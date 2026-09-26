Efemérides del 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 26 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 26 de septiembre de 2026

1812 – 150 km al oeste de la villa de Buenos Aires (Argentina) se funda la aldea de Carmen de Areco.

– 150 km al oeste de la villa de Buenos Aires (Argentina) se funda la aldea de Carmen de Areco. 1878 – Francisco Bernabé Madero funda la ciudad argentina de Maipú.

– Francisco Bernabé Madero funda la ciudad argentina de Maipú. 1959 – Deborah Warren, actriz argentina (f. 2014).

– Deborah Warren, actriz argentina (f. 2014). 1964 – Raquel Mancini, modelo argentina.

– Raquel Mancini, modelo argentina. 1967 – en La Higuera (Bolivia) caen en una emboscada los guerrilleros Coco Peredo, Manuel Hernández y Mario Gutiérrez, compañeros del Che Guevara.

– en La Higuera (Bolivia) caen en una emboscada los guerrilleros Coco Peredo, Manuel Hernández y Mario Gutiérrez, compañeros del Che Guevara. 1971 – Alejandro Fantino, conductor de televisión y periodista deportivo argentino.

– Alejandro Fantino, conductor de televisión y periodista deportivo argentino. 1982 – Miguel Alfredo Portillo, futbolista argentino.

– Miguel Alfredo Portillo, futbolista argentino. 1988 – Guillermo Burdisso, futbolista argentino.

– Guillermo Burdisso, futbolista argentino. 1994 – Lucas Gafarot, futbolista español.

– Lucas Gafarot, futbolista español. 1999 – Se funda el Grupo de los 20 o G20

💡 ¿Sabías que...? El 26 de septiembre de 1928, el científico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina, un antibiótico que revolucionaría la medicina moderna. Este hallazgo accidental ocurrió cuando Fleming notó que un moho llamado Penicillium notatum había contaminado sus cultivos bacterianos y había matado las bacterias cercanas. Este descubrimiento sentó las bases para el desarrollo de tratamientos efectivos contra infecciones bacterianas.

En el mundo: 26 de septiembre de 2026