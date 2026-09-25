Viernes, 25 de Septiembre 2026
Economía

Vecinos de La Rioja enfrentarán aumento en tarifas de gas tras reforma de subsidios

La reforma del régimen de Zonas Frías afectará a 1,16 millones de usuarios en once provincias, incluida La Rioja, que perderá completamente el subsidio al gas, aumentando la preocupación por el acceso a servicios básicos.

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La reciente modificación del régimen de Zonas Frías afectará a aproximadamente 1,16 millones de usuarios en once provincias de Argentina, incluyendo la completa eliminación del subsidio al gas en La Rioja. Este cambio, aprobado por el Congreso, tiene como objetivo generar un ahorro fiscal de unos US$ 400 millones anuales, limitando el subsidio principalmente a la región patagónica y algunas áreas específicas de Mendoza y la Puna.

Como resultado, La Rioja, junto a provincias como San Juan y Catamarca, perderá por completo el acceso a la cobertura del subsidio. La reestructuración también endurecerá las condiciones para obtener asistencia en tarifas de gas, restringiendo el beneficio al Precio de Ingreso al Sistema de Transporte y estableciendo un límite de ingresos basado en tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Esta situación excluye a los hogares de La Rioja de la tarifa diferencial que hasta ahora ayudaba a mitigar los costos del servicio. A nivel nacional, este ajuste impactará a unos 4,1 millones de usuarios, generando inquietud sobre el acceso a servicios básicos en un contexto económico complicado.

Etiquetas: la rioja subsidios reforma economía gobierno nacional tarifas de gas
TL;DR

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