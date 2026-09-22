Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Economía

Más de 9.000 clientes reordenan sus deudas en Banco Rioja desde agosto

El Banco Rioja reportó que 9.059 personas reestructuraron sus deudas en agosto y septiembre, con nuevas tasas que van del 29% al 56% más IVA. Se ofrecen alternativas para combatir la usura.

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El Banco Rioja ha implementado una serie de medidas económicas dirigidas a la refinanciación de deudas y la regularización de morosidades, siguiendo las directrices del Banco Nación. Desde el 31 de agosto, se ha reportado que 9.059 personas reestructuraron sus deudas, permitiendo a los clientes que tenían créditos a tasas elevadas acceder a condiciones más favorables.

El vicepresidente de la entidad, Marcelo Becerra, explicó que la atención en las sucursales no se limita a un sector específico, destacando que se han asignado turnos en diversas localidades. Afirmó que existe una alta demanda por estos servicios, lo que refleja la necesidad de los usuarios de regularizar sus compromisos financieros.

Además, se informó que 935 personas han tomado nuevos créditos con una tasa preferencial del 56% más IVA, inferior a la media del mercado. En cuanto a la morosidad, 170 personas realizaron consultas, de las cuales 36 lograron regularizar sus cuentas. También, 252 personas refinanciaron sus saldos de tarjetas de crédito con una tasa del 54%.

El Banco Rioja anunció que a partir de ahora se implementará una nueva tasa del 29% para operaciones con tarjetas de crédito, alineándose con el costo financiero total del Banco Nación. Los interesados pueden acudir a los anexos habilitados para acceder a estas opciones de reordenamiento.

Etiquetas: la rioja banco rioja refinanciación de deudas economía tasas de interés morosidad
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