Manuel Hernández y Mario Gutiérrez, compañeros del Che Guevara.
- 1968 – en Italia, la empresa Edilnord Sas, propiedad de Silvio Berlusconi (de 32 años de edad) es comprada por el conde Bonzi, por 3000 millones de liras (25 millones de euros de 2005), el área donde surgirá Milano2.
- 1969 – en Reino Unido se publica el último álbum de la banda británica The Beatles Abbey Road.
- 1969 – en los Estados Unidos se estrena la comedia La tribu de Brady en el canal de televisión ABC (durará cinco años).
- 1969 – en Viloco, Departamento de La Paz, Bolivia, se produce un accidente de aviación que ocasiona la muerte de la mayoría de jugadores y demás personas del equipo boliviano Club The Strongest, y de otros pasajeros y tripulantes.
- 1970 – en el condado de San Diego (California) comienza el incendio forestal Laguna, que quemará 710 km².
- 1970 – en Managua (Nicaragua), la Catedral, actual Antigua Catedral, es tomada por estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) en protesta contra la dictadura somocista.
- 1971 – en Copenhague (Dinamarca) se funda la Ciudad de Christiania, una comunidad independiente de unas 800 personas.
- 1973 – en Francia, el avión Concorde hace su primer cruce del Atlántico sin escalas, en tiempo récord.
- 1979 – en México, se transmite el último episodio de la célebre serie mexicana El Chapulín Colorado, que tuvo un total de siete temporadas.
- 1980 – en Múnich (Alemania Occidental) sucede el ataque terrorista del Oktoberfest: mueren 13 personas, y 211 son heridas.
- 1980 – en la Unión Soviética, regresa el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo (38) de su viaje al espacio.
- 1983 – en la URSS, el Incidente del Equinoccio de Otoño casi provoca una guerra termonuclear, evitada por el oficial soviético Stanislav Petrov.
- 1984 – China y el Reino Unido acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong en 1997.
- 1984 – el matador de toros Francisco Rivera Paquirri es herido mortalmente por el toro Avispado en la plaza de toros de Pozoblanco.
- 1985 – Túnez rompe sus relaciones diplomáticas con Libia.
- 1988 – en Corea del Sur, el atleta Ben Johnson debe devolver su medalla de oro de los 100 metros lisos conseguida en las Olimpiadas de Seúl por dar positivo en el control antidopaje.
- 1997 – cerca del aeropuerto de Medan (Indonesia) se estrella un avión Airbus A-300 (de la empresa Garuda Indonesia). Mueren 234 personas.
- 1997 – en las regiones de Umbría y Marcas (Italia) un terremoto hace colapsar parte de la basílica de san Francisco de Asís (en el día del natalicio del santo).
- 1997 – en Rusia, el presidente Borís Yeltsin firma la ley de libertad de culto, aunque la Iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio.
- 1999 – Se funda el Grupo de los 20 o G20
- 2000 – en Praga (República Checa), más de 20 000 personas protestan contra la globalización durante las cumbres del FMI y el Banco Mundial.
- 2000 – el cantautor español Alejandro Sanz lanza al mercado su sexto álbum de estudio y quinto oficial titulado El alma al aire.
- 2002 – en Senegal, el sobrecargado ferry Le Joola se hunde ante la costa de Gambia. Mueren más de 950 personas, entre ellas cinco españoles.
- 2003 – en el templo de Gandhinagar (India), mueren asesinadas treinta personas en un ataque armado.
- 2005 – en Italia, Silvio Berlusconi y tres dirigentes de la Fininvest son absueltos de sus cargos. Gracias a la ley sobre absoluciones (aprobada el día anterior) está prohibida la apelación.
- 2006 – el cantautor mexicano Marco Antonio Solís lanza al mercado su séptimo álbum de estudio como solista titulado Trozos de mi alma, vol. 2.
- 2006 – el cantautor español Álex Ubago lanza al mercado su tercer álbum de estudio como solista titulado Aviones de cristal.
- 2006 – el cantautor ítalo-venezolano Franco De Vita lanza al mercado su segundo álbum en vivo titulado Mil y una historias: en vivo.
- 2007 – Bungie Studios, junto a Microsoft, saca a la venta Halo 3 para XBOX 360.
- 2009 – el tifón Ketsana recorre Filipinas, China, Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia, causando 700 fatalidades.
- 2009 – en Sudamérica se constituye el Banco del Sur, integrado por siete países latinoamericanos.
- 2014 – desaparición forzada en Iguala (México) de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa con implicación de autoridades municipales, crimen organizado y apoyo de las fuerzas federales.
- 2016 – firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, después de más de cincuenta años de conflicto en Colombia.
- 2020 – en Paraguay se llega a los 200 días de cuarentena por la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo. La misma había comenzado el 11 de marzo del mismo año.
- 2024 – En Guerrero, México, a las 13:03 UTC se produce un sismo de magnitud 5.2 en la escala de Richter que activa las alarmas sísmicas en varios estados del país.